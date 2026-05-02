  • Megjelenítés
Megszólaltak a szakértők: elképesztő változás küszöbén áll a magyar ingatlanpiac, megindulhat a régóta várt külföldi tőke
Ingatlan

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A magyar ingatlanpiac négy év stagnálás után az új Magyar-kormány hatalomra kerülésével fordulóponthoz érkezett, a piaci szakértők szerint várhatóan jelentős változások jönnek majd a beruházási környezetben. Az ország gazdasági teljesítményének javulása az uniós források feloldásán és az euróövezethez való csatlakozáson múlik elsősorban, és a várakozások szerint a régióból, és elsőként talán Csehországból érkezhet a várva-várt megnövekedett külföldi befektetői érdeklődés az ingatlanpiacra. A téma központi szerepet kap majd a Portfolio Property X konferencián is júniusban, érdemes lesz velünk tartani!
Property X 2026
Tuza Rita, Ódor Dániel és Borbély Gábor is a Property X előadói között! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzon velük, velünk ott!
Információ és jelentkezés

Az elmúlt évek tranzakciós aktivitásának hiánya miatt jelentős tartalék épült fel a piacon, erős eladási motivációval és a jövőbeli tranzakciókkal kapcsolatos felfokozott várakozásokkal - mondta el Borbély Gábor, a CBRE közép-kelet-európai kutatási igazgatója az online eseményen, amelyet a Property Forum szervezett. Szerinte a magyar ingatlanpiac még mindig messze elmarad a piaci potenciáljától, és egyértelműen az eddigieknél nagyobb forgalom várható a következő negyedévekben és években.

Borbély Gábor
CBRE, kutatási igazgató
Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nál, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2
Tovább

A nyugati tőke elfordulása miatt az elmúlt években a magyarországi ügyletek 80 százalékát hazai tőke bonyolította le. Mindez az új Magyar-kormány egy nyitottabb gazdaság felé tett lépéseivel, az euróbevezetés kifejezett céljával és a befektetőbarát politikájával most megváltozhat.

Borbély előadásába számba vette az egyes eszközosztályok jelenlegi helyzetét és az azokkal kapcsolatos várakozásait:

  • Ipari ingatlanok: A legjelentősebb eszközosztály fejlesztési volumen szempontjából. Magyarország sikeresen pozicionálta magát kelet és nyugat FDI találkozópontjaként. A kereslet tavaly 1,1 millió négyzetméter felett tetőzött. Az új kormány a TISZA program alapján várhatóan jobban a KKV-kra fog összpontosítani a nagy ipari megaprojektekkel szemben.
  • Irodák: Budapest továbbra is vonzó város a magas hozzáadott értékű szolgáltatások, shared service centerek és tudásalapú tevékenységek számára. A város 4,5 millió négyzetméteres állománnyal rendelkezik. Jelenleg 450 ezer négyzetméternyi új állami fejlesztés sorsa a legnagyobb kérdőjel.
  • Szállodák: Budapest szállodaállománya 24 ezer szobával egyértelműen elmarad a turisztikai potenciáltól Prágához vagy Bécshez képest. A város a turizmus kereslet növekedési listájának élén áll a következő 5-6 évre vonatkozóan.
  • Kiskereskedelem: "A leköszönő kormány enyhén szólva nem volt jóindulatú a kiskereskedelmi szektorral szemben" - mondta Borbély. A jogi korlátok és adminisztratív terhek miatt Magyarország kiskereskedelmi sűrűsége a legalacsonyabb Közép-Kelet-Európában, tíz év alatt mindössze 150 ezer négyzetméter fejlesztés valósult meg.
  • Lakóingatlanok: Budapesten a legmagasabb a nominális lakásárindex az elmúlt 10-15 évben, főként a kínálati oldali támogatása nélküli keresletösztönző intézkedések miatt. Magyarországon évente 2000 új lakás alatt van az egymillió lakosra vetített átadások száma, míg ez a szám Csehországban és Szlovákiában 3500, Lengyelországban pedig 5500 felett van.

Katarzyna Rzentarzewska, az Erste Group Research vezető közép-kelet-európai elemzője kiemelte, hogy Magyarország lenne az első szabadon lebegő valutával rendelkező ország, amely 2009 óta csatlakozna az ERM2-höz. Bár a szlovák korona 25 százalékos felértékelődését nem várják megismétlődni,

az euróövezethez való csatlakozás horgonyként szolgál az alacsonyabb hozamszintek számára.

Milyen változások szükségesek a jogrendszerben

A magyar jogrendszer alapvetően szilárd alapokon nyugszik, de a kiszámíthatóság, átláthatóság és az érintettekkel való konzultáció elvének következetes alkalmazásával gyorsan helyreállítható lenne a befektetői bizalom - jelentette ki Ódor Dániel, a Taylor Wessing Hungary partnere. Bár még nem ült össze az új magyar parlament, és az új kormány formálisan sem alakult meg, már ismertek a miniszterek és a kormányzó párt programjának kulcsfontosságú programpontjai.

Dr. Ódor Dániel
Taylor Wessing, Partner
Ódor Dániel a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, szakterülete az ingatlanpiac és az építőipar. Elismert szakértője a kereskedelmi és ipari ingatlanjognak, és egyike azon kevés magyar üg
Tovább

Ódor kiemelte, hogy az új kormány alkotmányos többséggel rendelkezik ami erős képességet ad az új kormánynak jelentős reformok végrehajtására, amelyek erősíthetik az átláthatóságot és csökkenthetik a tranzakciós piacot eddig nyomás alatt tartó jelentős kockázatokat.

  • A kiemelt beruházási rezsim, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy egy adott projektet mentesítsen bármilyen jogi rendelkezés alól. Különböző típusú kiemelt beruházási rezsimek léteznek: projektalapon a nemzeti közérdek alapján, mezőgazdasági területek infrastrukturális projektekké való átminősítését megkönnyítő speciális rezsimek, valamint a rozsdaövezetek lakóterületté alakítását segítő rendszerek.
  • Az Otthon Start program VIP rezsimje, amely segíti a rozsdaövezetek más célú hasznosítását.
  • Budapesten a magyar állam elővásárlási jogot vezetett be a világörökségi terület teljes területére, amely főként Budapest belvárosát jelenti. Bármilyen, 150 négyzetméternél nagyobb ingatlan esetében érvényesül ez a jog. Egyes esetekben az állam élt is ezzel, nemcsak műemléki épületek, hanem más típusú ingatlanok esetében is.
  • Az európai piacon egyedülálló a plázastop szabályozás, amely 400 négyzetméternél nagyobb új kereskedelmi területek fejlesztését tiltja. Ez nem teljes tilalom, de csak a magyar állam kormányhivatalának speciális engedélyével lehet fejleszteni. A szabályozás akkor is alkalmazandó, ha meglévő területet szeretnének új bérlő számára kialakítani. A szabályozás hatókörét ráadásul tavaly nyáron jelentősen kiterjesztették.

Régiós szakértők meglátásai

A webinárium panelbeszélgetésén a VIG Fund - Vienna Insurance Group részéről az ingatlanbefektetési igazgató, Manuel Simon elmondta: a csoport irodai és kiskereskedelmi ingatlanokba fektet be Közép-Európában, főleg fővárosokban, mint Varsó, Riga, vagy Prága, és Budapest „mindig is a térképen volt”, de eddig nem történt akvizíció. A budapesti piacra lépést azért halasztották, mert a korábban vizsgált tranzakcióknál nem találkozott a vevői ár az eladói elvárásokkal, emellett

kockázatként említette a jogi és szabályozási bizonytalanságot, a preempciós (elővásárlási) jogok miatti komplikációkat, valamint a korrupciós kockázat óvatos kezelésének szükségességét.

Külön kiemelte, hogy a döntésben a magas üresedési ráta és a korlátozott piaci likviditás is visszatartó tényező volt, ugyanakkor szerinte a belépés idő kérdése.

A Skanska oldaláról a régió Divestments területének vezetője, Adrian Karczewicz hangsúlyozta, hogy közel 30 éve jelen vannak Magyarországon, több ciklust és kormányzati időszakot végigélve hosszú távú befektetőként tekintenek a piacra. Elismerte, hogy az utóbbi években szűkebb volt a likviditás, és felidézte: a 2000-es évek elején Budapest régiós „sztárpiac” volt tranzakciós aktivitásban. A vállalat ugyanakkor továbbra is bullish a budapesti irodapiaccal kapcsolatban, és Karczewicz várakozása szerint

a kormányváltás növelheti a külföldi befektetői érdeklődést, miközben bérlői oldalon bővüléseket és erős keresletet lát.

Adrian Karczewicz
Skanska, Head of Divestments CEE
Adrian Karczewicz a Skanska európai kereskedelmi fejlesztéseivel foglalkozó tranzakciós igazgatója. Ő felelős a Skanska lengyelországi, csehországi, magyarországi és romániai értékesítéseiért, melyet
Tovább

A finanszírozási oldalról az Erste Group Bank Loan Capital Markets ügyvezető igazgatója, Hannes Wimmer arról beszélt, hogy a tőke részben már „megvolt”, de az elmúlt években még a magyar hazai szereplők is gyakran inkább külföldön kerestek lehetőségeket, például Lengyelországban, Szerbiában, vagy Romániában. Szerinte

ha ennek a tőkének akár egy része visszaáramlik, az már érdemben élénkítheti a tranzakciós piacot,

mert van eladói pipeline, amely most keresi a vevőket. Wimmer úgy látta, a leggyorsabban mozduló vevők között lehetnek a lengyel és cseh ingatlanalapok, mivel ezekben a piacokban könnyebb tőkét gyűjteni, mint például Ausztriában, ahol szerinte inkább kiáramlás látható más befektetési termékek felé.

Hannes Wimmer
Erste Group Bank AG, Managing Director, Loan Capital Markets
Tovább

A tanácsadói nézőpontot Tuza Rita, az iO Partners senior igazgatója foglalta össze: szerinte az első visszatérő tőke általában opportunisztikusabb, kevésbé konzervatív. Úgy véli, az első befektetői fecskék inkább magyar tőkésekből kerülhetnek ki, különösen azokból a szereplőkből, akik az elmúlt években aktívak voltak külföldön, és most gyorsan tudnak reagálni, mert ismerik a piacot és a kockázatokat.

Ezt követheti a régiós, főleg cseh tőke,

miközben a klasszikus core, intézményi befektetők várhatóan lassabban térnek vissza, és elsősorban intézményi minőségű, ESG-kompatibilis eszközöket keresnek majd. Tuza szerint jó hír, hogy Magyarországon több eszközosztályban is van ilyen termék.

Tuza Rita
iO Partners Hungary, Head of Capital Markets
Tovább

A fejlesztői oldalról a Forestay Group ügyvezető partnere, Botos Bálint azt emelte ki, hogy bár a közelmúltban volt érdeklődés Magyarország iránt, de sokszor nem közvetlen eszközvásárlásban, inkább alaprészesedéseken keresztül; a direkt tranzakciókban pedig gyakran nem találkozott a vevői hozamelvárás és az eladói ár. A piac javulásához szerinte kulcsfontosságú lenne a kiszámíthatóbb, szabályalapú működés – például az engedélyezési és övezeti/zónázási kérdésekben –, mert még helyi fejlesztőként is nehéz volt navigálni eddig a rendszerben. Emellett a lakhatási oldalon

fontos fordulatnak tartaná, ha a döntéshozók nyitnának az intézményesített bérlakás jellegű megoldások felé.

Botos Bálint
Forestay Alapkezelő, vezérigazgató
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett város- és vidékfejlesztési szakirányú közgazdász diplomát. Pénzügyi tanulmányait a CFA Intézet keretein belül folytatta, majd a Harvard Busi
Tovább

Többször is visszatérő közös nevező, hogy a piac legfontosabb rövid távú pozitív jelzése

a likviditás és a tranzakciók tényleges megjelenése lenne, mert a bizalom – ahogy elhangzott – elsősorban ügyleteken keresztül épül vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility