Hatalmas megállapodást kötött a két óriáscég, ami mindent felgyorsít

Bővíti együttműködését a DHL Supply Chain, a világ vezető szerződéses logisztikai szolgáltatója, és a Pepco diszkont vegyesárucikk-kiskereskedő. A megállapodás rövidebb szállítási időkkel jár majd, a több telephelyre kiterjedő rendszer pedig támogatja a gyors üzletbővítést és a termékek megbízható rendelkezésre állását Európa-szerte – jelentette be közleményében a két cég.

Az együttműködés az elmúlt évek egyik legnagyobb több telephelyet lefedő kiskereskedelmi szerződéses logisztikai partnerségét jelenti a régióban - tették hozzá.

A vállalatok korábbi sikeres együttműködése nyomán – a Pepco lengyelországi (Sosnowiec és Rawa Mazowiecka), és spanyolországi elosztóközpontjaiban – a kiskereskedő a DHL Supply Chainre bízta további stratégiai elosztóközpontjainak operatív irányítását közép-és kelet-Európában: év elején hazánkban Gyálon, legújabban, áprilisban pedig Bukarestben.

A DHL az Express és a Global Forwarding üzletágai révén már régóta jelen van Romániában; azzal, hogy a DHL Supply Chain átvette a Pepco bukaresti elosztóközpontjának operatív irányítását is,

logisztikai szolgáltató üzletágával is belépett a román piacra.

A szerződéses logisztika területére való belépés lehetővé teszi a csoport számára, hogy Romániában is teljes körű megoldásokat kínáljon az ellátási láncok dinamikus, gyorsan növekvő piacán.

A Pepco bukaresti elosztóközpontjában a DHL Supply Chain átfogó, teljes körű logisztikai szolgáltatásokat nyújt, ideértve

raktározást,

a bejövő és kimenő komissiózást,

és a rakodást.

Mindezek révén a Pepco termékei a romániai, bulgáriai és görögországi üzletekbe jutnak el.

Az öt telephely közül három nagymértékben automatizált, így nagyobb átbocsátóképességet, pontosabb komissiózást és kiszámíthatóbb feldolgozási időket biztosít. Az együttműködés az üzletmenet folytonosságát is javítja: kihasználja a több telephelyre kiterjedő működési rendszer előnyeit, így fennakadások idején is fenntartja a szolgáltatások szintjét, és az üzletek számára biztosítja a termékek rendelkezésre állását.

Azzal, hogy Bukarest csatlakozott a DHL Supply Chain hálózatához, megerősítjük romániai jelenlétünket, továbbra is azon stratégiánk mentén, hogy természetes hozzáférési pontokat hozzunk létre a több piacra kiterjedő ellátásilánc-megoldásokat kereső vállalkozások számára

– idézi a közlemény Rainer Haag-ot, a DHL Supply Chain európai vezérigazgatóját.

A Pepco és a DHL Supply Chain együttműködése 2019-ben kezdődött a lengyelországi Sosnowiecben. Az együttműködés ezt követően 2024-ben Spanyolországra is kiterjedt, majd folytatódott 2025 szeptemberében Rawa Mazowieckában (Lengyelország), 2026 januárjában Gyálon (Magyarország), 2026 áprilisában pedig Bukarestben (Románia) történt sikeres átállás.

Az együttműködés bővítése során az új helyszínek meglévő munkatársai csatlakoznak a DHL Supply Chainhez, zavartalan szolgáltatást garantálva a Pepco európai üzleteiben.

A DHL Supply Chain jelenleg összesen 290 000 négyzetméter raktárterületet kezel, amely Európa-szerte 4020 Pepco-üzletet szolgál ki.