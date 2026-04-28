Hiába lassul a lakáseladás Magyarországon, ez a típus továbbra is dübörög

Továbbra is élénk a panellakások iránti kereslet: hiába lassult három hónapnál is hosszabbra a lakáseladások átlagos ideje országszerte, egyes esetekben a panelek akár másfél hónapon belül is gazdára találnak - írja elemzésében az Otthon Centrum.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az értékesítési idők között 2026 első negyedévében hatalmas különbségek voltak, és nemcsak az ingatlantípusok között, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. Az Otthon Centrum első negyedéves országos adatai szerint

a panellakások jelenleg is a leglikvidebb szegmensnek számítanak,

esetükben átlagosan 64 nap, a téglalakásoknál 100 nap, míg a családi házaknál 194 nap szükséges a sikeres tranzakcióhoz.

A panelekre a megyei jogú városokban 51 napos értékesítési idő a jellemző, ezzel szemben a régióközpontokban 75 napra nőtt az átlag. Budapesten belül is jól láthatók a különbségek: a külső pesti kerületekben 68 nap az átlag érték, ami mintegy tíz nappal hosszabb a budai és belvárosi kerületekben tapasztaltaknál.

A jelenség hátterében az áll, hogy a nagyvárosok panellakásai az elmúlt évben jelentősen drágultak, több esetben már a téglalakások árszintjét közelítik, ami visszafogja a keresletet és lassítja az értékesítést. A kisebb megyei jogú városokban ugyanakkor mérsékeltebb ár és emelkedési ütem a jellemző – magyarázta a folyamatokat Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Soóki-Tóth Gábor Otthon Centrum, elemzési vezető

A téglalakások piacáról ma már írtunk: az Otthon Centrum mérése szerint n az országos átlag 100 nap, de itt is jelentős különbségek tapasztalhatók.

kerületekben 79 nap, a megyei jogú városokban 83 nap az értékesítési idő, ami még mindig az átlagosnál gyorsabb forgalmat jelez.

Ugyanakkor mindkét lokációban élénkebb keresletet generál a mérsékeltebb árszint, hiszen a külső pesti kerületek a főváros belső városrészeihez képest kínálnak olcsóbb árakat, míg a megyei jogú városok a régióközpontokhoz viszonyítva jelentenek kedvezőbb opciót.

Ezzel szemben a kisvárosokban 131 napra nőtt az értékesítési idő átlaga, ami a kereslet visszafogottságát mutatja. A kisebb városokban a piac hagyományosan lassabb, mert a kereslet is szűkebb, és a vevők is érzékenyebbek az árak alakulására – tette hozzá a szakember.

A leglassabban továbbra is a családi házak kelnek el: átlagosan 194 nap alatt, ami historikusan is magas szintnek számít.

ez az érték 215 napra nőtt, ami több mint duplája a két évvel korábbi szintnek, míg a községekben 204 nap az átlag, vagyis a két érték lényegében már azonos idősávba került.

A külső pesti kerületekben és a megyei jogú városokban ennél kedvezőbb ugyan a helyzet, de itt is jelentős szórás tapasztalható.

A folyamatok hátterében strukturális tényezők húzódnak meg:

a korszerű, jó állapotú házak ára sokak számára megfizethetetlen,

miközben a régebbi, gyengébb energetikai állapotú ingatlanok esetében (jellemzően a régi kádárkockák) a rezsiköltségek bizonytalansága vagy a felújítással járó magas költségek tartják vissza a vevőket.

Rövid távon az Otthon Centrum nem vár érdemi változás a tranzakciós időkben, ugyanakkor az év második felében

az állami támogatások, az energetikai korszerűsítések és a rezsiköltségek alakulása döntheti el, hogy a piac a gyorsuló vagy a lassuló irányba mozdul-e el.

Címlapkép forrása: Fortepan / Kölcsényi Zoltán

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ