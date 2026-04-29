Felfoghatatlan összegeket fizetnek az üres asztalokért a legújabb amerikai cégek: kiderült, mi áll a megmagyarázhatatlan jelenség mögött

A New York-i AI-startupok versenyt futnak a legfelkapottabb manhattani irodákért, ám a bérelt helyeken egyelőre jóval több az üres asztal, mint a dolgozó. A cégek a jövőbeli növekedésre, a presztízsre és a kreatív munkakörnyezetre hivatkozva kötnek le hatalmas alapterületű ingatlanokat - írja cikkében a The Wall Street Journal. Teszik mindezt még annak ellenére, hogy jelenleg még alig van alkalmazottjuk.

A jelenség mögött beszédes számok állnak: a JLL ingatlantanácsadó adatai szerint 2025-ben az AI-cégek több mint 78 500 négyzetméternyi irodaterületre kötöttek bérleti szerződést Manhattanben. Idén ráadásul közel dupla tempóban haladnak, az első negyedévben már több mint 38 ezer négyméterre írtak alá. Benjamin Bass, a JLL New York-i alelnöke szerint

az AI-startupok jellemzően 60 százalékkal nagyobb irodát bérelnek annál, mint amennyit a jelenlegi létszámuk indokolna.

Jó példa erre a 10x nevű, mesterséges intelligenciára épülő mobilalkalmazás-fejlesztő cég esete. A vállalat 25 éves alapítója, Blake Anderson havi 28 500 dollárért bérelt ki egy 30 asztalos loftirodát a Sohóban úgy, hogy mindössze egyetlen alkalmazottja volt. A New York-i csapat azóta négy főre nőtt, a fennmaradó asztalokat Anderson barátai használhatják szabadon. Az alapító szerint a tágas és csendes tér segíti a gondolkodást egy olyan városban, ahol egyébként rendkívül nehéz nyugalmat találni.

A Fazeshift nevű, AI-alapú számlakezelő startup Park Avenue-n található közösségi irodájában jelenleg szintén egyetlen alkalmazott dolgozik a tizenegy asztal egyikénél. A cég vezetője szerint a fizikai jelenlét komoly üzleti hitelességet biztosít: előfordult már olyan ügyfél is, aki a céges átvilágítás részeként kifejezetten rákérdezett, hogy rendelkeznek-e saját irodával.

A belvárosi ingatlanok iránti hatalmas kereslet miatt a bérbeadók jellemzően hét-tíz éves szerződéseket kötnek, ami arra kényszeríti a startupokat, hogy évekre előre megtervezzék az irodaigényüket.

A tulajdonosok azonban a dotkomlufi tanulságait levonva jóval óvatosabbak lettek

és a bérleti szerződés aláírása előtt mérlegeket, tőkebevonási adatokat, üzleti terveket és bevételi előrejelzéseket is bekérnek. Szinte úgy járnak el, mintha ők maguk hoznának befektetési döntést.

Ugyanakkor akadnak már olyan sikertörténetek is, amelyek igazolják ezt az agresszív irodabérlési stratégiát. Az Adonis nevű egészségügyi AI-startup a 3 World Trade Centerben bérelt ki egy 2300 négyzetméteres irodát akkor, amikor még mindössze 25 alkalmazottja volt. Mára a cég 85 fősre duzzadt, az irodában pedig naponta 50-60 ember is bent dolgozik.

Gyakorlatilag 42-es cipőt adtunk a cégre, amikor még csak 36-ost hordott

– fogalmazott Akash Magoon társalapító.

