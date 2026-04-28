Megnyílt a The St. Regis Budapest a történelmi Klotild-palotában

Megérkezett Magyarországra a St. Regis Hotels & Resorts szállodalánc - az ikonikus Klotild-palotában megnyílt a The St. Regis Budapest.

A Klotild-palota a 20 század fordulóján épült ikrek egyike, megrendelője Klotild szász-coburg-gothai hercegnő volt; tervezői Korb Flóris és Giergl Kálmán. Az épület az Erzsébet híd pesti hídfőjénél áll; egyik jellegzetessége a 48 méter magas torony, amelyet díszítőelemek és korona-motívumok egészítenek ki. A palota a budapesti világörökségi terület részeként védelem alatt áll.

A szállodában 102 szoba és lakosztály van; elérhető a St. Regis Butler szolgáltatás és a márka hagyományos programjai.

A hotelben, amelyről itt írtunk korábban, éttermek és bár, wellness-részleg, valamint rendezvényterek is működnek.

Forrás: St. Regis Hotels & Resorts. Fotó: Sara Migliore

A szálloda 63 szobával és 39 lakosztállyal rendelkezik. A kínálat része a Klotild Tower Suite és a 169 négyzetméteres, két hálószobás elnöki lakosztály, saját erkéllyel és dunai panorámával. A szobák belső kialakításában megjelennek magyar motívumok és az operai tematika; a minibár és a frissítő sarok formavilága a hagyományos magyar cserépkályhákra utal.

Forrás: St. Regis Budapest, Klotild Tower Suite. Fotó: Sara Migliore

A közösségi terekben visszatérő vizuális elemek - színek, minták, kerámia- és csempefelületek - a Duna hangulatára, valamint a budapesti fürdőkultúrára utalnak. A bejáratnál a lépcsőház üvegfödémmel, tükröződő felületekkel és bronz díszítőelemekkel épült. A Passage nevű átjáró-galéria a korábbi kocsibejáró területén kapott helyet; boltíves mennyezettel és tükrös felületekkel rendezvényekre és találkozókra használható.

A hotelben működik a St. Regis Bar, ahol saját koktélként a The Crown Mary is szerepel a kínálatban, a Bloody Mary variációjaként. A vendéglátóhelyek között található a 99 Sushi Bar & Restaurant - japán konyha, omakase menü opcióval, valamint a Klotild Patisserie, süteményekkel és kávéval.

Az Atriumban a márka hagyományaihoz kapcsolódó programokkon lehet részt venni, mint például a délutáni tea és pezsgőbontás szablyával. A St. Regis Spa szolgáltatásai között beltéri medence, hammam, finn szauna és élményzuhanyok szerepelnek. A wellness-részleghez kapcsolódik egy Celebration Bar, illetve a hatodik emeleten üvegtetős fitneszstúdió működik. A szálloda rendezvénytereket is kínál, többek között a John Jacob Astor Boardroomot, és többek között a Caroline Salont.

