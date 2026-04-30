Meglépte egy magyar város: komolyan korlátozzák az elektromos rollerek közlekedését

Megtiltotta az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használatát Kaposvár sétálóövezetében május 1-jétől a város közgyűlése csütörtökön. Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.

A képviselő-testület Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester javaslatára 13 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását.

Ennek értelmében

az elektromos rollerrel, segway-jel, hoverboarddal, elektromos gördeszkával csak arról leszállva, azt gyalogosan tolva, vagy kézben tartva lehet haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken, erre táblák hívják fel a figyelmet.

Kivételt az elektromos kerékpárok jelentenek, azok használatát továbbra is engedik.

A polgármester a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolta.

