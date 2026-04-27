Így válasszunk zöldépület-minősítést 2026-ban: mutatjuk, milyen új változások lépnek életbe

Az európai építőipar válaszút előtt áll. Ez az ágazat felelős az EU teljes hulladéktermelésének több mint 35%-áért és a nyersanyag-felhasználás 50%-áért. Az ingatlanfejlesztők számára a fenntarthatóság már nem csupán "szép vállalás", hanem a befektetési stabilitás alapköve: a szigorodó uniós szabályozás (pl. EU Taxonómia, EPBD, CSRD) és a "stranded asset" (értékvesztett eszköz) kockázatának elkerülése független minőségbiztosítást igényel.

Itthon hosszú idő után először felcsillant a remény, hogy a piaci folyamatok kitisztulásával újra a szakmai szempontok dominálhatnak a kereskedelmi ingatlanok bérlésekor és bérbeadásakor, ami szintén szükségessé teszi a minősítések megismerését, alkalmazását és kellő gondossággal való kiválasztását.

Aktualitások

A Buro Happold legfrissebb elemzése [1] a három piacvezető rendszer új épületekre vonatkozó legújabb verzióit (DGNB v23/2030, BREEAM v7, LEED v5) vetette össze hét kulcsfontosságú területen. Ezt az összehasonlítást a saját tapasztalataimmal kiegészítve készítettem el, a hazai célközönség igényeit szem előtt tartva.

A BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 1990-ben indult útjára az Egyesült Királyságban, a BRE (Building Research Establishment) nevű, nyereségorientált, de társadalmi célú (profit-for-purpose) szervezet gondozásában. Ez volt a világ legelső minősítési rendszere az épületek fenntarthatósági szempontú értékelésére. Mára több, mint egymillió projekt szerzett BREEAM minősítést.

Az összehasonlítás azért is időszerű, mert új BREEAM projektet már több hónapja csak a legújabb (v7) verzió szerint lehet regisztrálni, míg a LEED minősítésnél a korábbi verziók (LEED v4 és v4.1) regisztrációs időszaka június végén zárul [2]. A DGNB első nemzetközi változata 2020-ban látott napvilágot, megnyitva a kapukat a szélesebb, nem csak német ajkú célközönség előtt. A legfrissebb (második) nemzetközi változatának szakmai véleményezését én is végigkísértem, az előzetes verzió már elérhető [3] és heteken belül hivatalosan is útjára indulhat. Felépítését és logikáját követve abszolút megegyezik az anyaországi verzióval, ugyanakkor lehetővé teszi a nemzetközi szabványok használatát és a helyi sajátosságok figyelembevételét.

A LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) rendszert 1998-ban indította útjára az 1993-ban alapított amerikai nonprofit szervezet, az U.S. Green Building Council (USGBC). Bár eredetileg az USGBC kezelte, a LEED minősítési rendszerért való felelősség 2008 óta a Green Business Certification Inc.-t (GBCI, korábbi nevén Green Building Certification Institute) terheli. Mára több, mint százezer projekt szerzett LEED minősítést.

Lássuk főbb témacsoportonként az egyes minősítéseket és teljesítményüket!

Reziliencia

A klímakockázati és sérülékenységi vizsgálat egy egyre elterjedtebb módszer arra, hogy az időhorizont és vizsgálati hatókör meghatározását követően azonosítsuk az adott gazdasági tevékenységre, jelen esetben egy épület építésére, vagy felújítására és későbbi üzemeltetésére vonatkozó éghajlati veszélyeket. Ezt követi az érzékenység és kitettség mértékének vizsgálata. A várható hatás súlyosságának és az előfordulás valószínűségének meghatározásából kialakul egy kockázati szint, amire válaszul adaptációs intézkedéseket javaslunk. A cél az, hogy az egyes veszélyekhez tartozó kockázati szintek elfogadható mértékűre csökkenjenek.

A Német Fenntartható Építési Tanács (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB) egy független, nonprofit szervezet, amely 2006-os alapítása óta az építőipar és az ingatlanágazat fenntarthatóságának előmozdítását tekinti küldetésének. Európa-szerte több mint 13 000 odaítélt tanúsítványával a kontinens meghatározóminősítési rendszere.

A riport rámutat, hogy a DGNB és a LEED szintet lépett: a klímakockázati elemzést kötelező előfeltétellé tették. Ez azt jelenti, hogy e nélkül el sem indulhat a minősítés.

DGNB: Külön hangsúlyt fektet a természetalapú, passzív megoldásokra és a helyszíni kék-zöld infrastruktúra fejlesztésére, valamint az adaptációs intézkedésekre és azok nyomon követésére.

LEED v5: Megköveteli a két legégetőbb klímakockázatra vonatkozó adaptációs intézkedések végrehajtását.

BREEAM v7: Ezen a területen kevésbé szigorú, a kockázatértékelés itt nem kötelező, csupán választható kredit.

Körforgásos gazdaság

A digitalizáció és a körforgásos gyakorlatok integrálása egyre fontosabbá válik a fenntartható épülettervezés és -üzemeltetés során, és ezt a váltást a tanúsítási rendszerek legújabb frissítései is aktívan ösztönzik. Ez a két terület szorosan összefügg, mivel a digitális eszközök biztosítják azt az átláthatóságot és adatállományt, amely a körforgásos stratégiák megvalósításához szükséges az épület teljes életciklusa alatt.

EU Taxonómia: Az Európai Unió által 2020-ban megalkotott rendelet (2020/852/EU), ami egy osztályozási rendszer bevezetésével azt kívánja szabályozni, hogy egyes gazdasági tevékenységek milyen feltételek teljesülése mentén minősülnek fenntarthatónak. Célja a klímaváltozás elleni fellépés és az energiaátmenet támogatása (összefüggésben az európai zöld megállapodással, azaz a European Green Deal-lel). Az egységes, összehasonlítható és átlátható keretrendszer megkönnyíti a befektetők, vállalatok és döntéshozók számára a zöld projektek azonosítását, valamint ösztönzi az ezeknek kedvező finanszírozási feltételek bevezetését.

Az EU ambiciózus körforgásos céljai miatt ez a terület kritikus a fejlesztőknek.

A DGNB jelenleg a legátfogóbb ezen a téren: bevezette az „Épület-erőforrás útlevelet” (Building Resource Passport), amely az anyagok későbbi újrahasznosíthatóságát dokumentálja. A rendszer - egyedülálló módon - külön pontozza a bontási tervezést is, ösztönözve az anyagok körforgásban tartását.

A BREEAM egy anyaghatékonysági mutatóval operál, míg

a LEED elsősorban a fenntartható forrásból származó anyagok arányát és a kivitelezési hulladéklerakástól való elterelését méri.

A mértékletesség elve

Sokan ismerjük azt a mondást, hogy a legfenntarthatóbb épület az, amelyik már korábban megépült [4]. A mértékletesség megkérdőjelezi a korlátlan növekedés uralkodó paradigmáját, és helyette a fenntartható életmódra való áttérést szorgalmazza. Szükségleteink kritikus felülvizsgálatára szólít fel, arra ösztönözve minket, hogy azokat kevesebb erőforrás felhasználásával elégítsük ki.

A mértékletes építési gyakorlatok célja a földterület, az anyagok, az energia és az alapterület iránti igény minimalizálása. Az anyagfelhasználás optimalizálásában és a környezeti hatások mérséklésében központi szerepet játszik a felújítás és az újrafelhasználás előtérbe helyezése a bontással és az új építéssel szemben. Emellett a jövőbeli igényekhez való alkalmazkodóképesség, a terek megosztott használata és a magas térkihasználtság kritikus fontosságú a teljes alapterület-igény csökkentése érdekében. Ezeket a stratégiákat tovább erősítheti az

újrafelhasznált, újrahasznosított és fenntartható anyagok alkalmazása, valamint az építési hulladék minimalizálása a teljes folyamat során.

Az energia tekintetében a mértékletesség nemcsak a hatékony technológiák révén törekszik az igények csökkentésére, hanem hangsúlyozza a passzív tervezési stratégiákat is, amelyek eleve elkerülhetővé teszik az energiafogyasztást. Emellett a hőérzeti komfortszabványok kritikus felülvizsgálatát is sürgeti, célul kitűzve annak meghatározását, hogy mi az, ami valóban szükséges, előmozdítva ezzel az erőforrások tudatosabb és felelősségteljesebb használatát.

A szufficiencia fenntarthatósági keretrendszerekbe való beépítésével az épített környezetet a bolygó eltartóképességének határaihoz igazíthatjuk, miközben elősegítjük a társadalmi méltányosságot és a jólétet. A mértékletesség egy viszonylag új fogalom a minősítésekben: azt vizsgálja, hogyan lehet „kevesebből többet” elérni.

Itt a DGNB jár az élen, amely jutalmazza a gazdaságilag megfontolt, kimutathatóan jól megtérülő beruházásokat, a rugalmas alaprajzokat (későbbi átalakíthatóság), a közösen használt tereket és a felújításokat azúj építéssel szemben. A cél a terület- és anyaghasználat optimalizálása anélkül, hogy a funkció sérülne.

A LEED és a BREEAM ezen a téren inkább közvetett módon, a területhasználati hatékonyságon és a flexibilis kialakítás jutalmazásával ösztönzi a fejlesztőket.

Karbonmentesítés

Az építőipar hatékony dekarbonizációja a teljes életciklus figyelembevételét és az összes kapcsolódó kibocsátási forrás kezelését jelenti. Ez magában foglalja az épületek használata során jelentkező energiahatékonyság növelését (üzemeltetési karbon), valamint az erőforrás-kitermeléssel, az anyaggyártással és az építési folyamatokkal összefüggő kibocsátások minimalizálását (beágyazott karbon). Az EPBD (Épületek energiahatékonyságáról szóló európai uniós irányelv) frissítése [5] után a tagállamoknak előírás, hogy az életciklus-alapú globális felmelegedési potenciált (GWP) kiszámolják és közzé tegyék. Ez 2028-tól az 1000 m2 alapterületnél nagyobb, 2030-tól minden új épület esetében kötelezővé válik.

Európai szinten már több ország is bevezetett jogszabályi eszközöket az épületek teljes életciklus-alapú karbonkibocsátásának (Whole-life carbon, WLC) következetes mérésére és közzétételére. Ezen úttörők közé tartozik például Dánia, Hollandia és Franciaország. E törekvésekkel összhangban a minősítési rendszerek kulcsszerepet játszanak abban, hogy magas szintű WLC-célokat határozzanak meg, és támogassák az emisszióelszámolás módszertani kereteinek egységesítését. Fontos kérdés, hogy ez kötelező-e, vagy csak választható opció, valamint, hogy milyen referenciaértékeket alkalmaznak a WLC-kibocsátásra, és mennyire ambíciózusak ezek a célértékek, illetve figyelembe veszik-e a törekvéseket, vagyis a dekarbonizációs útiterveket is.

Zöldfelületi tanúsítás: A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet által szabályozva a tanúsítás célja a nagyobb (5000 m2 összes hasznos alapterületű, vagy azt meghaladó) köz- és magánberuházások és az 5000 m2 alapterületet meghaladó tájépítészeti alkotások megfelelő minőségű és mennyiségű zöldfelülettel való ellátásának biztosítása. A legalább közepes minősítésű zöldfelületi tanúsítvány megléte szükséges a beruházás használatbavételi engedélyéhez, tájépítészeti alkotás esetén a műszaki átadás-átvételhez.

Az összehasonlítás rávilágít, hogy míg korábban a WLC mérése "extra" pontot jelentett, mára mindhárom rendszerben a belépő szint részévé vált, a különbség csupán az ellenőrzés mélységében és az előírt csökkentési pályák szigorában rejlik.

DGNB: Kezdettől fogva kötelezővé teszi a teljes életciklus-elemzést (LCA) és az életciklus-költségszámítást (LCC). Konkrét, jogilag is értelmezhető határértékeket (benchmarkokat) állít fel. Külön hangsúlyt fektet az EPD-k (környezetvédelmi terméknyilatkozatok) adatminőségére is.

LEED v5: Új kötelező elem a dekarbonizációs terv és a szén-dioxid-kibocsátás számszerűsítése (működési és beágyazott karbon egyaránt), de nincsen még konkrét célérték meghatározva. Erős dekarbonizációs stratégia nélkül gyakorlatilag lehetetlen magas (Gold/Platinum) minősítést elérni, mert a teljes pontszám fele ehhez a témához köthető.

BREEAM v7: Az üzemeltetési fázis energiaigényének csökkentésében kifejezetten erős. A v7-es frissítéssel felzárkózott a beágyazott karbon (embodied carbon) kötelező méréséhez, és elvárja a dekarbonizációs pálya kijelölését is.

Megjegyzendő, hogy a karbonsemlegesség meghatározása is eltér az egyes rendszerek között: míg a DGNB és a BREEAM - nagyon helyesen - nem teszi lehetővé a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezésének (carbon offsetting) beszámítását, addig a LEED-rendszerben a karbonkreditek és az ellentételezés alkalmazható eszközként a karbonsemlegesség eléréséhez.

A dekarbonizációhoz köthető az épületek átadás előtti minőségellenőrzése is, ennek bevett módszere a hőkamerás vizsgálat és a légtömörség mérés, ami egyre hangsúlyosabb eleme a minősítési eljárásoknak. Nem véletlenül, hiszen a túlzott légveszteség az energiahatékonyság ellen dolgozik, növeli az üzemeltetési költséget, nedvességkárosodást okozhat (konvektív légáramlatok kialakulásakor), rontja az akusztikai minőséget, belső légállapot romláshoz és hőkomfort problémákhoz is vezethet.

A DGNB és a LEED legújabb változata már konkrét követelményértéket határoz meg a légtömörség értékére, míg a BREEAM (összhangban az EU Taxonómiával azt kéri, hogy az 5000 négyzetméternél nagyobb épületek esetén tervezési követelményértéket határozzanak meg. A mérési eredményekről jelentést kell készíteni a befektetők és az ügyfelek számára, beleértve a tervezési szakaszhoz képest tapasztalt bármely eltérést a teljesítményszintekben.

Biodiverzitás és ökológia

Európa természeti környezete riasztó ütemben romlik:

a természetes élőhelyek több mint 80%-a rossz állapotban van, és az EU termőföldjeinek több mint 70%-a egészségtelen állapotú.

Ez hatalmas gazdasági problémákat is felvet, a világ GDP-jének több, mint fele a természet szolgáltatásain múlik. Mivel Európa lakossága a bevándorlás miatt kismértékben növekszik, az urbanizációs nyomás fokozza a vízigényt, a szennyezést és a károsanyag-kibocsátást, ami az építőipari folyamatokkal együtt – például a beépítésekkel, az élőhelyek feldarabolásával, a nyersanyag-kitermeléssel és a talajvízszint csökkentésével – súlyosan károsítja a biodiverzitást, veszélyeztetve a fajok közel egyharmadát. Milyen eszközökkel próbálják az épületminősítések tompítani ezt a krízist? A minősítések egységesen fellépnek az ivóvíz-pazarlás csökkentése, az alternatív vízforrások (szürkevíz, esővíz) hasznosítása, valamint a mérés alapú tudatosság növelése mellett. A biodiverzitás megőrzése érdekében azonban eltérő megközelítéseket és prioritásokat alkalmaznak.

A DGNB rendszerében a biodiverzitás növelése érdekében egy átfogó biodiverzitási stratégiát kell kidolgozni, amely a helyszín adottságaihoz illeszkedő, túlnyomórészt őshonos és fajgazdag növényzet telepítésével, valamint ökológiailag értékes élőhelyek kialakításával és hosszú távú fenntartásával támogatja a helyi élővilágot.

A LEED legújabb verziója a puszta védelemről az aktív helyreállítás felé mozdult el.

A BREEAM v7 pedig egy új metrikát vezetett be a biodiverzitás nettó változásának pontos mérésére, ez némiképp hasonló az itthoni zöldfelületi tanúsítványhoz [6] , mely utóbbi bizonyos esetekben már a használatbavételi engedély megszerzésének alapvető feltétele.

Életminőség és társadalmi hatás (S)

A társadalmi fenntarthatóság („S” az ESG-ben) felértékelődött. A LEED v5 esetében az életminőség vált az egyik tartópillérré, a pontok 25%-át adva – itt az inkluzív tervezés és a közösségi jóllét a kulcs.

A DGNB hagyományosan erős ebben: értékeli az akusztikai szempontok markáns érvényesítését a tervezésnél, a vizuális komfort és beltéri levegőminőség mérését, az akadálymentességre és tűzbiztonságra vonatkozó elvárások pedig kötelezőek.

A BREEAM a jövőbeli mobilitást (pl. elektromos autózás, kerékpáros infrastruktúra) és a beltéri komfortot emeli ki.

A zöld finanszírozási feltételeknek való megfelelés

A fejlesztők és befektetőik számára kritikus, hogy a minősítés segítse a jogszabályi megfelelést.

A jelentés szerint a DGNB integrálta legmélyebben az EU Taxonómia követelményeit, lehetővé téve a tanúsítás és a taxonómia-igazolás párhuzamos benyújtását.

A LEED és a BREEAM részleges összhangot mutat, de az eljárásrendi integrációjuk még nem közvetlen.

Az elköteleződés mértéke egyértelműen kiderül

Bármelyik korábbi verziót is vizsgálnánk meg, az kijelenthető: nem mindegy, milyen minősítést szerzett egy épület. Az éppen csak megfelelt és alacsonyabb szintű minősítéseket jellemzően úgy el lehetett érni az idők során – igaz tetemes adminisztratív munka befektetése mellett-, hogy nem feltétlenül a fenntarthatósági szempontok voltak a meghatározóak a fejlesztés során. Ezt a piac is egyre pontosabban „látja” és nem ismer el akármilyen minősítést.

Minősítés most és 20 éve

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem teljesen összehasonlítható egy régebben minősítést szerzett épület teljesítménye egy frissen minősítettel, hiszen a követelmények folyamatosan szigorodnak. Az új építésre kiadott minősítések mindig az épület átadásának idején elért színvonalat tükrözik, soha nem évülnek el. (Szemben a meglévő épületekre vonatkozó In-Use minősítésekkel, amelyek három évig érvényesek csak.) A minősítések értékelésekor ugyanakkor jó vezérfonal lehet, hogy a felső minősítési szint megszerzése mindig feltételezi az adott korban elérhető legjobb tervezési és kivitelezési gyakorlatok alkalmazását.

Összegzés ingatlanfejlesztői szemmel

A fenntarthatósági tanúsítórendszerek alapvető átalakuláson mennek keresztül: az egyszerű megfelelőségi és összehasonlító eszközökből az épített környezet átalakításának aktív ösztönzőivé válnak. Nem csak a minimumszabványok igazolására szolgálnak, hanem katalizátorként működnek, struktúrát és ambíciót kínálva a jövőbe mutató, regeneratív gyakorlatokhoz. A szigorodó követelmények és utóellenőrzések révén vélhetően a korábbiaknál pontosabban előrevetíthetők, valamint optimalizálhatók majd az üzemeltetési metódusok is.

Bár mindhárom rendszer hatékony eszköz a minőségbiztosításra, a DGNB jelenleg a leginkább "Európa-specifikus", különösen a körforgásos gazdaság és a jogszabályi megfelelés terén.

A LEED v5 hatalmasat lépett előre a társadalmi felelősségvállalás és a jóllét biztosítása terén, míg

a BREEAM v7 a karbon-benchmarkok terén vált sokkal ambiciózusabbá.

A választásnál érdemes mérlegelni: a DGNB a legmélyebb szakmai integrációt kínálja az európai piacon, a LEED globális elismertsége és megújult szociális fókusza vonzó lehet a nemzetközi befektetőknek, a BREEAM pedig továbbra is rugalmas, de a v7-tel jelentősen szigorodó alternatíva.

Lábjegyzet:

[1] Buro Happold (2026): Driving the Green Transformation in Europe – How DGNB, BREEAM and LEED Building Certifications respond to the pressing questions of the building sector. https://www.burohappold.com/wp-content/uploads/2026/04/Buro-Happold_EU_Certification_Comparison_Report.pdf

[2] https://www.usgbc.org/tools/leed-certification/deadlines

[3] https://www.dgnb.de/en/certification/important-facts-about-dgnb-certification/certify-projects-internationally/further-development-of-the-dgnb-system-for-the-construction-of-new-buildings-internationally

[4] Carl Elefante (2025) The greenest building… is the one that is already built. https://carlelefante.com/insights/the-greenest-building-is/

[5] https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/articles/shaping-transition-towards-zero-emission-buildings-europe

[6] https://www.zoldfeluletitanusitvany.hu/

A szerző a TaxonomyReady nevű kezdeményezés társalapítója, a HugBC tagja, több HuGBC-s munkacsoport aktív résztvevője.

