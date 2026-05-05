Elképesztő összeg menthetné meg a teljes lejtmenettől a magyar építőipart
Az építőipar 2026 elején sem mutatott élénkülést: a termelés volumene csökkent és a vállalkozói bázis is tovább szűkült. Egyelőre nem lépett új pályára a piac, a kereslet gyenge maradt – írja közleményében az Opten. A cég várakozása szerint a választások nyomán kialakuló új helyzetben, illetve a Magyar-kormány kétharmados felhatalmazása új gazdaságpolitikai irányok lehetőségét veti fel, különösen a lakhatás, az energetikai korszerűsítés és a beruházásösztönzés területén. Koji Lászlót, az ÉVOSZ elnöke szerint mintegy 2000 milliárd forintot kellene építési céllal elkölteni a következő két évben, hogy az iparág magára találjon.
A kérdés azonban nem az, hogy megjelennek-e új programok, hanem az, hogy

ezek képesek lesznek-e élénkíteni a jelenleg visszafogott keresletet.

A lakáspiacon már most látszik az enyhülés, miközben az építőipari kapacitások egy része kihasználatlan, így a lakhatási és felújítási programok inkább stabilizáló, mintsem gyors növekedést hozó hatással bírhatnak.

Az ágazat előtt több bizonytalanság is nehezíti az előrelépést:

  • az energiahordozók árának alakulása kiszámíthatatlan,
  • a választások utáni gazdaságpolitikai irányok még nem ismertek, miközben
  • a kereslet is visszafogott maradt.

Az építőipari lejtmenet megállítását és élénkülést hozhatna, ha Magyarország megkapná a neki járó uniós forrást. A befagyasztott forrásból az információink szerint mintegy 2000 milliárd forintot építési céllal kellene elkölteni a következő két évben

– idézi az Opten közleménye Koji Lászlót, az ÉVOSZ elnökét.

Koji László
ÉVOSZ, elnök
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium
Tovább

A konkrét intézkedések egyelőre nem ismertek, így a rövid távú folyamatokat továbbra is a meglévő kereslet határozza meg, ami a friss adatokban is jól látszik.

Február: a csökkenő pálya nem tört meg

Februárban a KSH adatai alapján az építőipari termelés már csak minimálisan maradt el az egy évvel korábbitól (-0,4 %), havi szinten pedig emelkedett. A szerkezet azonban továbbra sem egységes: az épületek építése nőtt, miközben az egyéb építmények és a speciális szaképítés teljesítménye visszaesett.

Az új szerződések volumene jelentősen csökkent, ami azt jelzi, hogy a jelenlegi teljesítmény mögött továbbra sincs erős keresleti utánpótlás. Az év első két hónapjában az ágazat teljesítménye összességében 5,7 %-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A kieső cégek helyére nem jön elég új

Az Opten első negyedév cégtrendadatai alapján az építőiparban tovább folytatódott a vállalkozói bázis szűkülése. 2026 márciusára a működő társas vállalkozások száma 57,1 ezerre csökkent, ami közel kétezerrel marad el az egy évvel korábbitól, míg az előző hónaptól mindössze százzal.

A nettó cégdinamika továbbra is negatív: több cég szűnik meg, mint amennyi alakul, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. A megszűnések döntő része továbbra sem „önkéntes”: márciusban közel 85 %-uk felszámolással vagy kényszertörléssel történt.

Ágazati szinten az épületek építése a leginkább érintett, míg a speciális szaképítés mérsékeltebb visszaesést mutat, így továbbra is stabilabbnak tekinthető. A cégtrend összességében nem jelez fordulatot:

az építőiparban a vállalkozói kör tovább szűkül.

„A jelenlegi adatok alapján az építőipar rövid távon nem lépett új pályára: a teljesítmény és a cégtrend egyaránt a visszafogott keresletet tükrözi.

Hosszabb távon ugyanakkor az a kérdés, hogy az új gazdaságpolitikai irányok képesek lesznek-e ezen érdemben változtatni

– idézi a közlemény Alföldi Csabát, az Opten céginformációs szakértőjét.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) első negyedéves értéke az építőiparban országosan 18,55 % volt. Megyei szinten a legmagasabb fluktuációt Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád produkálta, míg a legalacsonyabb OPTEN-CFI értéket Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád-Csanád érte el.

Opten – CFI megyénként az építőiparban, 2026. I. negyedév

Vármegye

Alapítások

Megszűnések

Felszámolások*

Opten - CFI

Főváros

247

699

385

32,77%

Jász-Nagykun-Szolnok

45

40

27

26,56%

Nógrád

28

19

14

25,34%

Heves

33

27

13

23,17%

Szabolcs-Szatmár-Bereg

61

71

65

23,12%

Borsod-Abaúj-Zemplén

58

55

43

19,53%

Bács-Kiskun

27

48

30

14,88%

Pest

212

166

154

14,31%

Hajdú-Bihar

40

36

17

13,85%

Somogy

11

25

8

12,51%

Vas

13

16

1

12,29%

Komárom-Esztergom

19

22

14

10,59%

Fejér

23

32

18

10,34%

Tolna

14

11

6

10,24%

Baranya

13

26

17

9,84%

Zala

14

11

5

9,77%

Békés

9

11

6

9,35%

Győr-Moson-Sopron

26

24

14

9,24%

Veszprém

16

18

6

9,14%

Csongrád-Csanád

17

15

22

7,53%

ÖSSZESEN

926

1 372

865

  

Forrás: Portfolio, Opten

*Újonnan indult eljárások

