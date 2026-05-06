Még be sem fejezték a hatalmas magyar lakóparkot, de a lakások felét már elkapkodták

Elérte szerkezetkész állapotát a BudaPart tizenegyedik lakóépülete, a BRJ. A nyolcemeletes, 226 lakásos társasház kivitelezésének mérföldkövét bokrétaavatóvalünnepelték meg a fejlesztők. Az energiatudatos épület átadása 2027 második negyedévében várható - írja közleményében a Market Építő.

BRJ nevű lakóépület modern gépészettel, intenzív zöldtetőkkel és fenntartható műszaki megoldásokkal épül. Bár az épület

még csak most lett szerkezetkész, az otthonok felét már megvásárolták.

Forrás: Market Építő Zrt.

A több mint 23 ezer négyzetméter hasznos alapterületű épület szerkezetébe mintegy tizennégyezer köbméter betont és több mint 1300 tonna betonacélt építettek be. A munkafolyamatokat gördülékenyebbé tette a csaknem 2800 előregyártott elem – köztük erkélyek és homlokzati panelek – alkalmazása. A projekten eddig közel kilencszáz szakember dolgozott összehangoltan. A kivitelezésben a Market Építő Zrt-t a Moratus Szerkezetépítő Kft. segíti.

