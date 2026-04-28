Beütött a pánik az építőiparban: az új szabály miatt tömegesen állítják le a beruházásokat Amerikában

A törvényjavaslat arra kötelezné az ingatlanfejlesztőket, hogy az elkészüléstől számított hét éven belül értékesítsék a kizárólag bérbeadási céllal felépített ingatlanokat. A rendelkezés egy tágabb intézkedéscsomag része, amely megtiltaná a nagy intézményi befektetőknek a családi házak felvásárlását - a lépést még az év elején Donald Trump elnök kérte a Kongresszustól.
Az intézkedés hatása már a törvény elfogadása előtt is érezhető: a Wall Street Journal gyűjtése szerint tizennégy építőipari cég felmérése szerint jelenleg
legalább 3,4 milliárd dollár értékű, mintegy tízezer lakóingatlant érintő beruházást fagyasztottak be.
Ez valószínűleg csak töredéke a teljes ágazatot sújtó veszteségnek, amely a John Burns Research&Consulting adatai szerint több mint 1700 vállalatot foglal magában. A TerraLane Communities nevű ingatlanfejlesztő például két arizonai és texasi projektjének leállítására kényszerült. Ez összesen háromszáz családi házat érintett, emellett a cég további öt tervezett beruházásáról is lemondott.
A rendelkezés támogatói szerint a bérbeadásra szánt lakóparkok elveszik a beépíthető területeket az olyan házak elől, amelyeket a családok saját tulajdonként vásárolhatnának meg. A kongresszusi munkatársak arra is hivatkoznak, hogy a tárgyalások során maga az ingatlanszektor jelezte: a bérbeadásra épült házakat jellemzően hét-tíz éven belül amúgy is értékesítik. A "build-to-rent" fejlesztők viszont azzal érvelnek, hogy ingatlanjaik megfizethetőbb alternatívát kínálnak a jó környékeken. Ez különösen azoknak a családoknak fontos, akik jelenleg nem engedhetik meg maguknak a saját lakás vásárlását.
Mentik, ami menthető
Az érintett cégek hangsúlyozzák, hogy a bérbeadásra, illetve az eladásra szánt lakások finanszírozása, kivitelezése és értékesítése teljesen eltérő üzleti modellt igényel, ami miatt az átállás nem valósítható meg egyszerűen. Egyes fejlesztők a kivitelezés alatt álló bérlakásaikat próbálják eladásra szánt ingatlanokká alakítani, ami önmagában is komoly műszaki kihívást jelent, mivel ezeket az épületegyütteseket gyakran társasházi besorolással és közös közműhálózattal tervezték. Más befektetők eközben a "build-to-rent" projektekre elkülönített tőkét inkább adatközpontok fejlesztésébe csatornázzák át.
A képviselőház februárban elfogadott saját lakhatási csomagja nem tartalmazza az intézményi befektetőkre vonatkozó tilalmat. Szerdán 76 képviselő, demokraták és republikánusok vegyesen, közös levélben fordult Mike Johnson házelnökhöz és Hakeem Jeffries kisebbségi vezetőhöz és kérték, hogy töröljék vagy lényegesen módosítsák a szenátusi javaslatban szereplő hétéves értékesítési kötelezettséget. A törvényhozási folyamat következő lépéseként a két kamara törvényjavaslatainak egyeztetésére kerül majd sor.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
