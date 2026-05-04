Hatalmas megállapodást kötött a két óriáscég, ami mindent felgyorsít
Az együttműködés az elmúlt évek egyik legnagyobb több telephelyet lefedő kiskereskedelmi szerződéses logisztikai partnerségét jelenti a régióban - tették hozzá.
A vállalatok korábbi sikeres együttműködése nyomán – a Pepco lengyelországi (Sosnowiec és Rawa Mazowiecka), és spanyolországi elosztóközpontjaiban – a kiskereskedő a DHL Supply Chainre bízta további stratégiai elosztóközpontjainak operatív irányítását közép-és kelet-Európában: év elején hazánkban Gyálon, legújabban, áprilisban pedig Bukarestben.
A DHL az Express és a Global Forwarding üzletágai révén már régóta jelen van Romániában; azzal, hogy a DHL Supply Chain átvette a Pepco bukaresti elosztóközpontjának operatív irányítását is,
logisztikai szolgáltató üzletágával is belépett a román piacra.
A szerződéses logisztika területére való belépés lehetővé teszi a csoport számára, hogy Romániában is teljes körű megoldásokat kínáljon az ellátási láncok dinamikus, gyorsan növekvő piacán.
A Pepco bukaresti elosztóközpontjában a DHL Supply Chain átfogó, teljes körű logisztikai szolgáltatásokat nyújt, ideértve
- raktározást,
- a bejövő és kimenő komissiózást,
- és a rakodást.
Mindezek révén a Pepco termékei a romániai, bulgáriai és görögországi üzletekbe jutnak el.
Az öt telephely közül három nagymértékben automatizált, így nagyobb átbocsátóképességet, pontosabb komissiózást és kiszámíthatóbb feldolgozási időket biztosít. Az együttműködés az üzletmenet folytonosságát is javítja: kihasználja a több telephelyre kiterjedő működési rendszer előnyeit, így fennakadások idején is fenntartja a szolgáltatások szintjét, és az üzletek számára biztosítja a termékek rendelkezésre állását.
Azzal, hogy Bukarest csatlakozott a DHL Supply Chain hálózatához, megerősítjük romániai jelenlétünket, továbbra is azon stratégiánk mentén, hogy természetes hozzáférési pontokat hozzunk létre a több piacra kiterjedő ellátásilánc-megoldásokat kereső vállalkozások számára
– idézi a közlemény Rainer Haag-ot, a DHL Supply Chain európai vezérigazgatóját.
A Pepco és a DHL Supply Chain együttműködése 2019-ben kezdődött a lengyelországi Sosnowiecben. Az együttműködés ezt követően 2024-ben Spanyolországra is kiterjedt, majd folytatódott 2025 szeptemberében Rawa Mazowieckában (Lengyelország), 2026 januárjában Gyálon (Magyarország), 2026 áprilisában pedig Bukarestben (Románia) történt sikeres átállás.
Az együttműködés bővítése során az új helyszínek meglévő munkatársai csatlakoznak a DHL Supply Chainhez, zavartalan szolgáltatást garantálva a Pepco európai üzleteiben.
A DHL Supply Chain jelenleg összesen 290 000 négyzetméter raktárterületet kezel, amely Európa-szerte 4020 Pepco-üzletet szolgál ki.
Meglépi Brüsszel: két kínai óriáscéget is kitiltana az uniós piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság fontos iparvédelmi intézkedésekről döntött.
Úgy néz ki, igaz a hír: Irán valóban rálőtt egy hajóra Hormuznál – Nem akármi volt a célpont
Tényleg akciózott a forradalmi gárda.
"Én írok levelet magának - Kell több?" Több nem lett, viszont legalább jóval drágább!
Infláció felett emelte a Posta a csomagfeladás díjait is.
Becsey Zsolt: koncentrált és egyszeri, akár csak pár cégre jellemző jelenség lehetett a GDP-boom
Mi okozta a vártnál nagyobb növekedést?
Óriási érdeklődés: Varga Mihály és a bankvezérek is megszólalnak a Portfolio holnapi konferenciáján
Hamarosan kezdetét veszi az év egyik legfontosabb pénzügyi rendezvénye.
Hivatalos cáfolat jött Amerikától: ordas nagy hazugság, amit Irán ma bejelentett
Ebből egyszerűen semmi nem igaz.
Harminc év után épülhet a várva várt horvátországi út
Vita volt a nyomvonalról.
Felpörgött a magyar tőzsde a választások után
Megugrott a forgalom.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.