Olyan búcsúajándékot hagyott Lázár János, ami közel 300 milliárd forintnyi EU-pénzt sodor veszélybe

Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházásügyi minisztérium leendő vezetője szerint Lázár János leköszönő miniszter visszavont több kivitelezési tendert, amivel mintegy 280 milliárd forintnyi uniós forrás elvesztésének kockázatát hagyja az új kormányra. A miniszter-jelölt szerint a közbeszerzések nem voltak megfelelően előkészítve, a kiírások gyenge minőségűek voltak, így érdemi ajánlatot sem lehetett rájuk adni. Vitézy élesen bírálta a leköszönő, Orbán Viktor vezette kabinet beruházáspolitikáját.

Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban visszavonta a Debrecen–Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, valamint a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket – írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházásügyi minisztérium leendő vezetője.

Vitézy úgy értékelte, hogy ezzel a rövidesen hivatalba lépő új kormány újabb, mintegy 280 milliárd forintnyi uniós forrás elvesztésének reális kockázatát örökli meg a távozó kabinettől.

A miniszter-jelölt azt írta, hogy ezek a beruházások már korábban elnyert uniós forrásokkal rendelkeznek, és a következő három évben kellene megvalósítani őket. Szerinte azonban egy visszavont építési tender után ilyen volumenű és ennyire összetett vasúti fejlesztéseket gyakorlatilag újraindítani rendkívül nehéz feladat lesz. Vitézy úgy látja, hogy a hivatalos indoklás ugyan ködösen fogalmaz, de abból az vonható le következtetésként, hogy

a közbeszerzések nem voltak megfelelően előkészítve, gyenge minőségűek voltak a kiírások, ezért végül érdemi ajánlatot sem lehetett adni rájuk.

Vitézy a helyzetet a HÉV-járműbeszerzéshez hasonlította, amelynél szerinte éveken át nem történt előrelépés, majd a kampányban olyan tendert írtak ki, amelyre egyetlen ajánlat sem érkezett. Ennek következtében szerinte az arra korábban elnyert 116 milliárd forintnyi uniós forrás is veszélybe került. A most visszavont vasútfejlesztési tenderekről azt írta, hogy mindkét beruházás évek óta húzódik, miközben a tervek már 2022 óta készen állnak, így a visszavonás újabb jelentős csúszást okoz.

A bejegyzésben Vitézy élesen bírálta a leköszönő kormány beruházáspolitikáját, amely szerinte

már eddig is 800 milliárd forintos kárt okozott az országnak azzal, hogy az elmúlt két évben szabálytalanságok miatt évente egymilliárd eurónyi uniós forrás veszett el visszavonhatatlanul.

Azt állította, hogy Lázár János nemcsak leállította az érdemi vasúti fejlesztéseket, hanem szétverte az állami beruházási intézményrendszert is, sok szakembert elüldöztek, a döntések pedig politikai érdekek mentén születtek. Vitézy szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az új kormány megmentse a már megítélt, de eddig fel nem használt uniós forrásokat.

