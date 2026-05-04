A vevőknek áll a zászló: megtorpant a lakásdrágulás, komoly bajban lehetnek az eladók

Mindössze 0,4 százalékkal nőttek január óta a budapesti hirdetési lakásárak – derül ki a zenga.hu legfrissebb elemzéséből. A megtorpanás különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben volt látványos, miközben az olcsóbb pesti kerületekben folytatódni tudott az áremelkedés.
A megfizethetőbb kategóriákban tehát van még érzékelhető kereslet, a prémium szegmensben azonban egyre nehezebb újabb áremelést érvényesíteni
– idézte a cég közleménye Futó Pétert, a zenga.hu elemzési vezetőjét.
A keresletet nézve még gyorsabban változott meg a hangulat. Az év eleji élénkülést követően
áprilisban már csökkenni kezdett az érdeklődések száma, ami elsősorban a fővárosi piacot érintette.
Az ingatlanérdeklődések száma országosan 19 százalékkal maradt el a tavalyi év heti átlagától április végén, ugyanakkor jelentős területi különbségek rajzolódnak ki. Míg vidéken a kereslet 11 százalékkal volt alacsonyabb, addig Budapesten 35 százalékos volt a visszaesés.
Mindez arra utal, hogy májusban és júniusban az év elejihez hasonlóan alacsony tranzakciószámokra lehet majd számítani.
Ingatlantípusonként is nagy különbségek vannak
Az ingatlantípusok között is eltérő a dinamika. Országosan nézve a családi házak iránti kereslet még tartja magát, április végén nagyjából a tavalyi átlag szintjén alakult. Ezzel szemben a lakáspiacon komolyabb visszaesés történt.
A tégla- és panellakások esetében április második felében közel 40 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a tavalyi átlaghoz képest.
Bár a választások után az általános hangulat bizakodó, ez egyelőre nem gyűrűzött be a lakáspiacra. Ennek egyik oka, hogy
a 2025-ös drágulás sok vevőt egyszerűen kiárazott a piacról,
miközben a húsvéti időszak idén is ráerősített a lassulásra. Úgy tűnik, a vevők jelentősebb alkuval lennének csak hajlandók vásárolni, miközben az eladók többsége egyelőre kivár, és nem csökkenti az árakat. Ez a helyzet azt eredményezi, hogy a kereslet és a kínálat jelenleg nehezen talál egymásra - tette hozzá Futó.
Az ingatlanok állapota szerint is vegyes a kép
Bár az április minden kategóriában visszaesést hozott, a felújítandó és jó állapotú ingatlanok iránti érdeklődés kisebb mértékben csökkent. Ezzel szemben az átlagos állapotú és a frissen felújított lakások esetében nagyobb volt a visszaesés. A vevők elsősorban használt, de jó állapotú ingatlanokat keresnek, míg az új építésű lakások iránti kereslet a teljes piachoz hasonló trendeket követ.
Mostanra a fővárosi lakáspiac egyértelműen lassuló pályára került, az árak stagnálnak, a kereslet gyengül, miközben a kínálat egy év alatt 38 százalékkal bővült. A vevők tehát válogatnak és az értékesítés sikere egyre inkább az ár-érték arányon és az alku mértékén múlik.
Az elmúlt évek eladói piaca után egy vevői piac kezd kialakulni.
A címlapkép illusztráció.
