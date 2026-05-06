Brutális drágulás jön a strandokon: elképesztő összegbe kerülhet idén egyetlen családi csobbanás
Átlagosan havi 10%-kal drágulnak idén a strandbelépők Magyarországon, miután a közel-keleti válság miatt megugrottak az energiaárak. A legtöbb fürdő nem tud akkora mértékben árat emelni, amennyivel az ő költségei emelkedtek, így több helyen később nyitnak, vagy alacsonyabb kapacitással kezdik meg a szezont – látható az RTL híradó riportjában.
A Híradó beszámolója szerint jelentős drágulás várható az idei strandszezonban, és sok helyen csak a nyári szünetre, június közepére nyitnak meg teljes kapacitással.

  • Áremelkedés mértéke: a strandbelépők árai átlagosan tizedével emelkednek.
  • A drágulás okai: Elsősorban a megugrott energiaárak állnak a háttérben, különösen a vízforgatás költségei nőttek meg jelentősen.
  • Későbbi nyitás: A magas fenntartási költségek miatt több fürdő is úgy döntött, hogy a megszokottnál későbbi időpontra halasztja a nyitást.
  • Költségek egy családnak: Egy szakértői becslés szerint egy négytagú családnak egyetlen nap a strandon akár 30 000 forintba is kerülhet, amennyiben a belépők mellett a büfében is fogyasztanak.

Címlapkép forrása: Palatinus Strandfürdő

