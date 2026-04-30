Megtalálták a baj forrását: ez a láthatatlan ellenség pusztította a százéves magyar vasúti pályát

A 20-as vasútvonal érintett, mintegy 150 méteres szakaszát a pálya károsodása miatt kellett lezárni. A száz éve épült vonal ezen részén

a vízre érzékeny agyagos altalaj és a jelentős mennyiségű felszín alatti víz okozott folyamatos geotechnikai problémákat.

A munkálatok során a szakemberek megtalálták és eltávolították azt a csúszólapot alkotó réteget is, amely mentén a korábbi töltés elmozdult. Ez a talajréteg így a jövőben már nem veszélyezteti a pálya stabilitását.

A kivitelezést végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. a felszín alatti vizek összegyűjtésére mintegy 150 kavicskutat telepített az elbontott töltés alatt, 8-10 méteres mélységben. Ezek a kutak már az első napokban is jelentős, 5-6 köbméteres vízhozamot biztosítottak. Az összegyűjtött vizet egy vasbeton aknába vezetik, ahonnan szivattyúk segítségével távolítják el.

Jelenleg már az új töltés építése zajlik, amelyet minősített töltésanyagból, 25 centiméteres rétegenként alakítanak ki. A stabilitás növelése érdekében

a főtöltés mellett egy úgynevezett támasztótöltés is épül.

A beruházás befejező munkálatait a kivitelező már a meginduló vonatforgalom fenntartása mellett is el tudja végezni. A kiépített vízelvezető rendszer és az új földmű pedig hosszú távon is garantálja a vasúti szakasz biztonságát.

