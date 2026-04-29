Aggasztó a kép: egyre több az üres ipari csarnok Magyarországon

2026 első negyedév végén a teljes országos modern ipari/logisztikai állomány 6,36 millió m²-t tett ki.
- A főváros és környéki modern állomány jelenleg 4,15 millió m², míg
- a regionális hazai modern állomány 2,21 millió m².
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai: 108 Hungary Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, ESTON International, iO Partners, Robertson Hungary.
2026 első negyedévében a Budapest és környéki állomány egy új ipari és logisztikai területtel bővült: összesen 42 420 m² új spekulatív ipari/logisztikai terület került átadásra a HelloParks Páty PT 5 épületének keretein belül.
|Fő ipari piaci mutatók (Budapest és környéke)
|2025 negyedik negyedév
|Logisztikai park
|Városi logisztika
|Összesen
|Új átadás (m2)
|42420
|0
|42420
|Ipari állomány (m2)
|3681140
|469900
|4151040
|Kihasználatlanság (
|572720
|52500
|625225
|Kihasználatlanság (%)
|15,60%
|11,20%
|15,10%
|Új szerződés (m2)
|89730
|28910
|118640
|Hosszabbítás (m2)
|38210
|2400
|40610
|Bővülés (m2)
|4970
|0
|4970
|Előbérlet/BTS (m2)
|28190
|0
|28190
|Teljes kereslet (m2)
|161100
|31310
|192410
|Módszertani megjegyzés: a BRF által vizsgált ipari ingatlanok 1995 után, bérbeadás céljából épültek. Hasznos területük minimum 2000 m² a városi logisztika és 5000m² logisztikai parkok esetében. A tulajdonos által használt területek nem tartoznak a vizsgált ipari ingatlanállományba.
A regionális piac 86 000 m² új területtel és négy új csarnokkal bővült, mindegyik az ország más területein: a fővárosi és vidéki átadások együttesen 128 420 m²-t tettek ki.
Az éves állományfelülvizsgálat következtében négy épület (76 630 m²) került be az országos állományba. Emellett egy központ kikerült az állományból (20 080 m²). A modern budapesti állomány 28 350 négyzetméterrel nőtt, míg a regionális piacokon az állomány 15 115 négyzetméterrel bővült a méretfelülvizsgálat miatt.
2026 első negyedévében a budapesti agglomeráció üresedési rátája 15,1%-ra nőtt, mely 2,3 százalékpontos növekedés az előző negyedévben mért értékhez képest.
A negyedév végén összesen 625 225 m² ipari-logisztikai terület állt üresen a fővárosban és környékén. A regionális spekulatív állomány esetében 195 025 m²-nyi kihasználatlan területet rögzítettünk, ami 8,8%-os üresedési rátának felel meg. Ennek megfelelően
az országos kihasználatlansági mutató 2026 első negyedévében 12,9%-on állt.
2026 első negyedévében a teljes bérlői kereslet a fővárosban és környékén 192 410 m²-t tett ki, ami rekord magas szint az első negyedévek tekintetében és az előző 5 év első negyedéves átlagánál 51%-kal magasabb. A szerződéshosszabbítások nélküli nettó kereslet az első negyedév során 151 800 m² volt, ami a teljes kereslet 79%-át tette ki.
2026 első negyedévében Budapest és környékének piacán az új szerződések érték el a legnagyobb részesedést 62%-kal, míg a szerződéshosszabbítások részaránya 21% volt. Az előbérletek a teljes kereslet 15%-át, a bővülések pedig 3%-át tették ki.
A negyedév legnagyobb tranzakciója egy 20 000 m²-es új szerződés az Alsónémedi HelloParks területén. A regionális piacokon a negyedév két legnagyobb tranzakcióját a Nyugat-Dunántúli piacon rögzítettük.
A BRF 2026 első negyedévében összesen 41 bérleti szerződést rögzített a Budapest és környéki piacon, 4695 m²-es átlagos tranzakciómérettel, ami 48%-os növekedést jelent az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A tranzakciók száma éves alapon 58%-kal növekedett 2025 első negyedévéhez képest. A korábbi évek tendenciáját követve, a szerződések többsége ezúttal is „big-box” logisztikai parkokban realizálódott.
A nettó abszorpció a fővárosban és környékén az első negyedévben a negatív irányba mozdult, -70 060 m²-t tett ki. A regionális piacokon azonban pozitív tartományban maradt a mutató, a nettó abszorpció 113 450 m²-t ért el, és így országos szinten a teljes érték 43 390 m².
