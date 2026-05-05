Egész Európát letarolták a magyar lakásárak az Otthon Start nyomán

A tranzakciószám bővülésével párhuzamosan az árak is drasztikusan emelkedtek tavaly Magyarországon a KSH adatai szerint. 2025-ben jelentősen nőtt, és a végleges adatokkal majd várhatóan a 140 ezret is meghaladja az adásvételek száma a magyarországi lakáspiacon. A forgalmat és az árakat elsősorban az Otthon Start program pörgette fel: az év végén átlagosan 21 százalékkal kellett többet fizetni egy ingatlanért, mint egy évvel korábban. A drágulás leginkább a panellakásokat és a kistelepülési ingatlanokat érintette. Ezzel az áremelkedéssel hazánk továbbra is toronymagasan listavezető az Európai Unióban - számolt be a KSH.
A KSH adatai alacsonyabbak, mint a Magyar Nemzeti Bank nemrég közölt 2025-ös számai, természetesen a jegybank által kimutatott 23,5%-os adat is megdöntötte az évezred eddigi áremelkedési rekordját.

A hazai lakóingatlanpiac a 2023-as mélypont után már 2024-ben is élénkült, 2025-ben azonban tovább gyorsult a növekedés üteme: az év végéig regisztrált adásvételek száma megközelítette a 136 ezret, a végleges tranzakciószám pedig borítékolhatóan átlépi majd a 140 ezres határt. A fellendülés egyértelmű motorja a szeptemberben elindult Otthon Start program volt, aminek hatására az őszi hónapokban a forgalom a másfélszeresére ugrott.

A lakáseladások száma különösen a megyeszékhelyeken ugrott meg a III. negyedévben, itt 39%-os a növekedés, de a kisebb városokban is 17%-kal nőttek, illetve a községekben is jelentősen, 9,1%-kal nőtt a forgalom.

Budapesten a forgalom az előző év azonos időszakának – eleve magas – bázisától nem mutatott érdemi elmozdulást. A IV. negyedév becsült forgalma ugyancsak a fővároson kívül mutatott erőteljesebb, 10-12% közötti növekedést, míg a budapesti lakáspiac bővülése 10% alattira tehető.

A használt lakások árainak alakulása a megyeszékhelyeken, 2025. IV. negyedév

Megyeszékhely

Átlagos négyzetméterár

ezer Ft

a 2024 IV. negyedévi ár %-ában

Debrecen

970,7

119,1

Győr

906,7

122,9

Veszprém

905

124,4

Szeged

882,4

126,8

Székesfehérvár

862,2

122,2

Pécs

781,9

131,7

Kecskemét

723,4

124,1

Szombathely

700,7

109,7

Eger

684,6

119,2

Tatabánya

677,7

125,7

Nyíregyháza

643

120,4

Zalaegerszeg

592,9

116

Szekszárd

560,6

116

Kaposvár

539,6

131,1

Miskolc

521,4

124,5

Szolnok

503,6

118,8

Békéscsaba

458,3

120,4

Salgótarján

289,4

113,3

Forrás: Portfolio, KSH

A megnövekedett kereslet erőteljesen felhajtotta az árakat, különösen a használt lakások piacán és az állami támogatások is leginkább ebbe a szegmensbe irányultak. Miközben az új építésű ingatlanok piaca lényegében stagnált, és az árszintjük is csak mérsékelten nőtt,

a használt lakásokért átlagosan 23 százalékkal kértek többet az év végén a bázisidőszakhoz képest.

Ez még az inflációt figyelembe véve is történelmi rekordnak számító, 19 százalékos reáláremelkedést jelent.

Rekorderek a panelek és a kistelepülések

Az idei év legnagyobb drágulói egyértelműen a panellakások és a kistelepülési lakóingatlanok voltak. Mindkét kategóriában 37 százalékos országos drágulást regisztráltak.

  • Budapesten a lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,2 millió forintot.
  • A fővárosi panelek ára 35 százalékkal ugrott meg, így a fajlagos áruk utolérte az átlagot. Az áremelkedés üteme olyan gyors volt, hogy már a külső pesti kerületekben is átlépte az egymillió forintos lélektani határt a négyzetméterár.

A vidéki nagyvárosokban is hasonló folyamatok zajlottak: a megyeszékhelyeken a panellakások négyzetméterára szintén beállt az 1,2 millió forintos szintre.

  • A legdrágább vidéki város továbbra is Debrecen maradt,
  • a legdrasztikusabb, 30 százalékot is meghaladó áremelkedést Pécs és Kaposvár könyvelhette el.
  • Jól látható trend emellett, hogy a vidéki városok agglomerációi jóval nagyobb ütemben értékelődtek fel, mint a budapesti vonzáskörzet: ezeken a településeken 29 százalékos drágulást mértek.
  • A balatoni régióban eközben 880 ezer forint körül állapodott meg az átlagos négyzetméterár.

Európai összevetésben a magyar lakáspiac drágulása továbbra is kiugró

Míg az Európai Unió átlagában csupán 5,5 százalékkal nőttek az ingatlanárak egy év alatt,

a hazai 21 százalékos ugrás a legmagasabb a kontinensen.

Ezzel az eredménnyel Magyarország a portugál és a horvát piacot is megelőzte. Hosszabb távon vizsgálva még szembetűnőbb a különbség. A 2015-ös bázisévhez képest a magyarországi lakásárak közel négyszeresükre nőttek, amivel

hazánk toronymagasan vezeti az uniós árindex-ranglistát.

