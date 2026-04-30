Új tulajdonosi struktúrával és régi kedvencekkel tér vissza a Sziget Fesztivál

Az elmúlt év számai ijesztőek voltak, a többmilliárdos hiány pedig arra kényszerítette a szervezőket, hogy újragondolják a működést. A bizonytalanság hónapjai után azonban megszületett az a döntés, amely stabilizálhatja a Sziget helyzetét: új tulajdonosi struktúra jön létre, amelyben a menedzsment és a legnagyobb vállalkozói partnerek is részesedést kapnak - mondta a Sziget sajtótájékoztatóján Gerendai Károly.

A legnagyobb, több százmilliós befektetők 1–5 százalék közötti tulajdonrészt vásárolnak, összesen a cég 30 százalékát, a fennmaradó 70 százalék pedig a menedzsmentnél marad.

Az új modell célja, hogy a fesztivál ne csak túléljen, hanem újra fejlődni tudjon.

„Olyanokat vontunk be a finanszírozásba, akiknek nemcsak a Sziget üzleti sikerében, hanem a létezésében is érdekük van” – tette hozzá Gerendai.

Az elmúlt években a fesztivál túlságosan igazodott a nemzetközi tulajdonos 84 másik rendezvényének logikájához: a helyi piacra optimalizált headliner‑központú modellhez. Ez azonban nem működik egy olyan eseménynél, amelynek közönsége döntően külföldi fiatalokból áll.

Nem elég, ha ugyanazokat a neveket hozzuk, akiket otthon is megnézhetnek. Meg kell mutatni, mitől más a Sziget, mitől több az élmény, a hangulat, a kulturális kínálat

– mondta Gerendai. A szervezők szerint a nemzetközi látogatottság visszaesésének egyik oka éppen az volt, hogy a Sziget „színei megfakultak”, a hazai közönség pedig egyre inkább csak a plakáton szereplő neveket nézte, nem magát a fesztiválélményt. A cél az, hogy megmutassák: a Sziget nem kötelező iparági elvárásoknak akar megfelelni, hanem a közönségnek szól.

Ennek keretében erősebb fókuszt helyeznek a hazai közönség megszólítására is több magyar előadóval, szélesebb korosztályi fókusszal, és olyan programokkal, amelyek nem csak a legfiatalabb célcsoportnak szólnak.

A szervezők szerint szakmai hiba volt, hogy az elmúlt években túl szűkre szabták a célcsoportot, és sokan úgy érezhették, már nem nekik szól a fesztivál.

A nulladik napon például kifejezetten a fesztivál legemlékezetesebb koncertjeivel készülnek, megszólítva a korábbi látogatókat is: élő show-val jön a korábban már ötször fellépő Faithless, a Morcheeba, és Goran Bregovic with his Wedding & Funeral Orchestra is. Szintén a hazai közönséget célozza a nagy méretű magyar színpad, amelyet a Budapest Parkkal közösen hoznak létre. Bár eddig is voltak magyar fellépők minden nagyobb helyszínen, most először kapnak teljes értékű, dedikált, nagyszínpados infrastruktúrát.

Emellett a nemezetközi igényeket kielégítő újítások is helyet kapnak, a fesztivál egészét új negyedstruktúrában szervezik: a tavaly bevezetett „district” rendszer tovább bővül, több tematikus városrész jön létre, mindegyik saját vizuális arculattal. Új negyed lesz az Underland, ahol a Magic Mirror, a Light Stage és az Art Garden kap helyet; önálló teret kap a Brockyard is, urban sportokkal és street‑kultúrával. A Delta District változatlanul az elektronikus zene központja marad, míg az Impact Village a civil és társadalmi kezdeményezések gyűjtőhelye lesz. A dekorációt teljesen újragondolják: a nagyszínpad új dizájnt kap, és minden negyed saját tematikus látványvilággal működik majd.

A közlekedés és a várossal való kapcsolat is új szintre lép. Visszatér a Citypass régi, sikeres modellje: ingyenes BKK‑használattal, egyszeri fürdőbelépővel és városi programokkal. A cél, hogy a Sziget és Budapest élménye szervesen összekapcsolódjon, különösen a külföldi látogatók számára. A szervezők városi sétákat, tematikus programokat is terveznek, és hosszú távon szeretnék a fesztivált jobban beágyazni Budapest és Magyarország kulturális szövetébe. A K‑híd felújítása is előrehaladott állapotban van: ha minden jól megy, a 2027-es Szigetre már megújulva tér vissza.

Sikerült ledolgozni a hátrányt

A jegyértékesítésben közben sikerült ledolgozni a négy hónapos kényszerű szünetet: a nagy küldő országok, Hollandia, Olaszország, Anglia, Franciaország, Németország elérték a tavalyi szintet, és a környező országokból is egyre többen érkeznek. A szervezők optimisták, és bíznak abban, hogy a Sziget továbbra is Magyarország legnagyobb turisztikai eseménye marad: immár olyan struktúrával és vízióval, amely hosszú távon is fenntarthatóvá teszi.

A cél egy olyan fesztivál, amely egyszerre nemzetközi és magyar, egyszerre intenzív és kényelmes, és amely újra élményként, nem csak koncertlistaként működik. A szervezők szerint a Sziget akkor lehet újra sikeres, ha visszanyeri azt a sokszínű, városnyi karaktert, amely miatt egykor Európa egyik legkülönlegesebb fesztiválja volt.

