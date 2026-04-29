Jubileumi évaddal és rekordszámú programmal érkezik a tizedik Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Május 14. és 16. között, 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a Műtárgyak Éjszakája Fesztivált, amely nélkül ma már elképzelhetetlen lenne Budapest tavaszi kulturális-művészeti programkínálata.

A vezető hazai műkereskedelmi információs portál, a műtárgy.com által szervezett háromnapos fesztivál az elmúlt évtizedben kihagyhatatlan eseménnyé vált a műtárgyak világa iránt érdeklődők számára. A program rendkívül sokszínű, így a műtárgyak legkülönbözőbb kategóriái, a képző- és iparművészet, az építészet bármely területe iránt érdeklődők is megtalálhatják benne azokat a rendezvényeket, amelyeken új élményekkel és új tudással gazdagodhatnak. Az események között kiállításlátogatásokat és szakmai előadásokat éppúgy találunk, mint műterem- és műhelylátogatásokat, tematikus sétákat, workshopokat, beszélgetéseket és filmvetítéseket.

Egyes programok inkább a műtárgyak világában már alaposabb ismeretekkel rendelkezőket szólítják meg, míg mások ideális lehetőséget kínálnak a „beszállásra”, azaz az információ- és tapasztalatszerzésre egy korábban kevésbé ismert területen. A programok jelentős része interaktív jellegű, azaz a résztvevők nem passzív szemlélők, hanem maguk is alakítói a történéseknek. Nagy vonzerő az is, hogy

számos program exkluzív jellegű, azaz csak a fesztivál keretében hozzáférhető.

Sok műterem, restauráló műhely, múzeumi raktár és más intézmény csak ilyenkor nyílik meg a látogatók előtt, de egy múzeumi vagy galériás látogatás is egészen más élményt ad, ha maga az alkotó mutatja be a munkáit vagy egy avatott szakember egészíti ki értékes információkkal a látottakat. Nagy érdeklődésre számíthatnak azok a workshopok is, ahol a résztvevők maguk is kipróbálhatják tudásukat, tehetségüket a művészet egy-egy területén – legyen szó akvarellek, szitanyomatok, textilkollázsok, ékszerek készítéséről vagy akár Herendi porcelánok festéséről.

Herendi porcelán tányérfestés, Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Az idei fesztivál kiemelt témája a művészet gyógyító ereje.

Kiemelt szerepet kap, miként támogatja a műélvezet a személyes feltöltődést, az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást. A közös művészeti élmények erősítik a kapcsolódást, és bizonyítottan képesek terápiás, gyógyító folyamatokat is elősegíteni, hozzájárulva a kiegyensúlyozottabb életminőséghez. Az Éjszakai fények, belső világok című különleges esti művészetterápiás workshop például képek, színek és formák segítségével teszi megtapasztalhatóvá a kreatív alkotás gyógyító erejét. Egy, a témához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetés közös gondolkodásra hív, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi történik bennünk a művészet befogadásakor és az alkotói folyamat során. A programsorozat számos workshopján kipróbálhatják a résztvevők az alkotás terápiás hatásait.

A fesztivál idei kampánya abból a gyakran tapasztalható felismerésből indult ki, hogy hiába töltünk egyre több időt azonnali ingereket adó tevékenységekkel – például scrollozással vagy sorozatnézéssel –, ezektől sokszor mégsem érezzük magunkat igazán feltöltve. A kampány során saját megfigyeléssel is megvizsgáltuk, milyen mentális hatást váltanak ki a különböző szabadidős programok. Hat feltöltődni vágyó önkéntes agyhullámait követtük EEG-fejpánttal egy teszt keretében sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmnézés és scrollozás közben, és megalkottuk a Mentális Egészség Pontot, amely azt mutatja meg, mennyire kedvező egy tevékenység mentális hatása. A mérések eredményei szerint

a művészet, az alkotás az egyik legerősebb feltöltő és helyreállító élményt adja az agynak:

a nyugalmat, a belső rendeződést és a kedvező mentális állapotot jelző mutatókban is az élmezőnyben végzett a többi tesztelt aktivitáshoz képest.

More than human – Tárlatvezetés a Light Art Museumban, Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

A MÉF keretében olyan jelentős kiállításokat lehet avatott szakemberek vezetésével megtekinteni, mint a Magyar Nemzeti Galéria nemrég megnyílt Dolce Vita című tárlata, a Ludwig Múzeum legújabb, Black Mirror című kiállítása vagy a Szépművészeti Múzeum nagyszabású, Victor Vasarely születésének 120. évfordulóját köszöntő bemutatója – utóbbin ráadásul egy matematikus egyetemi tanár kalauzolja az érdeklődőket, aki azt mutatja be, milyen matematikai, geometriai szabályszerűségek inspirálták a művészt egyes alkotói korszakaiban. A Pesti Vigadó Szőnyi István kiállításának látogatói a tárlatvezetés után az épület tetőteraszáról még a naplementében is gyönyörködhetnek. Sokak érdeklődését keltheti fel a Light Art Museum legújabb kiállítása vagy a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteményben, illetve a Goldberger Textilipari Gyűjteményben rendezett vezetések és műtárgybemutatók.

A látogatók előtt olyan épületek titkai is feltárulnak, mint Gül Baba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája vagy épp a Magyar Nemzeti Galériának otthont adó egykori királyi palota, melyről a gyakran odalátogatók valószínűleg azt gondolják, minden zugát jól ismerik már.

A kortárs képzőművészek közül idén többek között Nyári István, Nagy Boglárka, a HAB-ban, az Artus Stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeinek ajtajai nyílnak meg, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A fesztivál alatt több kortárs galériában személyesen a kiállító művész kalauzolja majd kiállításának látogatóit.

Látogatás Nagy Boglárka képzőművész műtermében, Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Kezdő, de akár tapasztaltabb műgyűjtők számára is hasznosak lehetnek azok a programok, ahol szakemberek becsülik meg a nekik bemutatott műtárgyak értékét, vagy ahol a hamisítványok leleplezésének módszereit és eszközeit lehet megismerni. A kalandvágyó műkedvelők nyomozhatnak képeslapok segítségével, valamint interaktív kincskeresésben is részt vehetnek.

Idén sem hiányoznak a programból az egész család, illetve az ifjabb korosztályok érdeklődésére számot tartó programok sem. A gyerekek Szinyei-Merse Pálhoz kapcsolódó bábelőadást láthatnak, színszörnyeket és fantázialényeket idézhetnek meg kreatív eszközökkel a workshopokon.

A fesztivál programjai napijeggyel vagy bérlettel, előzetes regisztrációt követően látogathatóak, a további részletek elérhetőek a MÉF honlapján.

Címlapkép forrása: Műtárgy.com. Magyar Nemzeti Galéria, Műtárgyak Éjszakája Fesztivál