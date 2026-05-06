Kiborultak a milliárdosok a Taylor Swift-adó miatt, elképesztő bosszúval fenyegetőznek

Egyre több amerikai nagyváros és tagállam vezet be különadót a második otthonok, elsősorban az üresen álló vagy csak időszakosan használt ingatlanok tulajdonosaira. A helyi döntéshozók a lakhatási válság enyhítését és a költségvetési hiányok mérséklését várják az intézkedésektől. Az ellenzők szerint azonban a tehetős vásárlóerő elűzése hosszú távon nagyobb kárt okoz. Rhode Island államban a sajtó a szabályozást elnevezte "Taylor Swift-adónak", mivel az énekesnőnek tengerparti villája van az érintett Westerly településen.

New Yorkban a legalább ötmillió dollár értékű, alkalmi lakóingatlanokra – az úgynevezett pied-à-terre-ekre – vetnek ki új adót, Rhode Island államban pedig júliusban lép hatályba egy új törvény, amely az évente legalább 183 napig lakatlanul álló, egymillió dollár feletti értékű ingatlanokat adóztatja meg. A sajtó ez utóbbi szabályozást elnevezte "Taylor Swift-adónak", mivel az énekesnőnek tengerparti villája van az érintett Westerly településen. Montanában és San Franciscóban jelenleg bírósági eljárások során mérlegelik a hasonló tervek jogszerűségét.

Taylor Swift háza Westerly-ben. Fotó: Matthew J. Lee/The Boston Globe, Getty Images

San Diegóban népszavazásra bocsátják a kérdést. A tervek szerint jövőre nyolcezer, 2028-tól pedig tízezer dolláros éves adót vetnének ki az üresen álló ingatlanokra. Ez a lépés több mint ötezer otthont érintene. A javaslat előterjesztője, Sean Elo-Rivera városi képviselő szerint a jelenlegi válsághelyzetben

az otthonoknak lakhatásra kell szolgálniuk, és nem állhatnak üresen.

A kritikusok szerint a teher nem csupán a szupergazdagokat sújtja: Ellen Shaw nevadai lakos például rendszeres orvosi kezelései miatt tart fenn egy kis lakást San Diegóban. Az új adó az ő esetében évi több ezer dollárral növelné a kiadásokat a jelenlegi 4600 dolláros ingatlanadóján felül.

New Yorkban Ken Griffin, a Citadel alapítója szintén tiltakozott: ő egy 238 millió dolláros penthouse gazdája Manhattanben, és azzal fenyegetőzött, hogy

válaszul leállítja cége egyik hatmilliárd dolláros Park Avenue-i beruházását.

Ken Griffin, a Citadel alapító-vezérigazgatója. Forrás: E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images

A nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor biztató jeleket mutatnak:

a 2017-ben bevezetett üresedési adó hatására a lakatlan ingatlanok száma 2500-ról ezerre csökkent 2024-re, mivel a tulajdonosok inkább bérbe adták azokat. Egy francia vizsgálat szerint a hasonló adó 13 százalékkal mérsékelte az üresedési arányt az érintett településeken.

vizsgálat szerint a hasonló adó 13 százalékkal mérsékelte az üresedési arányt az érintett településeken. A Wisconsini Egyetem kutatása pedig azt mutatta ki, hogy Vancouverben a bérleti díjak tartósan csökkentek, miután az addig üresen álló lakások megjelentek a bérleti piacon.

A lakáspiaci elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy ezek az adók önmagukban nem oldják meg a lakáshiányt. Az üresen álló ingatlanok a teljes lakásállománynak jellemzően csak egy kis hányadát teszik ki, a bevételi hatás pedig a költségvetések méretéhez képest szerény.

New York városa évi 500 millió dollárt vár az új adóból, ami a mintegy 120 milliárd dolláros városi költségvetésnek csupán elenyésző töredéke.

Shane Phillips, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) lakáspolitikai kutatóközpontjának vezetője "harmadrangú megoldásnak" nevezte az intézkedést. Hozzátette azonban, hogy az adó némi bevételt termelhet, és néhány lakást visszahozhat a piacra.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.