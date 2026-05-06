Kettős húzás az önkormányzattól: garantált pénzt kapnak a lakástulajdonosok és a lakhatást is segítik

A kezdeményezés lényege az, hogy az önkormányzat magántulajdonosoktól vesz bérbe ingatlanokat legalább három évre, a piaci árnál 10-25 százalékkal olcsóbban. Ezt követően a lakásokat még kedvezőbb áron adják tovább a kiválasztott bérlőknek.

Bár a tulajdonosok a piaci árnál némileg alacsonyabb bérleti díjat kapnak, a konstrukció rendkívül előnyös számukra, mert a bevételük mentesül a 15 százalékos személyi jövedelemadó alól.

Az önkormányzat ráadásul garantálja a folyamatos fizetést akkor is, ha a bérlő esetleg késne, vagy a lakás átmenetileg üresen állna. Emellett a bérbeadó az ingatlant garantáltan az eredeti állapotában kapja vissza. Ezzel a kiadással járó tipikus kockázatok és az adminisztrációs terhek is megszűnnek.

A programba önkormányzati bérlakásokat is bevontak, jelenleg összesen 39 ingatlant

17 önkormányzati és

22 magántulajdonú lakást

kezelnek egy összehangolt, átlátható rendszerben. A célcsoportot azok a stabil jövedelemmel rendelkező emberek jelentik, akik a piaci bérleti díjakat már nem tudják finanszírozni, de a hagyományos szociális bérlakásokra nem lennének jogosultak. A jelentkezőket egy objektív, pontozásos rendszer alapján rangsorolják, figyelembe véve a speciális igényeket is.

A kiválasztásnál a kerületi önkormányzati dolgozók előnyt élveznek.

A bérlők által fizetendő díjat az ingatlan mérete határozza meg, a négyzetméterárakat és a jövedelemhatárokat évente az inflációhoz igazítják.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a rendszert több ponton is finomhangolták. Bár a keretszerződéseket továbbra is három évre kötik,

a tényleges bérleti szerződéseket immár évente hosszabbítják meg.

Biztonságos bérbeadás

Ezzel a módszerrel az önkormányzat és a tulajdonos is nagyobb biztonságban van, hiszen hatékonyabban ki tudják szűrni a szabályszegő bérlőket. Szintén fontos újítás, hogy a kisebb lakásokért az önkormányzat sávos rendszerben, magasabb négyzetméterárat fizet a tulajdonosoknak. Erre azért van szükség, mert ezek a piacon is a legkeresettebb és legdrágább ingatlanok, így a program versenyképes tud maradni. Emellett a szerződéskötés feltételévé vált egy ingyenes, az önkormányzat által biztosított villamosbiztonsági felülvizsgálat is, amely a bérlő és a tulajdonos érdekeit egyaránt szolgálja.

A tapasztalatok kifejezetten pozitívak.

Fizetési elmaradás szinte egyáltalán nincs,

és bérlői részről is csak elvétve, váratlan élethelyzet-változások miatt került sor szerződésbontásra. A modell sikerét jól bizonyítja, hogy az idén ősszel lejáró első szerződéseknél szinte minden tulajdonos a hosszabbítás mellett döntött. Sőt, többen újabb lakásokat is bevonnának a programba. A növekvő költségek és a szigorodó szabályozások miatt a rövid távú lakáskiadás sokaknak egyre kevésbé éri meg. Számukra a Lakásügynökség egy kényelmes, minimális ráfordítást igénylő alternatívát kínál. Bár a rendszer működtetése jelentős erőforrásokat igényel,

az önkormányzat a megnövelt költségvetésnek köszönhetően a program további bővítését tervezi.

