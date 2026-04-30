Példátlan gigaprojektre készül az amerikai cápa - annyi energia kell hozzá, hogy inkább megkerülnék a rendszert

O'Leary és partnerei egy vidéki utahi területen, a Nagy-Sós-tótól északra valósítanák meg a gigaprojektet. A létesítmény, amelynek akár 9 gigawatt teljesítményű energiára is szüksége lehet, és a Cushman & Wakefield ingatlantanácsadó adatai szerint
a jelenleg üzemelő amerikai adatközponti kapacitás több mint 20 százalékát tenné ki.
A befektető a helyi villamosenergia-hálózat megkerülésével oldaná meg az áramellátást: a Ruby földgázvezetékre csatlakozva helyben üzemeltetett gázturbinákat használnának. Az első fázisban 3 gigawattnyi kapacitást építenének ki, aminek költsége gigawattonként nagyjából 15 milliárd dollár lenne, és tíz épület felhúzását foglalná magában.
A projekt során O'Leary a WestGen nevű helyi fejlesztővel, valamint a MIDA (Military Installation Development Authority) nevű állami szervezettel működne majd együtt. Utóbbi ellenőrzi az érintett terület egy részét. A MIDA képviselője a megyei testület ülésén elmondta, hogy
a beruházás évi 108 millió dollár helyi adóbevételt és mintegy kétezer állandó munkahelyet teremtene,
illetve az ország energia- és számítási kapacitásának fejlesztését "egyértelmű katonai küldetésnek" nevezte.
A hitel- és tőkefinanszírozás csak akkor indulhat el, ha egy nagy felhőszolgáltató is csatlakozik bérlőként a projekthez, amire egyelőre nem került sor. A terület magántulajdonosainak támogatását már megszerezték, de a megyei önkormányzat jóváhagyása még szintén várat magára. A megyei testület elnapolta a szavazást, hogy több idejük legyen a tervek áttekintésére.
Ha ebbe belemegyünk, az visszafordíthatatlan
- adott hangot aggodalmának Lee Perry megyei képviselő.
Egy ekkora léptékű beruházásnál számolni kell a helyi lakosság ellenállásával is. Az Egyesült Államokban egyre gyakoribbak a lakossági tiltakozások az adatközpontok környezeti hatásai, valamint az ingatlanárakra és a közműdíjakra gyakorolt negatív következményeik miatt. O'Learynek nem ez az első ilyen jellegű terve:
a befektető 2024-ben a kanadai Albertában is bejelentett egy hasonló projektet, ahol bizonyos engedélyekre azóta is várnia kell.
Címlapkép forrása: Christopher Willard/Disney via Getty Images
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
