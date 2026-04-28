  • Megjelenítés
Hiába lassul a lakáseladás Magyarországon, ez a típus továbbra is dübörög
Ingatlan

Portfolio
Továbbra is élénk a panellakások iránti kereslet: hiába lassult három hónapnál is hosszabbra a lakáseladások átlagos ideje országszerte, egyes esetekben a panelek akár másfél hónapon belül is gazdára találnak - írja elemzésében az Otthon Centrum.
Az értékesítési idők között 2026 első negyedévében hatalmas különbségek voltak, és nemcsak az ingatlantípusok között, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. Az Otthon Centrum első negyedéves országos adatai szerint

a panellakások jelenleg is a leglikvidebb szegmensnek számítanak,

esetükben átlagosan 64 nap, a téglalakásoknál 100 nap, míg a családi házaknál 194 nap szükséges a sikeres tranzakcióhoz.

A panelekre a megyei jogú városokban 51 napos értékesítési idő a jellemző, ezzel szemben a régióközpontokban 75 napra nőtt az átlag. Budapesten belül is jól láthatók a különbségek: a külső pesti kerületekben 68 nap az átlag érték, ami mintegy tíz nappal hosszabb a budai és belvárosi kerületekben tapasztaltaknál.

A jelenség hátterében az áll, hogy a nagyvárosok panellakásai az elmúlt évben jelentősen drágultak, több esetben már a téglalakások árszintjét közelítik, ami visszafogja a keresletet és lassítja az értékesítést. A kisebb megyei jogú városokban ugyanakkor mérsékeltebb ár és emelkedési ütem a jellemző – magyarázta a folyamatokat Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Soóki-Tóth Gábor
Otthon Centrum, elemzési vezető
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját. Pályafutását a felsőoktat
Tovább

A téglalakások piacáról ma már írtunk: az Otthon Centrum mérése szerint n az országos átlag 100 nap, de itt is jelentős különbségek tapasztalhatók.

  • A külső pesti kerületekben 79 nap,
  • a megyei jogú városokban 83 nap az értékesítési idő, ami még mindig az átlagosnál gyorsabb forgalmat jelez.

Ugyanakkor mindkét lokációban élénkebb keresletet generál a mérsékeltebb árszint, hiszen a külső pesti kerületek a főváros belső városrészeihez képest kínálnak olcsóbb árakat, míg a megyei jogú városok a régióközpontokhoz viszonyítva jelentenek kedvezőbb opciót.

Ezzel szemben a kisvárosokban 131 napra nőtt az értékesítési idő átlaga, ami a kereslet visszafogottságát mutatja. A kisebb városokban a piac hagyományosan lassabb, mert a kereslet is szűkebb, és a vevők is érzékenyebbek az árak alakulására – tette hozzá a szakember.

A leglassabban továbbra is a családi házak kelnek el: átlagosan 194 nap alatt, ami historikusan is magas szintnek számít.

  • Budán ez az érték 215 napra nőtt, ami több mint duplája a két évvel korábbi szintnek, míg
  • a községekben 204 nap az átlag, vagyis a két érték lényegében már azonos idősávba került.

A külső pesti kerületekben és a megyei jogú városokban ennél kedvezőbb ugyan a helyzet, de itt is jelentős szórás tapasztalható.

A folyamatok hátterében strukturális tényezők húzódnak meg:

a korszerű, jó állapotú házak ára sokak számára megfizethetetlen,

miközben a régebbi, gyengébb energetikai állapotú ingatlanok esetében (jellemzően a régi kádárkockák) a rezsiköltségek bizonytalansága vagy a felújítással járó magas költségek tartják vissza a vevőket.

Rövid távon az Otthon Centrum nem vár érdemi változás a tranzakciós időkben, ugyanakkor az év második felében

az állami támogatások, az energetikai korszerűsítések és a rezsiköltségek alakulása döntheti el, hogy a piac a gyorsuló vagy a lassuló irányba mozdul-e el.

Címlapkép forrása: Fortepan / Kölcsényi Zoltán

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meglépte Oroszország: átirányítják az olajat a Barátság vezetékről
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Kispénzűek, egyedülállók, fiatalok, figyelem: ekkora téglalakást lehet venni most 60 millió forintból Budapesten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility