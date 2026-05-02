Olyan búcsúajándékot hagyott Lázár János, ami közel 300 milliárd forintnyi EU-pénzt sodor veszélybe

Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban visszavonta a Debrecen–Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, valamint a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket – írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházásügyi minisztérium leendő vezetője.
Vitézy úgy értékelte, hogy ezzel a rövidesen hivatalba lépő új kormány újabb, mintegy 280 milliárd forintnyi uniós forrás elvesztésének reális kockázatát örökli meg a távozó kabinettől.
A miniszter-jelölt azt írta, hogy ezek a beruházások már korábban elnyert uniós forrásokkal rendelkeznek, és a következő három évben kellene megvalósítani őket. Szerinte azonban egy visszavont építési tender után ilyen volumenű és ennyire összetett vasúti fejlesztéseket gyakorlatilag újraindítani rendkívül nehéz feladat lesz. Vitézy úgy látja, hogy a hivatalos indoklás ugyan ködösen fogalmaz, de abból az vonható le következtetésként, hogy
a közbeszerzések nem voltak megfelelően előkészítve, gyenge minőségűek voltak a kiírások, ezért végül érdemi ajánlatot sem lehetett adni rájuk.
Vitézy a helyzetet a HÉV-járműbeszerzéshez hasonlította, amelynél szerinte éveken át nem történt előrelépés, majd a kampányban olyan tendert írtak ki, amelyre egyetlen ajánlat sem érkezett. Ennek következtében szerinte az arra korábban elnyert 116 milliárd forintnyi uniós forrás is veszélybe került. A most visszavont vasútfejlesztési tenderekről azt írta, hogy mindkét beruházás évek óta húzódik, miközben a tervek már 2022 óta készen állnak, így a visszavonás újabb jelentős csúszást okoz.
A bejegyzésben Vitézy élesen bírálta a leköszönő kormány beruházáspolitikáját, amely szerinte
már eddig is 800 milliárd forintos kárt okozott az országnak azzal, hogy az elmúlt két évben szabálytalanságok miatt évente egymilliárd eurónyi uniós forrás veszett el visszavonhatatlanul.
Azt állította, hogy Lázár János nemcsak leállította az érdemi vasúti fejlesztéseket, hanem szétverte az állami beruházási intézményrendszert is, sok szakembert elüldöztek, a döntések pedig politikai érdekek mentén születtek. Vitézy szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az új kormány megmentse a már megítélt, de eddig fel nem használt uniós forrásokat.
Megszólalt Magyar Péter a pusztító helyzetről, felszólította miniszter-jelöltjét a cselekvésre
A leendő miniszterelnök már a hivatalba lépése előtt megkezdi a vállalásai teljesítését.
Hiába léptek az olajnagyhatalmak, bekövetkezett a legrosszabb: drámai beszakadást hoztak a fegyveres konfliktusok
Pedig az olajkartell még növelné is a kitermelését.
Trump kiadta a parancsot több ezer Európában állomásozó katonának – indul az exódus
Az amerikai elnök indulatos döntést hozott.
Az űrből is látszódnak a következmények Ukrajna pusztító oroszországi csapása után
Mérgezővé vált a levegő, az utcára sem léphetnek a helyiek.
Lépett a világ legnagyobb hajózási cége: váratlan trükkel hozzák el az olajat a Hormuzi-szorost kikerülve
Találtak egy alternatív megoldást, amit nem érint a blokád.
Végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága, arra kérik az utasokat, el se induljanak
Bekövetkezett, amire senki sem számított.
Magyar Péter két újabb kormánytagot mutatott be
Két kormánybiztost is megnevezett a leendő miniszterelnök.
Darabjaira hullhat az egykori világhatalom: történelmi csapás vár a miniszterelnökre, itt a vége?
Sorsfordító választás előtt állnak.
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
