Lélektani határnál a magyar lakáspiac, fordulat a lakásépítésekben

Elsősorban az Otthon Start Program hatására a lakásépítési kedv növekedni kezdett, a kiadott építési engedélyek száma jelentősen emelkedett.
Az első negyedévben az építési engedélyek megközelítették a 10 ezer darabot, ez egyben egy lélektani határnak is számít, 2010 óta ennél érdemben több engedélyt nem adtak ki Magyarországon.
Ennél jóval lassabb élénkülést látunk a ténylegesen megépült lakások számában. A szimbolikus fordulat azonban itt is megtörtént, az első negyedévben több használatba vételi engedélyt adtak ki, mint egy évvel korábban. Ilyenre utoljára két éve volt példa. Az átadott lakások száma azonban így is nagyon alacsony, alig jobb a mélyponton történő stagnálásnál. A kormányzati fogadkozásokkal szemben a szakmának volt igaza, amikor azt mondta, hogy az OSP kínálati hatása sok negyedévvel később várható.
Viszont az építési engedélyek kilövése arra enged következtetni, hogy az év második felében látunk majd érdemi élénkülést a megépült lakások számában. A 2016-2018-as kis konjunktúrában (kétéves csúszással) 28 ezer lakás tudott megépülni. Ha a mostani konjunktúra kitartana, akkor 2027-28-ban láthatnánk hasonlóan magas számot.
