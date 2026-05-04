Óriási szakadék a magyar lakásoknál - a vevők már nem bírják a százmilliós árakat, lépéskényszerben az eladók

A zenga.hu adatai alapján jól látszik a kereslet-kínálat közti feszültség erősödése: miközben
a budapesti hirdetések esetében tízből négy ingatlan árcédulája már a százmilliós sávban mozog, a fővárosban vásárlók mindössze negyede keres ingatlant ebben az árkategóriában.
Vidéken mindez még látványosabb: a Balaton környékén – különösen Veszprém és Somogy megyében – is egyre gyakoribbak a kilenc számjegyű árak, de a kereslet itt is inkább az alacsonyabb kategóriákra koncentrálódik – idézi a közlemény Futó Pétert, a cég elemzési vezetőjét.
Hasonló a helyzet Nyugat-Magyarországon is.
- Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10 százaléka nézelődik ebben a tartományban.
- Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék az eladói elképzelések és a valós kereslet között.
Ez az egyensúlytalanság nem véletlen: az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelyek ára vagy négyzetméterára kívül esik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthon Start program feltételein – tette hozzá Futó. Ennek következménye pedig a növekvő alku és a hosszabb értékesítési idő, melynek során az eladók egyre inkább kénytelenek lesznek alkalmazkodni a realitásokhoz.
A luxusingatlanok piaca sem tűnt el
Közben a legfelső szegmens sem tűnt el, csak átalakult: a valódi prémium kategória már nem 100, hanem inkább 200 millió forint felett kezdődik. Ez az a szint, ahol a kínálat már szűkül, és ahol ténylegesen megjelenik az exkluzív minőség, legyen az különleges lokáció, kiemelkedő műszaki tartalom vagy más egyedi adottságok.
Mindezt a számok is alátámasztják: míg 2024 elején a zenga.hu-n hirdetett ingatlanok 4 százaléka tartozott a 200 millió forint feletti kategóriába, addig 2025-re ez 5,5 százalékra, 2026-ra pedig már 6,5 százalékra emelkedett, vagyis a piac teteje is egyre feljebb tolódik – mondta Futó .
Hol találjuk ezeket az ingatlanokat?
Budapesten elsősorban a II. kerületben, itt tízből négy ingatlan ára meghaladja a 200 millió forintot. De hasonló arányokat látni az V. és az I. kerületben is. Érdekes kivétel a XVI. kerület, ahol nem feltétlenül a lokáció, hanem a nagy alapterületű házak húzzák fel az árakat.
Vidékén továbbra is a Balaton a legerősebb prémium térség, de a megyeszékhelyek közül Debrecen, Kecskemét, Veszprém és Székesfehérvár is egyre inkább felkerül a térképre ebben a kategóriában.
Miközben tehát
a kínálat egyre drágább, a kereslet még mindig a megfizethetőbb kategóriák felé húz.
A kérdés így az, hogy meddig tartható fenn ez a piaci egyensúlytalanság, és mikor kezd el igazán alkalmazkodni az egyik oldal a másikhoz.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
