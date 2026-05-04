XXI. századi technológiával épül a görögfalu helyén az Anna Lakóliget

Előregyártott technológiával épül az Ineton Kft. fejlesztése, az Anna Lakóliget, amely a korábbi görögfalu területén valósul meg. A hét épületből álló balatoni villaparkot a Vikár & Lukács Építész Stúdió tervezte azonos geometriával és előregyártásra optimalizált szerkezeti rendszerrel, amely növeli a kivitelezés hatékonyságát, gyorsaságát és kiszámíthatóságát. A generálkivitelezést a Paralelbau Kft. végzi.

3D BIM-alapú tervezés

A projekt tervezése 3D BIM-alapú adatcserével zajlott,

amely lehetővé tette, hogy a generáltervezővel közös digitális térben történjen a szerkezeti elemek pontos modellezése és finomhangolása.

A részletes gyártmánytervekbe már a tervezési fázisban integrálták a gépészeti és elektromos szerelvényeket, így a gyártás során minden elem a végleges funkcionális kialakításnak megfelelően készülhetett el. Ez minimalizálja a helyszíni módosítások szükségességét, miközben növeli a kivitelezés pontosságát.

Több mint 4500 előregyártott elem, összehangolt logisztikai háttér

Az Ineton a projekthez több mint 4500 előregyártott vasbeton elemet – kéregfalakat, kéregfödémeket, lépcsőkarokat és gerendákat – gyártott le és szállított a helyszínre.

A projekt sikeréhez kellett az ütemezett előkészítés, gyártás és tárolás, amely lehetővé tette, hogy a kivitelezés során felmerülő váratlan átütemezésekre a vállalat gyors és rugalmas logisztikai válaszokat adjon, hogy fenntartsa a folyamatosságot.