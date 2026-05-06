Eladták a Corner 6 irodaházat, a CBRE volt az eladó tanácsadója

A CBRE Investment Management sikeresen lezárta a budapesti Corner 6 irodaház értékesítését – jelentette be a cég egy LinkedIn-posztban. A tranzakció tárgyát képező ingatlan mintegy 6300 négyzetméternyi, teljesen bérbe adott irodaterületet foglal magában. Az eladás további részleteit – beleértve a vevő kilétét és a vételárat – egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A budapesti Corner6 Business Center eladásának lebonyolításában a CBRE Hungary befektetési csapata vett részt, Tim O'Sullivan, a CBRE Hungary tőkebefektetési, Csörget Balázs, a magyarországi szállodai csapat vezetője és Tagai Domonkos befektetési elemző közreműködésével.

MRICS O' Sullivan Tim
CBRE, főigazgató, vezető Tőkebefektetési Osztály
Tim O’Sullivan (MRICS), Főigazgató a Tőkebefektetési osztály vezetője 10 éve csatlakozott a CBRE Magyarország-hoz. Széles körű tapasztalata van kiskereskedelmi ingatlanok, bevásárlóközpontok, irodaépü
Az A kategóriás Corner6 Business Center hét emeletes, felső szintjéhez tetőterasz, valamint egy galéria rész tartozik. Többszintes földalatti parkolójában kerékpártároló is található.

Forrás: Google Maps

Az épület a belvárosban, a Nagymező 46-48. alatt található.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

2026. május 7.

2026. május 11.

2026. május 12.

