Kifulladt a roham Magyarországon: drasztikusan megnőtt az eladási idő a fővárosban, a vásárlók vették át az irányítást

Három hónapnál is hosszabbra nyúlt egy lakóingatlan eladásának átlagos ideje országosan tavasszal, ami érezhető lassulást jelent az egy évvel korábbi 84 naphoz képest. Eközben Budapesten közel egy hónappal nőtt a lakások eladási ideje.

Hitelezés 2026 Balogh László, az ingatlan.com szakértője is előadóink között lesz május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen nemcsak a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, hanem ingatlanpiaci szakemberek is jelen lesznek, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A budapesti lakásoknál is látványos az eladási idő meghosszabbodása, 45 napról 75 napra emelkedett, míg a megyei jogú városokban is 10 nappal hosszabb idő alatt találnak gazdára a lakások, mint az előző év azonos időszakában – olvasható az ingatlan.com legfrissebb elemzésében.

Míg a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban több idő kell az eladáshoz, a kisebb városokban és településeken még – részben az Otthon Start programnak köszönhetően – kitart a keresleti lendület. A program keresletélénkítő hatása a nagyobb városokban lényegében lecsengett, mivel a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. A magasabb lakásárakkal rendelkező, népesebb településeken a vevők a használt lakások helyett inkább a hasonló árszinten elérhető új ingatlanok irányába fordulnának, ezek viszont egyelőre még nem érkeztek meg nagyobb számban a kínálatba.

A mostani adatok alapján nem hirtelen fordulatról, hanem inkább

a korábbi tempós lendület kifulladásáról lehet beszélni

– idézi a közlemény Balogh Lászlót, az ingatlan.com szakértőjét.

„A lakáspiac az elmúlt másfél évben jelentős élénkülést mutatott, de a friss adatok alapján ez a lendület most egyelőre megpihent.

A vevők egyre árérzékenyebbek, az eladóknak pedig szinte mindenhol nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk az áralkuban

– tette hozzá.

Budapesten közel egy hónappal nőtt a lakások eladási ideje

A cég az értékesítési időket azoknál a hirdetéseknél vizsgálta, amelyeket a tulajdonosok azzal a magyarázattal vettek le az oldalról, hogy az ingatlant eladták.

Országosan az átlagos értékesítési idő idén 95 nap volt, szemben az előző év azonos időszakára jellemző 84 nappal.

A fővárosi házak esetében 106 napról 112 napra nőtt az értékesítési idő.

A megyei jogú városokban szintén hosszabb idő kell a lakások eladásához: az átlagos értékesítési idő 65-66 napról 75 napra nőtt, a házaknál pedig 117 napról 123 napra emelkedett.

A kisebb városokban és a községekben ugyanakkor eltérő kép látszik:

a városokban a lakások eladási ideje 95 napról 82 napra csökkent, a községekben és nagyközségekben pedig 108 napról 101 napra mérséklődött.

A házaknál viszont ezekben a településtípusokban is lassabb piac rajzolódik ki: a városokban 120 napról 128 napra, a községekben és nagyközségekben 126 napról 131 napra nőtt az átlagos értékesítési idő.

Balogh szerint ez arra utal, hogy a piac kettévált: „A nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás.

A kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az Otthon Start még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán

– tette hozzá a szakember.

Az alku ismét egyre nagyobb az adásvételeknél

A lakáspiaci lassulás a korábbi tapasztalatoknak megfelelően most is a vevőknek kedvez, ők ugyanis bátrabban alkudhatnak a meghirdetett vételárból.

Áprilisban Budapesten az átlagos alkupozíció 3,4 százalékos volt, ami emelkedést jelent a márciusi 2,5 százalékhoz képest.

A megyei jogú városokban 3 százalékos átlagos alku látszott, a városokban pedig 5,5 százalékos.

A községekben és nagyközségekben szintén 5,5 százalékos volt az átlagos alkupozíció áprilisban.

Ez a jelenlegi lakóingatlan-árakat nézve

akár egymillió forintos megtakarítást is jelenthet a vevők számára.

Balogh a területi különbségeket ismertetve elmondta: továbbra is igaz, hogy minél kisebb településtípusról van szó, annál nagyobb árengedményt tudnak elérni a vevők. A fővárosban az alku mértéke mérsékeltebb, de a márciusról áprilisra látható emelkedés azt jelzi, hogy Budapesten is óvatosabbá váltak a vásárlók.

A jelenlegi piaci helyzetben azok az eladók kerülhetnek előnybe, akik pontosabban és reálisan árazzák be az ingatlanukat, és nem zárkóznak el attól, hogy a vevők aktívabban alkudoznak. A kereslet továbbra is jelen van, de az adatok alapján

a gyors eladás már kevésbé magától értetődő, mint pár hónappal ezelőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ