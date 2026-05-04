Megkongatták a vészharangot: negyedmillió amerikai bukhatja el a házát a hirtelen jött szigorítás miatt

Az Attom ingatlanpiaci adatszolgáltató statisztikái szerint

márciusban 28 százalékkal nőtt a végrehajtási eljárás alá vont ingatlanok száma az előző év azonos időszakához képest.

Bár ez az érték még elmarad a 2019-es szinttől, a szakértők szerint a helyzet hamarosan megváltozhat.

A Szövetségi Lakásügyi Hatóság (FHA) által biztosított jelzáloghitellel rendelkező, fizetési nehézségekkel küzdő lakástulajdonosok eddig az úgynevezett részleges követelés nevű támogatás keretében rendezhették hátralékukat. A pandémia idején a Lakásügyi Minisztérium (HUD) eltörölte annak korlátját, hogy egy adós hányszor veheti igénybe ezt a lehetőséget, az egyetlen megkötés az maradt, hogy az összes igénylés nem haladhatja meg a fennálló tőketartozás 30 százalékát. A hátralék kamatmentesen adódott hozzá a jelzáloghitel egyenlegéhez, amelyet csak a hitel lejáratakor, hitelkiváltáskor vagy az ingatlan eladásakor kellett visszafizetni. Így egyes adósok gyakorlatilag jelentős összegű, kamatmentes kölcsönhöz jutottak. Egy dokumentált esetben például egy massachusettsi lakástulajdonos 2021 óta ötször, összesen 96 ezer dollár értékben élt ezzel a lehetőséggel.

Tavaly októberben azonban új szabályok léptek életbe: ezek értelmében

az adósok kétévente csupán egyszer igényelhetnek részleges követelést vagy hitelszerződés-módosítást.

Ráadásul az állami segítség feltétele lett három egymást követő havi törlesztőrészlet hiánytalan befizetése is. Akik ezt nem tudják teljesíteni, hamarosan meg fognak jelenni a végrehajtási statisztikákban.

Az FHA-hitelek körében jelentős a fizetési nehézség: a mintegy nyolcmillió fennálló hitelből hétmilliót nyomon követő Reverse Engineering Finance adatai szerint márciusban az adósok 11,6 százaléka volt fizetési késedelemben. A cég alapítója, John Comiskey úgy becsüli, hogy a tartós fizetési késedelembe esett FHA-adósoknak akár a fele sem lesz képes teljesíteni az új szabályok által előírt három egymást követő törlesztést.

Ez 12-18 hónapon belül mintegy 250 ezer ember lakásvesztéséhez vezethet,

amely önkéntes eladás, végrehajtás vagy áron aluli értékesítés formájában is megtörténhet.

Az FHA-hitelek ugyanakkor az összes fennálló amerikai jelzáloghitelnek csak mintegy tizedét teszik ki, így az ingatlanpiac egészére gyakorolt hatás a helyi viszonyoktól függ. Ahol az árak emelkednek, ott az adósok a "véletlenül" felhalmozott ingatlanvagyonuk révén még akár nyereséggel is túladhatnak a házukon.

Ahol viszont gyengélkedik a piac, a végrehajtások lefelé húzhatják az árakat.

Erre jó példa egy floridai eset: egy 2022-ben 394 ezer dollárért vásárolt, új építésű családi ház a végrehajtást követően mindössze 270 ezer dollárért került vissza a piacra, miközben egy hasonló, szomszédos ingatlant idén 376 ezer dollárért értékesítettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ