Elképesztő összeg menthetné meg a teljes lejtmenettől a magyar építőipart

Az építőipar 2026 elején sem mutatott élénkülést: a termelés volumene csökkent és a vállalkozói bázis is tovább szűkült. Egyelőre nem lépett új pályára a piac, a kereslet gyenge maradt – írja közleményében az Opten. A cég várakozása szerint a választások nyomán kialakuló új helyzetben, illetve a Magyar-kormány kétharmados felhatalmazása új gazdaságpolitikai irányok lehetőségét veti fel, különösen a lakhatás, az energetikai korszerűsítés és a beruházásösztönzés területén. Koji Lászlót, az ÉVOSZ elnöke szerint mintegy 2000 milliárd forintot kellene építési céllal elkölteni a következő két évben, hogy az iparág magára találjon.

A kérdés azonban nem az, hogy megjelennek-e új programok, hanem az, hogy

ezek képesek lesznek-e élénkíteni a jelenleg visszafogott keresletet.

A lakáspiacon már most látszik az enyhülés, miközben az építőipari kapacitások egy része kihasználatlan, így a lakhatási és felújítási programok inkább stabilizáló, mintsem gyors növekedést hozó hatással bírhatnak.

Az ágazat előtt több bizonytalanság is nehezíti az előrelépést:

az energiahordozók árának alakulása kiszámíthatatlan,

a választások utáni gazdaságpolitikai irányok még nem ismertek, miközben

a kereslet is visszafogott maradt.

Az építőipari lejtmenet megállítását és élénkülést hozhatna, ha Magyarország megkapná a neki járó uniós forrást. A befagyasztott forrásból az információink szerint mintegy 2000 milliárd forintot építési céllal kellene elkölteni a következő két évben

– idézi az Opten közleménye Koji Lászlót, az ÉVOSZ elnökét.

Koji László ÉVOSZ, elnök

A konkrét intézkedések egyelőre nem ismertek, így a rövid távú folyamatokat továbbra is a meglévő kereslet határozza meg, ami a friss adatokban is jól látszik.

Február: a csökkenő pálya nem tört meg

Februárban a KSH adatai alapján az építőipari termelés már csak minimálisan maradt el az egy évvel korábbitól (-0,4 %), havi szinten pedig emelkedett. A szerkezet azonban továbbra sem egységes: az épületek építése nőtt, miközben az egyéb építmények és a speciális szaképítés teljesítménye visszaesett.

Az új szerződések volumene jelentősen csökkent, ami azt jelzi, hogy a jelenlegi teljesítmény mögött továbbra sincs erős keresleti utánpótlás. Az év első két hónapjában az ágazat teljesítménye összességében 5,7 %-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A kieső cégek helyére nem jön elég új

Az Opten első negyedév cégtrendadatai alapján az építőiparban tovább folytatódott a vállalkozói bázis szűkülése. 2026 márciusára a működő társas vállalkozások száma 57,1 ezerre csökkent, ami közel kétezerrel marad el az egy évvel korábbitól, míg az előző hónaptól mindössze százzal.

A nettó cégdinamika továbbra is negatív: több cég szűnik meg, mint amennyi alakul, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. A megszűnések döntő része továbbra sem „önkéntes”: márciusban közel 85 %-uk felszámolással vagy kényszertörléssel történt.

Ágazati szinten az épületek építése a leginkább érintett, míg a speciális szaképítés mérsékeltebb visszaesést mutat, így továbbra is stabilabbnak tekinthető. A cégtrend összességében nem jelez fordulatot:

az építőiparban a vállalkozói kör tovább szűkül.

„A jelenlegi adatok alapján az építőipar rövid távon nem lépett új pályára: a teljesítmény és a cégtrend egyaránt a visszafogott keresletet tükrözi.

Hosszabb távon ugyanakkor az a kérdés, hogy az új gazdaságpolitikai irányok képesek lesznek-e ezen érdemben változtatni

– idézi a közlemény Alföldi Csabát, az Opten céginformációs szakértőjét.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) első negyedéves értéke az építőiparban országosan 18,55 % volt. Megyei szinten a legmagasabb fluktuációt Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád produkálta, míg a legalacsonyabb OPTEN-CFI értéket Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád-Csanád érte el.

Opten – CFI megyénként az építőiparban, 2026. I. negyedév Vármegye Alapítások Megszűnések Felszámolások* Opten - CFI Főváros 247 699 385 32,77% Jász-Nagykun-Szolnok 45 40 27 26,56% Nógrád 28 19 14 25,34% Heves 33 27 13 23,17% Szabolcs-Szatmár-Bereg 61 71 65 23,12% Borsod-Abaúj-Zemplén 58 55 43 19,53% Bács-Kiskun 27 48 30 14,88% Pest 212 166 154 14,31% Hajdú-Bihar 40 36 17 13,85% Somogy 11 25 8 12,51% Vas 13 16 1 12,29% Komárom-Esztergom 19 22 14 10,59% Fejér 23 32 18 10,34% Tolna 14 11 6 10,24% Baranya 13 26 17 9,84% Zala 14 11 5 9,77% Békés 9 11 6 9,35% Győr-Moson-Sopron 26 24 14 9,24% Veszprém 16 18 6 9,14% Csongrád-Csanád 17 15 22 7,53% ÖSSZESEN 926 1 372 865 Forrás: Portfolio, Opten

*Újonnan indult eljárások

