Óriási szakadék a magyar lakásoknál - a vevők már nem bírják a százmilliós árakat, lépéskényszerben az eladók
Ingatlan

Ami néhány éve még lélektani határnak számított a lakásárak szempontjából Budapesten, az mára sok esetben átlagárrá vált. A fővárosban és környékén az eladó ingatlanok több mint 40 százalékát 100 millió forint felett hirdetik: a kínálati ár egyértelműen feljebb tolódott, amit a kereslet nem követett ugyanilyen tempóban.
A zenga.hu adatai alapján jól látszik a kereslet-kínálat közti feszültség erősödése: miközben

a budapesti hirdetések esetében tízből négy ingatlan árcédulája már a százmilliós sávban mozog, a fővárosban vásárlók mindössze negyede keres ingatlant ebben az árkategóriában.

Vidéken mindez még látványosabb: a Balaton környékén – különösen Veszprém és Somogy megyében – is egyre gyakoribbak a kilenc számjegyű árak, de a kereslet itt is inkább az alacsonyabb kategóriákra koncentrálódik – idézi a közlemény Futó Pétert, a cég elemzési vezetőjét.

Futó Péter
zenga.hu, elemzési vezető
A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez
Hasonló a helyzet Nyugat-Magyarországon is.

  • Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10 százaléka nézelődik ebben a tartományban.
  • Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék az eladói elképzelések és a valós kereslet között.

Ez az egyensúlytalanság nem véletlen: az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelyek ára vagy négyzetméterára kívül esik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthon Start program feltételein – tette hozzá Futó. Ennek következménye pedig a növekvő alku és a hosszabb értékesítési idő, melynek során az eladók egyre inkább kénytelenek lesznek alkalmazkodni a realitásokhoz.

A luxusingatlanok piaca sem tűnt el

Közben a legfelső szegmens sem tűnt el, csak átalakult: a valódi prémium kategória már nem 100, hanem inkább 200 millió forint felett kezdődik. Ez az a szint, ahol a kínálat már szűkül, és ahol ténylegesen megjelenik az exkluzív minőség, legyen az különleges lokáció, kiemelkedő műszaki tartalom vagy más egyedi adottságok.

Mindezt a számok is alátámasztják: míg 2024 elején a zenga.hu-n hirdetett ingatlanok 4 százaléka tartozott a 200 millió forint feletti kategóriába, addig 2025-re ez 5,5 százalékra, 2026-ra pedig már 6,5 százalékra emelkedett, vagyis a piac teteje is egyre feljebb tolódik – mondta Futó .

Hol találjuk ezeket az ingatlanokat?

Budapesten elsősorban a II. kerületben, itt tízből négy ingatlan ára meghaladja a 200 millió forintot. De hasonló arányokat látni az V. és az I. kerületben is. Érdekes kivétel a XVI. kerület, ahol nem feltétlenül a lokáció, hanem a nagy alapterületű házak húzzák fel az árakat.

Vidékén továbbra is a Balaton a legerősebb prémium térség, de a megyeszékhelyek közül Debrecen, Kecskemét, Veszprém és Székesfehérvár is egyre inkább felkerül a térképre ebben a kategóriában.

Miközben tehát

a kínálat egyre drágább, a kereslet még mindig a megfizethetőbb kategóriák felé húz.

A kérdés így az, hogy meddig tartható fenn ez a piaci egyensúlytalanság, és mikor kezd el igazán alkalmazkodni az egyik oldal a másikhoz.

