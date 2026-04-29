Erdőtüzek veszélyére figyelmeztetnek Magyarországon! – Két megyében is tűzgyújtási tilalom lép érvénybe

A tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) április 30-tól a két vármegyében tűzgyújtási tilalmat rendel el – közölte a Nébih szerdán.

Kiemelték, hogy

a száraz áprilisi időjárás és az elmúlt szeles időszak gyepes és fás területeken, erdőtelepítésekben, erdőfelújításokban és az idősebb erdőtársulásokban is kiszárította a holt biomasszát.

A tűzkockázat kiemelten magas a Duna-Tisza közi homokhátságon, az ott található fenyves és borókás-nyaras erdőállományokban. Mivel Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében a következő napokban sem várható csapadék, ezért ezeken a területeken nagy kiterjedésű, intenzív koronatüzek alakulhatnak ki.

A TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJÉN TILOS TÜZET GYÚJTANI A KÜLTERÜLETI INGATLANOKON FEKVŐ ERDŐKBEN ÉS FÁSÍTÁSOKBAN, VALAMINT AZOK 200 MÉTERES KÖRZETÉBEN. A KORLÁTOZÁS IDEJE ALATT NEM SZABAD TÜZET RAKNI A KIJELÖLT, KIÉPÍTETT ERDEI TŰZRAKÓHELYEKEN SEM.

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva – ismertette a Nébih.