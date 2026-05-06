Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

"Nem várunk tovább, a jövő hét elején bitumenes felületi zárást kap a Síp utca Gyömbér utca és Sáfrány utca közötti szakasza"- jelentette be Facebook-videóban Nemény András, a város polgármestere.

Bár a kormányhatározat szerint még csak most fogják felmérni a minisztériumok, hogy hol vannak érintett területek, és majd csak ezután adnak megoldási javaslatot, a polgármester szerint muszáj lépniük, főleg azon a területen, ahol nagyon magas volt a káros kiporzás. Az Oladi-platón a levegőben is magas azbeszttartalmat mértek.

Ha sikeresnek bizonyul ez a módszer, akkor a többi parkolónkat is ezzel fogjuk lefedni. Persze ez még nem a végleges megoldás - mondta Nemény. A végleges megoldás az aszfaltozás lesz majd, ahhoz is igényelt az önkormányzati forrást.

Megyünk tovább, és addig nem nyugszunk, amíg az egész városban meg nem szűnik az azbesztveszély

- tette hozzá.

