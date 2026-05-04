Megpihent áprilisban a lakáspiac, és ez még csak a kezdet

Áprilisban a decemberi szinthez hasonló érték közelébe estek vissza a tranzakciószámok, miután még márciusban érdemi élénkülést tapasztalhattunk a hazai lakóingatlanpiacon. A Duna House csoport friss adatai szerint 9815 adásvétel történt, ami 15%-kal kevesebb, mint az előző havi volumen, miközben a tavalyi szinttől 5,8%-kal marad el.

A trend továbbra is stabil, középszintű forgalmat jelez,

az év hátralévő részére pedig a korábbi évek mintázata alapján további, szezonálisan ingadozó aktivitás várható.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint áprilisban 240 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született, ami 79%-os bővülést mutat a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi áprilisi adatokhoz viszonyítva.

