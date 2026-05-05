Elképesztő összeg menthetné meg a teljes lejtmenettől a magyar építőipart

A kérdés azonban nem az, hogy megjelennek-e új programok, hanem az, hogy
ezek képesek lesznek-e élénkíteni a jelenleg visszafogott keresletet.
A lakáspiacon már most látszik az enyhülés, miközben az építőipari kapacitások egy része kihasználatlan, így a lakhatási és felújítási programok inkább stabilizáló, mintsem gyors növekedést hozó hatással bírhatnak.
Az ágazat előtt több bizonytalanság is nehezíti az előrelépést:
- az energiahordozók árának alakulása kiszámíthatatlan,
- a választások utáni gazdaságpolitikai irányok még nem ismertek, miközben
- a kereslet is visszafogott maradt.
Az építőipari lejtmenet megállítását és élénkülést hozhatna, ha Magyarország megkapná a neki járó uniós forrást. A befagyasztott forrásból az információink szerint mintegy 2000 milliárd forintot építési céllal kellene elkölteni a következő két évben
– idézi az Opten közleménye Koji Lászlót, az ÉVOSZ elnökét.
A konkrét intézkedések egyelőre nem ismertek, így a rövid távú folyamatokat továbbra is a meglévő kereslet határozza meg, ami a friss adatokban is jól látszik.
Február: a csökkenő pálya nem tört meg
Februárban a KSH adatai alapján az építőipari termelés már csak minimálisan maradt el az egy évvel korábbitól (-0,4 %), havi szinten pedig emelkedett. A szerkezet azonban továbbra sem egységes: az épületek építése nőtt, miközben az egyéb építmények és a speciális szaképítés teljesítménye visszaesett.
Az új szerződések volumene jelentősen csökkent, ami azt jelzi, hogy a jelenlegi teljesítmény mögött továbbra sincs erős keresleti utánpótlás. Az év első két hónapjában az ágazat teljesítménye összességében 5,7 %-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A kieső cégek helyére nem jön elég új
Az Opten első negyedév cégtrendadatai alapján az építőiparban tovább folytatódott a vállalkozói bázis szűkülése. 2026 márciusára a működő társas vállalkozások száma 57,1 ezerre csökkent, ami közel kétezerrel marad el az egy évvel korábbitól, míg az előző hónaptól mindössze százzal.
A nettó cégdinamika továbbra is negatív: több cég szűnik meg, mint amennyi alakul, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. A megszűnések döntő része továbbra sem „önkéntes”: márciusban közel 85 %-uk felszámolással vagy kényszertörléssel történt.
Ágazati szinten az épületek építése a leginkább érintett, míg a speciális szaképítés mérsékeltebb visszaesést mutat, így továbbra is stabilabbnak tekinthető. A cégtrend összességében nem jelez fordulatot:
az építőiparban a vállalkozói kör tovább szűkül.
„A jelenlegi adatok alapján az építőipar rövid távon nem lépett új pályára: a teljesítmény és a cégtrend egyaránt a visszafogott keresletet tükrözi.
Hosszabb távon ugyanakkor az a kérdés, hogy az új gazdaságpolitikai irányok képesek lesznek-e ezen érdemben változtatni
– idézi a közlemény Alföldi Csabát, az Opten céginformációs szakértőjét.
Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) első negyedéves értéke az építőiparban országosan 18,55 % volt. Megyei szinten a legmagasabb fluktuációt Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád produkálta, míg a legalacsonyabb OPTEN-CFI értéket Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád-Csanád érte el.
|
Opten – CFI megyénként az építőiparban, 2026. I. negyedév
|
Vármegye
|
Alapítások
|
Megszűnések
|
Felszámolások*
|
Opten - CFI
|
Főváros
|
247
|
699
|
385
|
32,77%
|
Jász-Nagykun-Szolnok
|
45
|
40
|
27
|
26,56%
|
Nógrád
|
28
|
19
|
14
|
25,34%
|
Heves
|
33
|
27
|
13
|
23,17%
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg
|
61
|
71
|
65
|
23,12%
|
Borsod-Abaúj-Zemplén
|
58
|
55
|
43
|
19,53%
|
Bács-Kiskun
|
27
|
48
|
30
|
14,88%
|
Pest
|
212
|
166
|
154
|
14,31%
|
Hajdú-Bihar
|
40
|
36
|
17
|
13,85%
|
Somogy
|
11
|
25
|
8
|
12,51%
|
Vas
|
13
|
16
|
1
|
12,29%
|
Komárom-Esztergom
|
19
|
22
|
14
|
10,59%
|
Fejér
|
23
|
32
|
18
|
10,34%
|
Tolna
|
14
|
11
|
6
|
10,24%
|
Baranya
|
13
|
26
|
17
|
9,84%
|
Zala
|
14
|
11
|
5
|
9,77%
|
Békés
|
9
|
11
|
6
|
9,35%
|
Győr-Moson-Sopron
|
26
|
24
|
14
|
9,24%
|
Veszprém
|
16
|
18
|
6
|
9,14%
|
Csongrád-Csanád
|
17
|
15
|
22
|
7,53%
|
ÖSSZESEN
|
926
|
1 372
|
865
|
Forrás: Portfolio, Opten
*Újonnan indult eljárások
