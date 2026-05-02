Megszólaltak a szakértők: elképesztő változás küszöbén áll a magyar ingatlanpiac, megindulhat a régóta várt külföldi tőke

Az elmúlt évek tranzakciós aktivitásának hiánya miatt jelentős tartalék épült fel a piacon, erős eladási motivációval és a jövőbeli tranzakciókkal kapcsolatos felfokozott várakozásokkal - mondta el Borbély Gábor, a CBRE közép-kelet-európai kutatási igazgatója az online eseményen, amelyet a Property Forum szervezett. Szerinte a magyar ingatlanpiac még mindig messze elmarad a piaci potenciáljától, és egyértelműen az eddigieknél nagyobb forgalom várható a következő negyedévekben és években.

Borbély Gábor CBRE, kutatási igazgató Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nál, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2 … Tovább

A nyugati tőke elfordulása miatt az elmúlt években a magyarországi ügyletek 80 százalékát hazai tőke bonyolította le. Mindez az új Magyar-kormány egy nyitottabb gazdaság felé tett lépéseivel, az euróbevezetés kifejezett céljával és a befektetőbarát politikájával most megváltozhat.

Borbély előadásába számba vette az egyes eszközosztályok jelenlegi helyzetét és az azokkal kapcsolatos várakozásait:

Ipari ingatlanok: A legjelentősebb eszközosztály fejlesztési volumen szempontjából. Magyarország sikeresen pozicionálta magát kelet és nyugat FDI találkozópontjaként. A kereslet tavaly 1,1 millió négyzetméter felett tetőzött. Az új kormány a TISZA program alapján várhatóan jobban a KKV-kra fog összpontosítani a nagy ipari megaprojektekkel szemben.

Irodák: Budapest továbbra is vonzó város a magas hozzáadott értékű szolgáltatások, shared service centerek és tudásalapú tevékenységek számára. A város 4,5 millió négyzetméteres állománnyal rendelkezik. Jelenleg 450 ezer négyzetméternyi új állami fejlesztés sorsa a legnagyobb kérdőjel.

Szállodák: Budapest szállodaállománya 24 ezer szobával egyértelműen elmarad a turisztikai potenciáltól Prágához vagy Bécshez képest. A város a turizmus kereslet növekedési listájának élén áll a következő 5-6 évre vonatkozóan.

Kiskereskedelem: "A leköszönő kormány enyhén szólva nem volt jóindulatú a kiskereskedelmi szektorral szemben" - mondta Borbély. A jogi korlátok és adminisztratív terhek miatt Magyarország kiskereskedelmi sűrűsége a legalacsonyabb Közép-Kelet-Európában, tíz év alatt mindössze 150 ezer négyzetméter fejlesztés valósult meg.

Lakóingatlanok: Budapesten a legmagasabb a nominális lakásárindex az elmúlt 10-15 évben, főként a kínálati oldali támogatása nélküli keresletösztönző intézkedések miatt. Magyarországon évente 2000 új lakás alatt van az egymillió lakosra vetített átadások száma, míg ez a szám Csehországban és Szlovákiában 3500, Lengyelországban pedig 5500 felett van.

Katarzyna Rzentarzewska, az Erste Group Research vezető közép-kelet-európai elemzője kiemelte, hogy Magyarország lenne az első szabadon lebegő valutával rendelkező ország, amely 2009 óta csatlakozna az ERM2-höz. Bár a szlovák korona 25 százalékos felértékelődését nem várják megismétlődni,

az euróövezethez való csatlakozás horgonyként szolgál az alacsonyabb hozamszintek számára.

Milyen változások szükségesek a jogrendszerben

A magyar jogrendszer alapvetően szilárd alapokon nyugszik, de a kiszámíthatóság, átláthatóság és az érintettekkel való konzultáció elvének következetes alkalmazásával gyorsan helyreállítható lenne a befektetői bizalom - jelentette ki Ódor Dániel, a Taylor Wessing Hungary partnere. Bár még nem ült össze az új magyar parlament, és az új kormány formálisan sem alakult meg, már ismertek a miniszterek és a kormányzó párt programjának kulcsfontosságú programpontjai.

Dr. Ódor Dániel Taylor Wessing, Partner Ódor Dániel a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, szakterülete az ingatlanpiac és az építőipar. Elismert szakértője a kereskedelmi és ipari ingatlanjognak, és egyike azon kevés magyar üg … Tovább

Ódor kiemelte, hogy az új kormány alkotmányos többséggel rendelkezik ami erős képességet ad az új kormánynak jelentős reformok végrehajtására, amelyek erősíthetik az átláthatóságot és csökkenthetik a tranzakciós piacot eddig nyomás alatt tartó jelentős kockázatokat.

A kiemelt beruházási rezsim, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy egy adott projektet mentesítsen bármilyen jogi rendelkezés alól. Különböző típusú kiemelt beruházási rezsimek léteznek: projektalapon a nemzeti közérdek alapján, mezőgazdasági területek infrastrukturális projektekké való átminősítését megkönnyítő speciális rezsimek, valamint a rozsdaövezetek lakóterületté alakítását segítő rendszerek.

Az Otthon Start program VIP rezsimje, amely segíti a rozsdaövezetek más célú hasznosítását.

Budapesten a magyar állam elővásárlási jogot vezetett be a világörökségi terület teljes területére, amely főként Budapest belvárosát jelenti. Bármilyen, 150 négyzetméternél nagyobb ingatlan esetében érvényesül ez a jog. Egyes esetekben az állam élt is ezzel, nemcsak műemléki épületek, hanem más típusú ingatlanok esetében is.

Az európai piacon egyedülálló a plázastop szabályozás, amely 400 négyzetméternél nagyobb új kereskedelmi területek fejlesztését tiltja. Ez nem teljes tilalom, de csak a magyar állam kormányhivatalának speciális engedélyével lehet fejleszteni. A szabályozás akkor is alkalmazandó, ha meglévő területet szeretnének új bérlő számára kialakítani. A szabályozás hatókörét ráadásul tavaly nyáron jelentősen kiterjesztették.

Régiós szakértők meglátásai

A webinárium panelbeszélgetésén a VIG Fund - Vienna Insurance Group részéről az ingatlanbefektetési igazgató, Manuel Simon elmondta: a csoport irodai és kiskereskedelmi ingatlanokba fektet be Közép-Európában, főleg fővárosokban, mint Varsó, Riga, vagy Prága, és Budapest „mindig is a térképen volt”, de eddig nem történt akvizíció. A budapesti piacra lépést azért halasztották, mert a korábban vizsgált tranzakcióknál nem találkozott a vevői ár az eladói elvárásokkal, emellett

kockázatként említette a jogi és szabályozási bizonytalanságot, a preempciós (elővásárlási) jogok miatti komplikációkat, valamint a korrupciós kockázat óvatos kezelésének szükségességét.

Külön kiemelte, hogy a döntésben a magas üresedési ráta és a korlátozott piaci likviditás is visszatartó tényező volt, ugyanakkor szerinte a belépés idő kérdése.

A Skanska oldaláról a régió Divestments területének vezetője, Adrian Karczewicz hangsúlyozta, hogy közel 30 éve jelen vannak Magyarországon, több ciklust és kormányzati időszakot végigélve hosszú távú befektetőként tekintenek a piacra. Elismerte, hogy az utóbbi években szűkebb volt a likviditás, és felidézte: a 2000-es évek elején Budapest régiós „sztárpiac” volt tranzakciós aktivitásban. A vállalat ugyanakkor továbbra is bullish a budapesti irodapiaccal kapcsolatban, és Karczewicz várakozása szerint

a kormányváltás növelheti a külföldi befektetői érdeklődést, miközben bérlői oldalon bővüléseket és erős keresletet lát.

Adrian Karczewicz Skanska, Head of Divestments CEE Adrian Karczewicz a Skanska európai kereskedelmi fejlesztéseivel foglalkozó tranzakciós igazgatója. Ő felelős a Skanska lengyelországi, csehországi, magyarországi és romániai értékesítéseiért, melyet … Tovább

A finanszírozási oldalról az Erste Group Bank Loan Capital Markets ügyvezető igazgatója, Hannes Wimmer arról beszélt, hogy a tőke részben már „megvolt”, de az elmúlt években még a magyar hazai szereplők is gyakran inkább külföldön kerestek lehetőségeket, például Lengyelországban, Szerbiában, vagy Romániában. Szerinte

ha ennek a tőkének akár egy része visszaáramlik, az már érdemben élénkítheti a tranzakciós piacot,

mert van eladói pipeline, amely most keresi a vevőket. Wimmer úgy látta, a leggyorsabban mozduló vevők között lehetnek a lengyel és cseh ingatlanalapok, mivel ezekben a piacokban könnyebb tőkét gyűjteni, mint például Ausztriában, ahol szerinte inkább kiáramlás látható más befektetési termékek felé.

Hannes Wimmer Erste Group Bank AG, Managing Director, Loan Capital Markets … Tovább

A tanácsadói nézőpontot Tuza Rita, az iO Partners senior igazgatója foglalta össze: szerinte az első visszatérő tőke általában opportunisztikusabb, kevésbé konzervatív. Úgy véli, az első befektetői fecskék inkább magyar tőkésekből kerülhetnek ki, különösen azokból a szereplőkből, akik az elmúlt években aktívak voltak külföldön, és most gyorsan tudnak reagálni, mert ismerik a piacot és a kockázatokat.

Ezt követheti a régiós, főleg cseh tőke,

miközben a klasszikus core, intézményi befektetők várhatóan lassabban térnek vissza, és elsősorban intézményi minőségű, ESG-kompatibilis eszközöket keresnek majd. Tuza szerint jó hír, hogy Magyarországon több eszközosztályban is van ilyen termék.

Tuza Rita iO Partners Hungary, Head of Capital Markets … Tovább

A fejlesztői oldalról a Forestay Group ügyvezető partnere, Botos Bálint azt emelte ki, hogy bár a közelmúltban volt érdeklődés Magyarország iránt, de sokszor nem közvetlen eszközvásárlásban, inkább alaprészesedéseken keresztül; a direkt tranzakciókban pedig gyakran nem találkozott a vevői hozamelvárás és az eladói ár. A piac javulásához szerinte kulcsfontosságú lenne a kiszámíthatóbb, szabályalapú működés – például az engedélyezési és övezeti/zónázási kérdésekben –, mert még helyi fejlesztőként is nehéz volt navigálni eddig a rendszerben. Emellett a lakhatási oldalon

fontos fordulatnak tartaná, ha a döntéshozók nyitnának az intézményesített bérlakás jellegű megoldások felé.

Botos Bálint Forestay Alapkezelő, vezérigazgató A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett város- és vidékfejlesztési szakirányú közgazdász diplomát. Pénzügyi tanulmányait a CFA Intézet keretein belül folytatta, majd a Harvard Busi … Tovább

Többször is visszatérő közös nevező, hogy a piac legfontosabb rövid távú pozitív jelzése

a likviditás és a tranzakciók tényleges megjelenése lenne, mert a bizalom – ahogy elhangzott – elsősorban ügyleteken keresztül épül vissza.

