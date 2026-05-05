Kiderült, mi lesz Budapest egyik leghíresebb történelmi fürdőjének sorsa

A BGYH vezérigazgatója elmondta, hogy a cég már korábban is nyújtott be hitelkérelmet a fürdők felújítására, azonban az Orbán-kormány elutasította azt. (Az önkormányzatok beruházási célú hitelfelvétele miniszteri engedélyhez kötött.) Most azonban átdolgozták a kérelmet, és bíznak benne, hogy az új kormány majd jóváhagyja azokat. Szűts hangsúlyozta, hogy a Gellért, Rác és Széchenyi fürdők a világörökség részét képzik, ráadásul egy tavalyi kutatás szerint a budapesti fürdők a top 5 indok közt szerepelnek, amiért a turisták a fővárost választják.
A Rác fürdővel kapcsolatosan a tavalyi évben a közgyűlés számára benyújtottunk egy műszaki megvalósíthatósági koncepciót, ami gyakorlatilag biztosította vagy megmutatta azt, hogy ez egy viszonylag jól, 8-9 éven belül megtérülő beruházás tud lenni
– tette hozzá. "Miután be van zárva a fürdő 2005 óta, 2010-től pedig enyészetté vált gyakorlatilag, a fürdő felújítása mindenképp alap volt a számunkra."
Azóta a közbeszerzést is kiírták a felújításra, amire több jelentkező is van. "Azt is el tudom mondani, hogy a korábbi általunk számolt beruházási árhoz képest nagyon kedvezőnek látjuk a mostani pályázati lehetőségeket, és folyik ennek a szakmai értékelése" – árulta el Szűts. A kormány engedélyén kívül a kivitelezés elindulásához az is szükséges, hogy egy OTP és K&H által nyújtott hitelt is aláírjanak. A fürdő felújítása számításaik szerint nagyjából 15 hónapba telne.
