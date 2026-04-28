Kifulladt a roham Magyarországon: drasztikusan megnőtt az eladási idő a fővárosban, a vásárlók vették át az irányítást

A budapesti lakásoknál is látványos az eladási idő meghosszabbodása, 45 napról 75 napra emelkedett, míg a megyei jogú városokban is 10 nappal hosszabb idő alatt találnak gazdára a lakások, mint az előző év azonos időszakában – olvasható az ingatlan.com legfrissebb elemzésében.
Míg a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban több idő kell az eladáshoz, a kisebb városokban és településeken még – részben az Otthon Start programnak köszönhetően – kitart a keresleti lendület. A program keresletélénkítő hatása a nagyobb városokban lényegében lecsengett, mivel a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. A magasabb lakásárakkal rendelkező, népesebb településeken a vevők a használt lakások helyett inkább a hasonló árszinten elérhető új ingatlanok irányába fordulnának, ezek viszont egyelőre még nem érkeztek meg nagyobb számban a kínálatba.
A mostani adatok alapján nem hirtelen fordulatról, hanem inkább
a korábbi tempós lendület kifulladásáról lehet beszélni
– idézi a közlemény Balogh Lászlót, az ingatlan.com szakértőjét.
„A lakáspiac az elmúlt másfél évben jelentős élénkülést mutatott, de a friss adatok alapján ez a lendület most egyelőre megpihent.
A vevők egyre árérzékenyebbek, az eladóknak pedig szinte mindenhol nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk az áralkuban
– tette hozzá.
Budapesten közel egy hónappal nőtt a lakások eladási ideje
A cég az értékesítési időket azoknál a hirdetéseknél vizsgálta, amelyeket a tulajdonosok azzal a magyarázattal vettek le az oldalról, hogy az ingatlant eladták.
- Országosan az átlagos értékesítési idő idén 95 nap volt, szemben az előző év azonos időszakára jellemző 84 nappal.
- A fővárosi házak esetében 106 napról 112 napra nőtt az értékesítési idő.
- A megyei jogú városokban szintén hosszabb idő kell a lakások eladásához: az átlagos értékesítési idő 65-66 napról 75 napra nőtt, a házaknál pedig 117 napról 123 napra emelkedett.
A kisebb városokban és a községekben ugyanakkor eltérő kép látszik:
- a városokban a lakások eladási ideje 95 napról 82 napra csökkent, a községekben és nagyközségekben pedig 108 napról 101 napra mérséklődött.
- A házaknál viszont ezekben a településtípusokban is lassabb piac rajzolódik ki: a városokban 120 napról 128 napra, a községekben és nagyközségekben 126 napról 131 napra nőtt az átlagos értékesítési idő.
Balogh szerint ez arra utal, hogy a piac kettévált: „A nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás.
A kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az Otthon Start még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán
– tette hozzá a szakember.
Az alku ismét egyre nagyobb az adásvételeknél
A lakáspiaci lassulás a korábbi tapasztalatoknak megfelelően most is a vevőknek kedvez, ők ugyanis bátrabban alkudhatnak a meghirdetett vételárból.
- Áprilisban Budapesten az átlagos alkupozíció 3,4 százalékos volt, ami emelkedést jelent a márciusi 2,5 százalékhoz képest.
- A megyei jogú városokban 3 százalékos átlagos alku látszott, a városokban pedig 5,5 százalékos.
- A községekben és nagyközségekben szintén 5,5 százalékos volt az átlagos alkupozíció áprilisban.
Ez a jelenlegi lakóingatlan-árakat nézve
akár egymillió forintos megtakarítást is jelenthet a vevők számára.
Balogh a területi különbségeket ismertetve elmondta: továbbra is igaz, hogy minél kisebb településtípusról van szó, annál nagyobb árengedményt tudnak elérni a vevők. A fővárosban az alku mértéke mérsékeltebb, de a márciusról áprilisra látható emelkedés azt jelzi, hogy Budapesten is óvatosabbá váltak a vásárlók.
A jelenlegi piaci helyzetben azok az eladók kerülhetnek előnybe, akik pontosabban és reálisan árazzák be az ingatlanukat, és nem zárkóznak el attól, hogy a vevők aktívabban alkudoznak. A kereslet továbbra is jelen van, de az adatok alapján
a gyors eladás már kevésbé magától értetődő, mint pár hónappal ezelőtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
