  • Megjelenítés
Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen
Ingatlan

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Portfolio
A szombathelyi azbesztburkolatot egy környezetvédelmi szakemberek által javasolt technológiával, kísérleti jelleggel fedi be a város önkormányzata, így megszüntetve a káros kiporzást egy rövidebb szakaszon. Ha sikerrel járnak, ezt alkalmazhatják majd másutt is, a végső cél pedig a teljes lefedés.

"Nem várunk tovább, a jövő hét elején bitumenes felületi zárást kap a Síp utca Gyömbér utca és Sáfrány utca közötti szakasza"- jelentette be Facebook-videóban Nemény András, a város polgármestere.

Kapcsolódó cikkünk

Kellemetlen hír érkezett az azbesztszennyezésről: egyre több helyről érkeznek a jelentések

Rákkeltő kőzúzalék okoz krízist Nyugat-Magyarországon – várjuk a nagy bejelentést

Bár a kormányhatározat szerint még csak most fogják felmérni a minisztériumok, hogy hol vannak érintett területek, és majd csak ezután adnak megoldási javaslatot, a polgármester szerint muszáj lépniük, főleg azon a területen, ahol nagyon magas volt a káros kiporzás. Az Oladi-platón a levegőben is magas azbeszttartalmat mértek.

Ha sikeresnek bizonyul ez a módszer, akkor a többi parkolónkat is ezzel fogjuk lefedni. Persze ez még nem a végleges megoldás - mondta Nemény. A végleges megoldás az aszfaltozás lesz majd, ahhoz is igényelt az önkormányzati forrást.

Megyünk tovább, és addig nem nyugszunk, amíg az egész városban meg nem szűnik az azbesztveszély

Még több Ingatlan

Brutális drágulás jön a strandokon: elképesztő összegbe kerülhet idén egyetlen családi csobbanás

Kiborultak a milliárdosok a Taylor Swift-adó miatt, elképesztő bosszúval fenyegetőznek

Kettős húzás az önkormányzattól: garantált pénzt kapnak a lakástulajdonosok és a lakhatást is segítik

- tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Esélyük sincs a magyar milliárdosoknak, hogy kimenekítsék a vagyont? Ez a vagyonadó sikerének a kulcsa
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Teljes útzár jön Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: ezeket a dátumokat minden autósnak ismernie kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility