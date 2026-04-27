Gellért-hegyi sikló: egy projekt, amely örökre száműzheti a dugókat a fővárosi turistaparadicsomból

A történet röviden
A most már több kormányzati ciklusokon átívelő tervezés 2004-ben indult, amikor a Gellérthegyi Sikló Kft. jogelődje megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal. A projekt kezdetben a Rác fürdő felújításával együtt szerepelt a tervekben, de 2005-ben levált attól, a tulajdonosi felállás pedig maradt 75 százalék magántőke és 25 százalékos fővárosi önkormányzati részesedés.
A Fővárosi Közgyűlés 2004. február 26-i ülésén jóváhagyta a Rác Nosztalgia Kft., a BGYH Rt. és a Fővárosi Önkormányzat között a „Sikló-projekt” megvalósítására vonatkozó megállapodást. A megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket a Rác Nosztalgia Kft. átruházta a Rác Sikló Kft.-re, majd 2013. november 25-én a BGYH Zrt. a társaságban meglévő 25% részesedését, a Főváros szintén 100%-os tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Holding Zrt.-re ruházta át. Ezt követően egy 2014. március 6-i bejegyzéssel a beruházó neve Gellérthegyi Sikló Kft.-re módosult. A Fővárosi Önkormányzat, az I. kerület önkormányzata és a Rác Sikló Kft. között 2008. december 19-én létrejött egy új, jelenleg is érvényes és hatályos megállapodás, mely földhasználati és szolgalmi jogokra építve határozza meg a siklóprojekt megvalósításának jogi kereteit.
Jelenleg a Gellérthegyi Sikló Kft. két tulajdonosból áll, az egyik a Sikló-Beruházó Kft., ami egy privát befektetői csoportból tevődik össze, köztük van Kreinbacher József, aki jelenleg 4,5%-os tulajdonos, de a fennmaradó üzletrészek vonatkozásában a jelenlegi tulajdonosokkal üzletrészük megvásárlására a megállapodások megszülettek. A másik tulajdonos a teljes egészében fővárosi tulajdonban álló BKK, amely 25 százalékos részesedéssel bír.
Tovább fokozta az izgalmakat, hogy a tervezés során kiderült: az I. kerületi önkormányzat telkét is érinti a tervezett nyomvonal, ezért 2009-ben új szerződést kötöttek a felek.
2018 és 2020 között a korábbi befektetők elhagyták a projektet, és belépett többek között Kreinbacher József, amivel 2020-ban új lendületet kapott a fejlesztés. A kormány is meghozta 1385/2020-as számú határozatát a sikló támogatásáról, ami azonban épp ellentétest hatást ért el, úgymond zavart okozva a fővárosi önkormányzatnál és az ő oldalukról újra visszavetve a projektet.
Az engedélyeztetési folyamat első lépéseként környezeti hatásvizsgálati eljárás folyt, ennek eredményeként
környezetvédelmi engedélyt szerzett a projekt – ezt azonban megtámadta a főváros.
A beruházás ezen kívül négy további engedélyt is beszerzett: építési engedélyeket az alsó és felső állomásra, valamint közúthatósági engedélyt a Hegyalja út alatti aluljáróra és vasúthatósági engedélyt. A főváros mindet megtámadta – mondta el a Portfolio megkeresésére Walton Imre építész, a Gellért-hegyi siklóberuházás ügyvezetője. A környezetvédelmi engedély ellen indított pert – amely nem szakmai, hanem eljárásjogi hibákra apellált – 2025 júliusában,
négy év pereskedés után azonban véglegesen megnyerte a beruházó, az engedély immár támadhatatlanul él.
A főváros elvárásai
Az ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük Budapest Főváros Önkormányzatát is, amely elmondta, továbbra is kitartanak a korábbi irányelveik mellett, miszerint a Gellért-hegyre vezető sikló megépítése az alábbi vizsgálatok és feltételek teljesülése esetén jöhet létre:
- Szakmai vizsgálatok: Környezeti vizsgálatokkal igazolni kell, hogy a beruházás nem hat destruktívan a világörökségi látványképre, a környező hőforrásokra, valamint a természetvédelmi területre.
- Tulajdoni megvalósítás: A sikló közberuházásként épülhet meg.
- Mértéktartó építkezés: A fejállomások, vagyis csak a legszükségesebb állomások megépítésével, továbbá a kilátó- és kereskedelmi egységek minimalizálásával, vagy elhagyásával.
- Természetvédelmi szempontok: A beruházás a lehető legkisebb zöldfelületi veszteséggel valósulhat meg.
- Buszforgalom korlátozása: A sikló üzembe helyezésével egy időben a turistabuszoktól meg kell óvni a Gellért-hegyet.
- A bevétel visszaforgatása: A sikló jegybevételéből származó haszonból a Gellért-hegyi közpark fenntartására és rekonstrukciójára kell fordítani.
- Közlekedésrendezés: Meg kell oldani a Rác fürdő melletti buszmegállók forgalmát és rendjét.
A főváros elvárásai közül többnek a sikló jelenlegi terve teljesen megfelel - ilyenek például a természetvédelmi, illetve a további szakmai követelések. Egy részéről tárgyalni lehetne - mint például arról, hogy mi történjen a bevétellel. Egy része nem a beruházó kompetenciája, mint például a Gellért-hegyi turistabuszok, illetve a Rác-fürdő melletti buszmegállók forgalma.
A cég tehát Walton elmondása szerint együttműködésre törekszik minden érintett féllel. Kreinbacher belépésekor például jelentősen megemelte az önkormányzatnak fizetendő földhasználati díjat: 500 millió forint egyszeri befizetést és évi 250 millió forintot ajánlott fel a fővárosnak a korábbi szerződésben rögzített havi 440 ezer forint helyett. Most is nyitottak és szívesen tárgyalnak: mivel a Citadella felújításával már megoldódott a kilátó kérdése – itt a korábbi években elzárt terület volt – ezért a régi tervektől eltérően a cég nem ragaszkodik már a főváros által kifogásolt kilátórámpa megépítéséhez.
Az engedélyek 2010 óta folyamatosan megvannak és amikor időszerű, megújítjuk őket
– mondta el Walton.
A legújabb környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció részeként a beruházó a sikló környezetében lévő összes fára 2021-ben megismételte a favizsgálatot, amit a korábbihoz hasonlóan a Főkerttel készíttetett el, amely szerint 94 fát kellene kivágni (amelyből 35 halott), cserébe 892 új fát ültetnének.
Mit tudna a sikló, amit a buszok nem
A sikló kapacitása óránként és irányonként 1150 fő lenne, a Leitner nevű, kötélpályás szállítóberendezéseket fejlesztő és gyártó cég által szállított technológiával, amely 6 millió fő/éves elméleti kapacitást jelent, tehát biztosan kiszolgál minden igényt.
A beruházás költsége jelenleg körülbelül 20 milliárd forint. Az építési idő 13 hónap lenne, amelyet régészeti feltárás előzne meg, mivel a nyomvonal egy kelta földsáncot keresztez. A régészeti munkálatok várhatóan három hónapig tartanának.
A Budavári Önkormányzat szerint
a Gellért-hegyre évente 3-4 millió turista látogat el, ami jelentős közlekedési problémákat okoz.
A 27-es busz gyakran nem tud lejutni a Kelenhegyi úton, mert a látogatók autóikkal mindkét oldalon parkolnak. A sikló tehát megoldást jelentene a túlzsúfoltságra, csökkentené a környezetszennyezést és biztosítaná a szükséges kapacitást Budapestnek ezen a kiemelt részén.
A projekt jövője most az új kormány döntésein múlik, de vitézy kinevezése szakmai tekintetben mindenképpen pozitív fejlemény
- mondta el Walton. Vitézy korábban többször is hangsúlyozta, hogy szerinte a sikló építése jelenti az egyetlen fenntartható közlekedési megoldást a Gellért-hegyen.
