Hiába lassul a lakáseladás Magyarországon, ez a típus továbbra is dübörög

Az értékesítési idők között 2026 első negyedévében hatalmas különbségek voltak, és nemcsak az ingatlantípusok között, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. Az Otthon Centrum első negyedéves országos adatai szerint
a panellakások jelenleg is a leglikvidebb szegmensnek számítanak,
esetükben átlagosan 64 nap, a téglalakásoknál 100 nap, míg a családi házaknál 194 nap szükséges a sikeres tranzakcióhoz.
A panelekre a megyei jogú városokban 51 napos értékesítési idő a jellemző, ezzel szemben a régióközpontokban 75 napra nőtt az átlag. Budapesten belül is jól láthatók a különbségek: a külső pesti kerületekben 68 nap az átlag érték, ami mintegy tíz nappal hosszabb a budai és belvárosi kerületekben tapasztaltaknál.
A jelenség hátterében az áll, hogy a nagyvárosok panellakásai az elmúlt évben jelentősen drágultak, több esetben már a téglalakások árszintjét közelítik, ami visszafogja a keresletet és lassítja az értékesítést. A kisebb megyei jogú városokban ugyanakkor mérsékeltebb ár és emelkedési ütem a jellemző – magyarázta a folyamatokat Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.
A téglalakások piacáról ma már írtunk: az Otthon Centrum mérése szerint n az országos átlag 100 nap, de itt is jelentős különbségek tapasztalhatók.
- A külső pesti kerületekben 79 nap,
- a megyei jogú városokban 83 nap az értékesítési idő, ami még mindig az átlagosnál gyorsabb forgalmat jelez.
Ugyanakkor mindkét lokációban élénkebb keresletet generál a mérsékeltebb árszint, hiszen a külső pesti kerületek a főváros belső városrészeihez képest kínálnak olcsóbb árakat, míg a megyei jogú városok a régióközpontokhoz viszonyítva jelentenek kedvezőbb opciót.
Ezzel szemben a kisvárosokban 131 napra nőtt az értékesítési idő átlaga, ami a kereslet visszafogottságát mutatja. A kisebb városokban a piac hagyományosan lassabb, mert a kereslet is szűkebb, és a vevők is érzékenyebbek az árak alakulására – tette hozzá a szakember.
A leglassabban továbbra is a családi házak kelnek el: átlagosan 194 nap alatt, ami historikusan is magas szintnek számít.
- Budán ez az érték 215 napra nőtt, ami több mint duplája a két évvel korábbi szintnek, míg
- a községekben 204 nap az átlag, vagyis a két érték lényegében már azonos idősávba került.
A külső pesti kerületekben és a megyei jogú városokban ennél kedvezőbb ugyan a helyzet, de itt is jelentős szórás tapasztalható.
A folyamatok hátterében strukturális tényezők húzódnak meg:
a korszerű, jó állapotú házak ára sokak számára megfizethetetlen,
miközben a régebbi, gyengébb energetikai állapotú ingatlanok esetében (jellemzően a régi kádárkockák) a rezsiköltségek bizonytalansága vagy a felújítással járó magas költségek tartják vissza a vevőket.
Rövid távon az Otthon Centrum nem vár érdemi változás a tranzakciós időkben, ugyanakkor az év második felében
az állami támogatások, az energetikai korszerűsítések és a rezsiköltségek alakulása döntheti el, hogy a piac a gyorsuló vagy a lassuló irányba mozdul-e el.
Címlapkép forrása: Fortepan / Kölcsényi Zoltán
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megindult a politikai lavina Romániában, tökéletes káosz jöhet
Furcsa szövetség vethet véget a koalíciós kormánynak, amelyben az RMDSZ is részt vesz.
Jön az óriási állampapír-pénzeső, sok lakossági befektető zsebelhet be súlyos összegeket
Most érdemes figyelni az SMS-eket.
Rendkívüli fogolycsere helyszíne volt a lengyel–fehérorosz határ
Donald Tusk személyesen fogadta a hazaérkező lengyel állampolgárokat.
Váratlan bejelentés: kilép az olajnagyhatalom a világ egyik legbefolyásosabb szövetségéből
A szemünk láttára hullhat szét.
Orbán Gábor egyeztetett Magyar Péterrel, a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést
Az MCC-nek jutó osztalékot is beleértve.
Elsöprő támadás érte Oroszország szövetségesét: hatalmas offenzíva indult, a főváros is ostrom alá került
Állítólag több mint 12 ezer harcos indult meg egyszerre.
Beütött a pánik az építőiparban: az új szabály miatt tömegesen állítják le a beruházásokat Amerikában
A lakhatási javaslat, ami feldúlja a bérlakáspiacot.
Ezt már nem érdemes tovább halogatni: elindult a roham a Vállalati energiamenedzsment 2026 utolsó helyeiért
Ideje újragondolni a vállalati energiastratégiát.
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Hogyan tehetne többet az üzleti szektor a biodiverzitás megőrzéséért?
Az IPBES legfrissebb jelentése rávilágít, hogy valamennyi vállalkozás függ a biodiverzitás állapotától, miközben közvetlenül vagy az értéklánc elemei által hatással is van rá.
Uniós elmarasztalás Magyarországnak a "homofób törvény" miatt
Április 21-én az Európai Unió Bírósága precedensértékű ítéletben marasztalta el Magyarországot a 2021. június 15‑én elfogadott, "a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellép
Több, mint 500 ezer magyar költözhetett külföldre. Hogyan tudnának ők itthon lakáshitelt igényelni?
Egyes statisztikák alapján több, mint 500 ezer magyar költözhetett ki külföldre dolgozni az elmúlt években, évtizedekben. Közülük többen a kormányváltást követően elgondolkodhatnak a haz
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat
Gondolataink a gazdasági rendszerváltozásról: forint, államadósság, orosz energia
Összefoglaljuk, mit gondolunk a gazdasági rendszerváltozásról: az elmúlt két hétben elég sok anyagban foglalkoztunk az ország gazdaságával és új kormányzat előtt álló problémákkal. Üdv
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?