Egész Európát letarolták a magyar lakásárak az Otthon Start nyomán

A KSH adatai alacsonyabbak, mint a Magyar Nemzeti Bank nemrég közölt 2025-ös számai, természetesen a jegybank által kimutatott 23,5%-os adat is megdöntötte az évezred eddigi áremelkedési rekordját.
A hazai lakóingatlanpiac a 2023-as mélypont után már 2024-ben is élénkült, 2025-ben azonban tovább gyorsult a növekedés üteme: az év végéig regisztrált adásvételek száma megközelítette a 136 ezret, a végleges tranzakciószám pedig borítékolhatóan átlépi majd a 140 ezres határt. A fellendülés egyértelmű motorja a szeptemberben elindult Otthon Start program volt, aminek hatására az őszi hónapokban a forgalom a másfélszeresére ugrott.
A lakáseladások száma különösen a megyeszékhelyeken ugrott meg a III. negyedévben, itt 39%-os a növekedés, de a kisebb városokban is 17%-kal nőttek, illetve a községekben is jelentősen, 9,1%-kal nőtt a forgalom.
Budapesten a forgalom az előző év azonos időszakának – eleve magas – bázisától nem mutatott érdemi elmozdulást. A IV. negyedév becsült forgalma ugyancsak a fővároson kívül mutatott erőteljesebb, 10-12% közötti növekedést, míg a budapesti lakáspiac bővülése 10% alattira tehető.
|
A használt lakások árainak alakulása a megyeszékhelyeken, 2025. IV. negyedév
|
Megyeszékhely
|
Átlagos négyzetméterár
|
ezer Ft
|
a 2024 IV. negyedévi ár %-ában
|
Debrecen
|
970,7
|
119,1
|
Győr
|
906,7
|
122,9
|
Veszprém
|
905
|
124,4
|
Szeged
|
882,4
|
126,8
|
Székesfehérvár
|
862,2
|
122,2
|
Pécs
|
781,9
|
131,7
|
Kecskemét
|
723,4
|
124,1
|
Szombathely
|
700,7
|
109,7
|
Eger
|
684,6
|
119,2
|
Tatabánya
|
677,7
|
125,7
|
Nyíregyháza
|
643
|
120,4
|
Zalaegerszeg
|
592,9
|
116
|
Szekszárd
|
560,6
|
116
|
Kaposvár
|
539,6
|
131,1
|
Miskolc
|
521,4
|
124,5
|
Szolnok
|
503,6
|
118,8
|
Békéscsaba
|
458,3
|
120,4
|
Salgótarján
|
289,4
|
113,3
|
Forrás: Portfolio, KSH
A megnövekedett kereslet erőteljesen felhajtotta az árakat, különösen a használt lakások piacán és az állami támogatások is leginkább ebbe a szegmensbe irányultak. Miközben az új építésű ingatlanok piaca lényegében stagnált, és az árszintjük is csak mérsékelten nőtt,
a használt lakásokért átlagosan 23 százalékkal kértek többet az év végén a bázisidőszakhoz képest.
Ez még az inflációt figyelembe véve is történelmi rekordnak számító, 19 százalékos reáláremelkedést jelent.
Rekorderek a panelek és a kistelepülések
Az idei év legnagyobb drágulói egyértelműen a panellakások és a kistelepülési lakóingatlanok voltak. Mindkét kategóriában 37 százalékos országos drágulást regisztráltak.
- Budapesten a lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,2 millió forintot.
- A fővárosi panelek ára 35 százalékkal ugrott meg, így a fajlagos áruk utolérte az átlagot. Az áremelkedés üteme olyan gyors volt, hogy már a külső pesti kerületekben is átlépte az egymillió forintos lélektani határt a négyzetméterár.
A vidéki nagyvárosokban is hasonló folyamatok zajlottak: a megyeszékhelyeken a panellakások négyzetméterára szintén beállt az 1,2 millió forintos szintre.
- A legdrágább vidéki város továbbra is Debrecen maradt,
- a legdrasztikusabb, 30 százalékot is meghaladó áremelkedést Pécs és Kaposvár könyvelhette el.
- Jól látható trend emellett, hogy a vidéki városok agglomerációi jóval nagyobb ütemben értékelődtek fel, mint a budapesti vonzáskörzet: ezeken a településeken 29 százalékos drágulást mértek.
- A balatoni régióban eközben 880 ezer forint körül állapodott meg az átlagos négyzetméterár.
Európai összevetésben a magyar lakáspiac drágulása továbbra is kiugró
Míg az Európai Unió átlagában csupán 5,5 százalékkal nőttek az ingatlanárak egy év alatt,
a hazai 21 százalékos ugrás a legmagasabb a kontinensen.
Ezzel az eredménnyel Magyarország a portugál és a horvát piacot is megelőzte. Hosszabb távon vizsgálva még szembetűnőbb a különbség. A 2015-ös bázisévhez képest a magyarországi lakásárak közel négyszeresükre nőttek, amivel
hazánk toronymagasan vezeti az uniós árindex-ranglistát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt
Történelmi találkozó zajlott Jerevánban.
Furcsa mozgások a Rheinmetallnál, de száguld az árfolyam
A megrendelésállomány jól alakul.
Lépett az Egyesült Államok: olyan védelmi rendszert adnak el a Közel-Keletre, amire még nem volt példa
Szintet lép a szaúdi légvédelem.
"Repül a nehéz kő" – figyelmeztet a Bankszövetség elnöke, hatalmas fordulatot vár a magyar bankoknál
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke előadott a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián.
Lehullt a lepel a keleti szuperhatalom új fegyveréről: radikális fordulatot hoz a jövő hadviselésében a legújabb harckocsi
Végleg szakít a szovjet koncepcióval Peking.
Így oldaná meg a Tisza-kormány Magyarország legsúlyosabb problémáját?
Komoly kihívások a munkaerőpiacon.
Hideg vulkánok vagy egy becsapódás hozhatta létre a rejtélyes űrbéli jelenséget
Izgalmas felfedezést tettek a tudósok.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?