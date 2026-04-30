Példátlan gigaprojektre készül az amerikai cápa - annyi energia kell hozzá, hogy inkább megkerülnék a rendszert

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb adatközpontját tervezi felépíteni Utah államban Kevin O'Leary, a Shark Tank - nagyjából a Cápák Között amerikai megfelelője - üzleti valóságshow sztárja. A 40 ezer hektáros beruházáshoz a helyi partnerek mellett egy állami szerv is csatlakozott, a megyei jóváhagyásra azonban még várni kell - írta meg a WSJ.
O'Leary és partnerei egy vidéki utahi területen, a Nagy-Sós-tótól északra valósítanák meg a gigaprojektet. A létesítmény, amelynek akár 9 gigawatt teljesítményű energiára is szüksége lehet, és a Cushman & Wakefield ingatlantanácsadó adatai szerint

a jelenleg üzemelő amerikai adatközponti kapacitás több mint 20 százalékát tenné ki.

A befektető a helyi villamosenergia-hálózat megkerülésével oldaná meg az áramellátást: a Ruby földgázvezetékre csatlakozva helyben üzemeltetett gázturbinákat használnának. Az első fázisban 3 gigawattnyi kapacitást építenének ki, aminek költsége gigawattonként nagyjából 15 milliárd dollár lenne, és tíz épület felhúzását foglalná magában.

A projekt során O'Leary a WestGen nevű helyi fejlesztővel, valamint a MIDA (Military Installation Development Authority) nevű állami szervezettel működne majd együtt. Utóbbi ellenőrzi az érintett terület egy részét. A MIDA képviselője a megyei testület ülésén elmondta, hogy

Még több Ingatlan

Megtalálták a baj forrását: ez a láthatatlan ellenség pusztította a százéves magyar vasúti pályát

Erdőtüzek veszélyére figyelmeztetnek Magyarországon! – Két megyében is tűzgyújtási tilalom lép érvénybe

Jubileumi évaddal és rekordszámú programmal érkezik a tizedik Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

a beruházás évi 108 millió dollár helyi adóbevételt és mintegy kétezer állandó munkahelyet teremtene,

illetve az ország energia- és számítási kapacitásának fejlesztését "egyértelmű katonai küldetésnek" nevezte.

A hitel- és tőkefinanszírozás csak akkor indulhat el, ha egy nagy felhőszolgáltató is csatlakozik bérlőként a projekthez, amire egyelőre nem került sor. A terület magántulajdonosainak támogatását már megszerezték, de a megyei önkormányzat jóváhagyása még szintén várat magára. A megyei testület elnapolta a szavazást, hogy több idejük legyen a tervek áttekintésére.

Ha ebbe belemegyünk, az visszafordíthatatlan

- adott hangot aggodalmának Lee Perry megyei képviselő.

Egy ekkora léptékű beruházásnál számolni kell a helyi lakosság ellenállásával is. Az Egyesült Államokban egyre gyakoribbak a lakossági tiltakozások az adatközpontok környezeti hatásai, valamint az ingatlanárakra és a közműdíjakra gyakorolt negatív következményeik miatt. O'Learynek nem ez az első ilyen jellegű terve:

a befektető 2024-ben a kanadai Albertában is bejelentett egy hasonló projektet, ahol bizonyos engedélyekre azóta is várnia kell.

Kapcsolódó cikkünk

Európa gigászi tervét most egy régóta halogatott probléma fojtogatja

Mindent átírt az olajsokk, de már látszanak az új befektetési lehetőségek

Beütött a pánik az építőiparban: az új szabály miatt tömegesen állítják le a beruházásokat Amerikában

Piaci részesedést veszít az OpenAI, nagyot esett a nagytulajdonosának az árfolyama

Új irányokba kacsingat az OpenAI: távolodnának a Microsofttól

Meglépi a keresőóriás: felfoghatatlan összeget öntenek a színfalak mögött a legújabb mesterséges intelligenciába

Címlapkép forrása: Christopher Willard/Disney via Getty Images

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!
Autósok és kerékpárosok, figyelem! Lezárják a budapesti közlekedés egyik ütőerét
