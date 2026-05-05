Egész Európát letarolták a magyar lakásárak az Otthon Start nyomán

A KSH adatai alacsonyabbak, mint a Magyar Nemzeti Bank nemrég közölt 2025-ös számai, természetesen a jegybank által kimutatott 23,5%-os adat is megdöntötte az évezred eddigi áremelkedési rekordját.

A hazai lakóingatlanpiac a 2023-as mélypont után már 2024-ben is élénkült, 2025-ben azonban tovább gyorsult a növekedés üteme: az év végéig regisztrált adásvételek száma megközelítette a 136 ezret, a végleges tranzakciószám pedig borítékolhatóan átlépi majd a 140 ezres határt. A fellendülés egyértelmű motorja a szeptemberben elindult Otthon Start program volt, aminek hatására az őszi hónapokban a forgalom a másfélszeresére ugrott.

A lakáseladások száma különösen a megyeszékhelyeken ugrott meg a III. negyedévben, itt 39%-os a növekedés, de a kisebb városokban is 17%-kal nőttek, illetve a községekben is jelentősen, 9,1%-kal nőtt a forgalom.

Budapesten a forgalom az előző év azonos időszakának – eleve magas – bázisától nem mutatott érdemi elmozdulást. A IV. negyedév becsült forgalma ugyancsak a fővároson kívül mutatott erőteljesebb, 10-12% közötti növekedést, míg a budapesti lakáspiac bővülése 10% alattira tehető.

A használt lakások árainak alakulása a megyeszékhelyeken, 2025. IV. negyedév Megyeszékhely Átlagos négyzetméterár ezer Ft a 2024 IV. negyedévi ár %-ában Debrecen 970,7 119,1 Győr 906,7 122,9 Veszprém 905 124,4 Szeged 882,4 126,8 Székesfehérvár 862,2 122,2 Pécs 781,9 131,7 Kecskemét 723,4 124,1 Szombathely 700,7 109,7 Eger 684,6 119,2 Tatabánya 677,7 125,7 Nyíregyháza 643 120,4 Zalaegerszeg 592,9 116 Szekszárd 560,6 116 Kaposvár 539,6 131,1 Miskolc 521,4 124,5 Szolnok 503,6 118,8 Békéscsaba 458,3 120,4 Salgótarján 289,4 113,3 Forrás: Portfolio, KSH

A megnövekedett kereslet erőteljesen felhajtotta az árakat, különösen a használt lakások piacán és az állami támogatások is leginkább ebbe a szegmensbe irányultak. Miközben az új építésű ingatlanok piaca lényegében stagnált, és az árszintjük is csak mérsékelten nőtt,

a használt lakásokért átlagosan 23 százalékkal kértek többet az év végén a bázisidőszakhoz képest.

Ez még az inflációt figyelembe véve is történelmi rekordnak számító, 19 százalékos reáláremelkedést jelent.

Rekorderek a panelek és a kistelepülések

Az idei év legnagyobb drágulói egyértelműen a panellakások és a kistelepülési lakóingatlanok voltak. Mindkét kategóriában 37 százalékos országos drágulást regisztráltak.

Budapesten a lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,2 millió forintot.

A fővárosi panelek ára 35 százalékkal ugrott meg, így a fajlagos áruk utolérte az átlagot. Az áremelkedés üteme olyan gyors volt, hogy már a külső pesti kerületekben is átlépte az egymillió forintos lélektani határt a négyzetméterár.

A vidéki nagyvárosokban is hasonló folyamatok zajlottak: a megyeszékhelyeken a panellakások négyzetméterára szintén beállt az 1,2 millió forintos szintre.

A legdrágább vidéki város továbbra is Debrecen maradt,

a legdrasztikusabb, 30 százalékot is meghaladó áremelkedést Pécs és Kaposvár könyvelhette el.

Jól látható trend emellett, hogy a vidéki városok agglomerációi jóval nagyobb ütemben értékelődtek fel, mint a budapesti vonzáskörzet: ezeken a településeken 29 százalékos drágulást mértek.

A balatoni régióban eközben 880 ezer forint körül állapodott meg az átlagos négyzetméterár.

Európai összevetésben a magyar lakáspiac drágulása továbbra is kiugró

Míg az Európai Unió átlagában csupán 5,5 százalékkal nőttek az ingatlanárak egy év alatt,

a hazai 21 százalékos ugrás a legmagasabb a kontinensen.

Ezzel az eredménnyel Magyarország a portugál és a horvát piacot is megelőzte. Hosszabb távon vizsgálva még szembetűnőbb a különbség. A 2015-ös bázisévhez képest a magyarországi lakásárak közel négyszeresükre nőttek, amivel

hazánk toronymagasan vezeti az uniós árindex-ranglistát.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ