Világháborús bombát találtak Budapesten, több nagy épületet is ki kell üríteni

MTI
Egy feltételezett második világháborús robbanótestet találtak építési munkák során a budapesti, XI. kerületi Infopark területén, a tűzszerészművelet idejére csütörtök este lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség

csütörtökön este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

