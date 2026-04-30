Rákkeltő kőzúzalék okoz krízist Nyugat-Magyarországon – várjuk a nagy bejelentést

A történet Szombathelyről indult, ahol már konkrét intézkedéseket – mint lezárások, az utak locsolása és maszkviselés – kellett bevezetni, de gyorsan kiderült, hogy a környező falvak és nagyobb települések is érintettek. Kőszegen is korlátozások léptek életbe, míg Sopronban a városvezetés szerint egyelőre nincs információ érintett területről, ugyanakkor ott is és több további helyszínen még zajlanak a mérések – a kormányhivatalokhoz pedig tucatjával futnak be a bejelentések.

Az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útépítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki. MTI/Vasvári Tamás

Még nem hirdettek ki egészségügyi veszélyhelyzetet

Szombathely polgármestere és a kormányhivatal is kérte a belügyminisztert és az országos tisztifőorvost, hogy hirdessék ki az egészségügyi veszélyhelyzetet, mert ez a városvezetés szerint megkönnyítené az önkormányzat helyzetét. Az utak befedéséhez szükséges forrás, amit előzetesen 2-3 milliárd forintra becsültek, egyelőre nem áll rendelkezésre. A polgármester azt is reméli, hogy az állami vis major keretet is megnyitják a probléma kezelésére.

Ágh Péter, Észak-Vas fideszes országgyűlési képviselője egy szerdai Facebook- posztban azt írta, hogy a kormány témában egy széleskörű határozatot fogadott el, amely hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben – amint ez megtörténik, tartalma olvasható lesz a Portfolio hasábjain is.

Azbeszt a magyar utakon – miért gond ez?

Évekkel ezelőtt osztrák bányákból származó kőzúzalék került magyarországi utakra, parkolókba, útalapokba. Később merült fel, hogy ezek egy része azbeszttartalmú lehet. Az azbeszt önmagában nem okoz gondot – amíg kötött formában, „nyugalomban” marad –

az egészségügyi kockázat akkor nő meg drasztikusan, amikor porlódik, és a levegőbe kerülve belélegezhetővé válik, mert akkor egyes fajtái súlyosan rákkeltőek.

A probléma az utak és parkolók esetében különösen nagy, mert a forgalom és a szél folyamatosan felkavarja a port, így a környéken élők tartós porterhelésnek vannak kitéve. A vizsgálatok több helyen kifejezetten rossz értékeket mutattak: volt olyan minta, ahol az anyag fele azbeszt volt, ami többszörösen meghaladja a határértéket. Olyan helyszín is akadt, ahol a levegőben mért szint a magyar munkaegészségügyi határérték többszörösére ugrott. Ezek az adatok indították el a hatósági vizsgálatokat, és több településen gyors, helyi intézkedéseket váltottak ki.

Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója elmondta, hogy a mérések során keletkezett összes rendelkezésre álló információt átadják a rendőrségnek és az ügyészségnek, ezzel is elősegítve a folyamatban levő büntetőeljárást.

Az azbeszt munkavédelmi határértéke Magyarországon és az Európai Unióban rendkívül szigorú: 8 órás átlagban 1 rost/100 cm3, amit a 0,2 µm-nél vékonyabb szálakkal együtt kell mérni. A határérték alatti expozíció is rákkeltő lehet, ezért a cél a rostkoncentráció minimalizálása.

Szombathelyen robbant be igazán az ügy

Szombathelyen, az oladi városrészben közel 12 kilométernyi útszakasz lehet érintett, több mint ezer ember lakókörnyezetében. A város rendkívüli intézkedéseket vezetett be:

folyamatos locsolás, hogy ne szálljon a por,

hogy ne szálljon a por, 10 km/órás sebességkorlátozás,

nehéz járművek kitiltása,

kitiltása, több parkoló és útszakasz lezárása a vizsgálatok idejére.

A lakosok maszkot kaptak, és részletes útmutatót arról, hogyan csökkentsék a kockázatot: szeles időben ne szellőztessenek, nedvesen takarítsanak, és minimalizálják a por bejutását a lakásba.

A drónnal készült felvételen az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. MTI/Vasvári Tamás

Miért különösen érzékeny az Oladi Plató?

A területen az elmúlt 2-3 évben gombamód szaporodtak itt az új építésű családi házak. A városrészben 1100-an lehetnek érintettek, de a szám ennél magasabb is lehet: sokaknak nem ott van a bejelentett lakcíme, a platón az ingatlanok száma a félezret is elérheti, és jelenleg is tucatnyi építkezés zajlik. Ez azt jelenti, hogy a kitettség nem csak a lakókat érintheti: kedvezőtlen időjárásnál az ott dolgozók is nap mint nap találkozhatnak a porral.

A probléma azonban nemcsak itt jelentkezik. A Vas Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint április 23-ig Szombathely kivételével további 17 településről összesen 61 írásos bejelentés érkezett azbesztszennyezés gyanújával, A kérdés immár az, hol, mennyi és milyen kockázatú anyag kerülhetett közterületekre az elmúlt években, és milyen gyorsan lehet a kiporzást érdemben megfékezni.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal a Portfolio megkeresésére azt válaszolta, hogy még zajlik a hatósági ellenőrzés az ügyben, annak lezárásáig nem tud tájékoztatást nyújtani arról, ki viseli a jogi felelősséget. Azt viszont elmondta nekünk, hogy az azbesztmentesítés költségét nem a Kormányhivatal fogja viselni.

Ki viseli a költséget, lehet-e kártérítésre számítani?

A szennyezett utak ügye komoly jogi és pénzügyi következményekkel járhat mind az önkormányzatok, mind a helyi lakosok számára. Az ügy látszólag egyértelmű, már nyomozás is indult környezetkárosítás gyanúja miatt.

"A környezetkárosítás büntetőjogi tényállás szempontjából alapos gyanú merült fel, hiszen a kormány hivatalosan kijelölt szakértője egyértelműen kimutatta a rákkeltő anyagokat a kőzetben és a levegőben is" – mondta el a Portfolio megkeresésére Kovács Benedek, a Fehérváry Horányi Kovács Baker & McKenzie partner ügyvédje.

A hatóságok gyorsan és professzionálisan reagáltak az ügyre: a kormányhivatal és az önkormányzatok is bevonták a szakértőket. Az eddigiek alapján egyértelműen felmerül a környezetszennyezés és környezetkárosodás, bár annak pontos mértéke és az egészségügyi hatások felmérése szélesebb körű elemzést igényel.

Mik a jogi lehetőségek?

Az azbeszttel szennyezett utak ügyében az önkormányzatok kártérítési igénnyel léphetnek fel a kivitelező cégekkel szemben, míg a helyi lakosok az ingatlan forgalmi értékcsökkenése, illetve életminőség-romlás jogcímén léphetnek fel kártérítési igényükkel az önkormányzatok felé.

Az önkormányzatok, amelyek közbeszerzési eljárás keretében rendelték meg az útépítést, kártérítési igényt érvényesíthetnek a kivitelező cégekkel szemben. A közbeszerzési szerződés keretei között az önkormányzat, mint megrendelő, felléphet az utat megépítő vállalkozóval szemben: a kivitelező teljes felelősséget köteles vállalni minden alvállalkozójáért és beszállítójáért.

Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, melyik vállalkozó szállította konkrétan a kőzetet Ausztriából, az önkormányzat a közvetlen szerződő partnerével szemben léphet fel.

Az ingatlan forgalmiérték-csökkenése merülhet fel amiatt, hogy olyan úton lehet megközelíteni, amely környezetkárosító anyagokat tartalmaz.

merülhet fel amiatt, hogy olyan úton lehet megközelíteni, amely környezetkárosító anyagokat tartalmaz. Személyiségi jogi sérelem az életminőség csökkenése miatt, hiszen maszkban mehetnek csak ki, nem tudnak szellőztetni.

Az Otthontérkép Csoport - Mapsolutions Zrt. vezérigazgatója, Ballagó Antal a Portfolio kérdésére elmondta, hogy egyelőre még nem mért sem több eladó ingatlant, sem nagyobb árváltozást a régióban.

Talán egy hónap is kell ahhoz, hogy ezt ki lehessen mutatni

- tette hozzá Ballagó.

Figyemeztetõ tábla az Olad-városrész családi házas övezetében Szombathelyen 2026. április 28-án. MTI/Vasvári Tamás

Évekbe telhet a pereskedés, sokaknak megérheti a megegyezésre törekedni

A közterületeknek és közutaknak a helyi önkormányzat a tulajdonosa és fenntartója, ezek esetében az önkormányzat viseli a felelősséget. Amennyiben valamelyik felelős fél időközben csődöt jelentene, az nem mentesíti a kivitelező céget a felelősség alól az önkormányzattal szemben.

A környezeti károkkal összefüggő polgári jogi vitákban, amennyiben nincs megegyezés a felek között, úgy az eljárások időtartama megnőhet.

Ha a vállalkozó nem fizet az önkormányzatnak, akkor több éves perekről beszélünk

– mondta Kovács Benedek, hozzátéve, hogy a magánszemélyek által indított eljárások szintén évekig tartanak szakértők bevonásával.

Ezekben az ügyekben a legjobb mindig megegyezni

– tette hozzá. Az önkormányzatok számára elsősorban az összegszerűség kérdése lehet vitás, míg a jogi alapok általában egyértelműnek tűnnek.

A jogi eljárásokban két alapvető kérdés merül fel: jogos-e a követelés (jogalap kérdése), és ha igen, mennyi kártérítést kell fizetni (összegszerűség kérdése). A jogalap viszonylag egyértelműnek hat, így főként az összegről, a hatásterületről és az érintettek körének pontos meghatározásáról lehet tárgyalni.

Lakossági fórum Szombathelyen: hosszú távú kockázat, rövid távon megelőzés

A kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya április 28-án lakossági fórumot tartott az Oladi Plató és környékén élők számára. Az elhangzottak szerint:

A daganatos betegségekkel (mellhártya, tüdő, garat) 20-30-40 év elteltével mutatható ki összefüggés.

(mellhártya, tüdő, garat) 20-30-40 év elteltével mutatható ki összefüggés. Nincs általános szűrővizsgálat, amely alkalmas lenne a korai felismerésre.

amely alkalmas lenne a korai felismerésre. Bizonyos esetekben – tartós kitettségnél, egyéni mérlegelés alapján – CT-vizsgálat jöhet szóba, főként 50 év feletti dohányosoknál.

jöhet szóba, főként 50 év feletti dohányosoknál. A porterhelés sok légúti betegségben szerepet játszhat, de nem minden panasz köthető az azbeszthez; a tájékoztatás szerint az elmúlt években nem nőtt a mellhártyadaganatok száma.

sok légúti betegségben szerepet játszhat, de nem minden panasz köthető az azbeszthez; a tájékoztatás szerint az elmúlt években nem nőtt a mellhártyadaganatok száma. Háziorvosi tapasztalatként elhangzott: a praxisban – nagy, közel 3000 fős körzetben – nem láttak a város más részeihez képest magasabb légúti megbetegedési arányt.

Az egészségügyi üzenet ugyanakkor súlyos és egyértelmű:

nincs olyan gyógyszer, vagy kezelés, amely eltávolítaná az azbesztrostokat a tüdőből, ezért a megelőzés a kulcs.

A kockázatot pedig különösen növeli, ha valaki dohányzik: a dohányzás és az azbeszt együtt jelentősen fokozza a veszélyt.

A fórumon az is elhangzott, hogy a kiporzás hatása jellemzően néhány száz méteren belül a legerősebb, és nem kell attól tartani, hogy a szél kilométerekre „széthordja” az azbesztport – ugyanakkor a közvetlen környezetben a porzás mérséklése (nedvesítés, forgalomcsökkentés, higiénés lépések) különösen fontos.

Kőszeg: korlátozások a vizsgálatok idejére, laborvizsgálatok indulnak

Kőszeg Város Önkormányzata átadta a kormányhivatalnak azoknak az utcáknak, parkolóknak és területeknek a listáját, ahol az elmúlt években határ menti osztrák bányákból származó, vélhetően azbesztet tartalmazó kőzúzalékot használtak út- és parkolóépítésre, karbantartásra.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal határozata alapján a vizsgálatok idejére több átmeneti korlátozó rendelkezést vezettek be a kijelölt helyszíneken:

parkolók használatának tilalma,

használatának tilalma, 10 km/órás sebességkorlátozás, illetve behajtás-korlátozás (átmenő forgalom tiltása),

illetve behajtás-korlátozás (átmenő forgalom tiltása), a feltételezhetően szennyezett területek nedvesítése.

Az önkormányzat megbízásából akkreditált laboratórium vizsgálja az útanyag-minták azbeszttartalmát, a kormányhivatallal együttműködésben. Kőszegen emellett központi koordinációt és finanszírozást is sürgetnek: a városvezetés a hosszú távú, megnyugtató rendezéshez szükségesnek tartja, hogy a folyamat ne települési szigetekre esve, hanem rendszerszinten haladjon.

Sopron: a polgármester szerint egyelőre nincs információ érintett területről, de méréseket rendeltek meg

Sopronban az elmúlt napokban felmerült az érintettség lehetősége, miután a Greenpeace szemrevételezés alapján azt gyanította, hogy egy soproni cég telephelye is kapcsolódhat az ügyhöz. A telephelyen található kőzúzalékról ugyanakkor később úgy tájékoztatott a városvezetés, hogy nem a szennyezett osztrák bányákból származik.

A város polgármestere, Farkas Ciprián egy Facebook-bejegyzésben azt írta: továbbra sincs információja érintett soproni területről az azbeszt-üggyel összefüggésben. Hozzátette: bár az ügy kivizsgálása állami feladat, de az önkormányzat is méréseket rendelt meg, hogy egyértelmű adatok álljanak rendelkezésre. A polgármester szerint az önkormányzati fejlesztésekben részt vett kivitelezők és önkormányzati cégek tájékoztatása alapján egy esetben sem használtak fel osztrák eredetű kőzúzalékot, és jelezte azt is: telefonon egyeztetett Szombathely polgármesterével, Nemény Andrással, hogy tisztább képet kapjanak a szennyezés körülményeiről.

Már nem „szombathelyi ügy”: 17 település, 61 bejelentés április 23-ig

A kormányhivatal közlése alapján Szombathelyen kívül az alábbi településekről érkeztek jelzések azbesztszennyezés gyanújával:

Bozzai, Bozsok, Csepreg, Dozmat, Gencsapáti, Hegyhátsál, Kám, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Lukácsháza, Magyarlak, Magyarszombatfa, Nemescsó, Őriszentpéter, Sé, Torony és Vát.

A következő hetek egyik kulcskérdése az lesz, milyen gyorsan lehet mintázni, mérni és rangsorolni a potenciálisan érintett helyszíneket, illetve hol indokoltak azonnali forgalomtechnikai és porzáscsökkentő lépések.

Mi áll a háttérben: olcsóbb import, több ezer tonna anyag 2016 óta

A kormányhivatal tájékoztatása szerint három kivitelező 2016 óta több ezer tonna – részben osztrák bányákból származó – kőzúzalékot hozott be Magyarországra, mert az olcsóbb volt a hazai alternatíváknál. A kérdés most az, hogy ebből mennyi volt azbeszttartalmú, amit jelenleg nem lehet tudni.

A tájékoztatás szerint az osztrák hatóságok a kérdés tisztázásában nem voltak érdemi segítségére a magyar szerveknek. Eközben a megyei kormányhivatal főigazgatója a lakossági fórumon arra is figyelmeztetett: információk szerint osztrák forgalmazóknál még lehet ilyen bányákból származó készlet, amit Magyarországra hoznának, és jelezte, hogy a hatóságok kiemelten vizsgálhatják a tüzépeket és építőanyag-kereskedéseket.

A szennyezésben érintett burgenlandi bányák a tájékoztatás szerint:

Schlaining (Szalónak)

Badersdorf (Pöszöny)

Bernstein (Borostyánkő)

Pilgersdorf (Pörgölény)

Ezeket az osztrák hatóságok tavaly novemberben bezáratták. A rohonci bánya nem érintett az azbesztszennyezési ügyben.

Osztrák visszhang: kinyitnának a bezárt kőfejtők

Az azbesztszennyezésre hivatkozva hatóságilag bezárt négy burgenlandi kőfejtő üzemeltetői élesen bírálták a tartományi vezetést és a Greenpeace-t. Az üzemeltetők szerint a mintavételeket és méréseket nem megfelelően végezték el, és vitatják, hogy a bezárás szakmailag indokolt lett volna. Álláspontjuk szerint a hatóságok elsősorban a kőzetben található azbeszt tömegkoncentrációját vizsgálták, miközben a munkavállalók és a lakosság védelme szempontjából a levegőben lévő azbesztrost-koncentráció lenne a döntő.

A bányákhoz kapcsolódó vita egyik fontos eleme az is, hogy – az üzemeltetők kritikája szerint – Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs rögzített határérték, ami szerintük eleve megnehezíti, hogy a „kőzet-eredményekből” egyértelmű következtetést vonjanak le a lakossági kockázatra.

A bezárások következményei közben már a munkahelyek szintjén is megjelentek: a beszámolók szerint a négy kőfejtőben több tucat alkalmazottat bocsátottak el,

az üzemeltetők jelentős gazdasági károkról beszélnek, és csődkockázatot is emlegetnek.

A burgenlandi hatóságok úgy reagáltak: tisztában vannak azzal, hogy a bezárás érzékeny gazdasági kérdés, ugyanakkor szerintük egy potenciálisan közegészségügyet veszélyeztető helyzetben indokolt volt a gyors beavatkozás.

Határértékek: mit jelent a 1000 vs. 10 000 szál/m³?

A nyilvános összevetésekben gyakran két különböző logikájú küszöb keveredik: az osztrák 1000 szál/m³ jellemzően lakossági/kültéri referenciaértékként jelenik meg, míg a magyar 10 000 szál/m³ az ügyben hivatkozott adatok szerint munkaegészségügyi (munkahelyi) határérték. A kettő ezért nem ugyanazt méri: a lakossági referencia eleve óvatosabb, a munkahelyi határérték pedig más kitettségi helyzetre és feltételekre van kalibrálva, így a számok puszta egymás mellé tétele önmagában félrevezető lehet.

A magyar hatóságok azt kérték, hogy aki továbbra is azbesztgyanús anyagot észlel, jelezze a kormányhivatal vagy a helyi önkormányzat felé. A kockázatkezelés alapja most az, hogy minél több potenciálisan érintett pontot azonosítsanak, és a mintavételek eredményei alapján rangsorolják a beavatkozásokat.

Nem megfelelő a tervezett speciális, terramixes útbefedés Szombathelyen

Szombathelyen időközben kiderült, hogy az Oladi Plató útjainak gyors lefedésére korábban felmerült terramixes technológia nem megfelelő, mert nem köti meg az azbesztet. Nemény András egy videóüzenetben arról beszélt, hogy az eredetileg tervezett lefedő megoldás helyett már találtak olyan technológiát, amely

akár másfél hónap alatt képes lehet a kiporzást érdemben csökkenteni vagy megszüntetni, és a későbbi útépítést sem akadályozná

– ugyanakkor ennek részleteit a város még egyezteti, illetve a végleges döntésre a finanszírozási és szakmai keretek miatt is várni kell.

A szombathelyi tájékoztatás egyik kézzelfogható eleme, hogy egy felajánlás nyomán a következő héten 10-15 darab levegőtisztító berendezést telepíthetnek a plató egyik utcájában. A közlés szerint a készülék az azbesztet is szűri; az önkormányzat a következő napokban tárgyal a felajánlóval, a részletekről később adnak tájékoztatást.

