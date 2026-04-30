Így közlekedhetünk a fővárosban a munka ünnepén és a hosszú hétvége többi napján

A tervezett tömegrendezvények miatt a főváros több pontján is forgalomkorlátozásokra lehet számítani a május 1-jével kezdődő hosszú hétvégén, a környéken közlekedő járatok igény szerint sűrűbben vagy nagyobb befogadóképességű járművekkel közlekednek majd – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A BKK tájékoztatása szerint

május 1-jén az ünnepnapokon, illetve munkaszüneti napokon érvényes menetrend lesz érvényben; május 2-án a szombati, május 3-án vasárnap pedig ismét a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.

Pénteken a Városligeti majális és az Andrássy út térségének eléréshez a BKK elsősorban a gyakrabban közlekedő M1-es metrót ajánlja, de a nagykörúti 4-es, 6-os és az 1-es villamos is szükség szerint sűrűbben jár, a 70-es és a 79-es trolibusz pedig csuklós járművekkel közlekedik.

A Tabáni fesztivál helyszíne az 5-ös, a 8E vagy a 110-es és a 112-es busszal érhető el leggyorsabban a belváros felől, míg a Budai Várat elsősorban a 16-os és a 216-os busszal lehet megközelíteni, amelyek szükség szerint szintén sűrűbben indulnak.

Május 2-án és 3-án a Városliget és a Budai Vár irányába az M1-es metró és a 16-os autóbusz jár majd szükség szerint sűrűbben, a 70-es és a 79-es trolibusz pedig ezek a napokon is csuklós járművekkel közlekedik.

Május 3-án forgalomkorlátozás lesz az újpesti Szusza Ferenc Stadion környékén az Újpest-Ferencváros labdarúgó-mérkőzés miatt. Több tömegközlekedési járat módosított útvonalon közlekedik majd.