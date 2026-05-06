Öt év alatt 50 milliárd forintból fejlesztette szállodáit a Danubius Hotels

Öt év alatt összesen 50 milliárd forintot költött saját forrásból szállodái megújítására a Danubius Hotels, és az idei szezon után tovább folytatja a cég a fejlesztéseket. Az angol CP Holdings Ltd. tulajdonában lévő Danubius az elmúlt fél évben különösen aktív volt: közel 10 milliárd forint értékben zajlottak párhuzamos fejlesztések több helyszínen is – írta közleményében a szállodalánc.
Magyarországon a szállodaláncnak

16 szállodában 4046 szobája van,

ezek 70%-a teljesen felújítva várja a 2026-os nyári időszak vendégeit, a közösségi tereiknek pedig több, mint harmada nyert új, modern külsőt. A beruházások tovább folytatódnak majd a főszezon után is.

A Danubius Hotel Annabella szobája

A láncnak, amely itthon több mint 2000 főt foglalkoztat, öt év alatt közel 1000 szállodai szobája és lakosztálya újult meg, emellett lobbykat, éttermeket, konferenciaterületeket és wellness-részlegeket is modernizáltak.

A beruházások teljes egészében saját forrásból és piaci finanszírozással valósultak meg, állami támogatás nélkül

– idézte a közlemény Kovács Balázst, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatóját.

Kovács Balázs szakmai pályafutását 1993-ban a Danubius csoportnál értékesítőként kezdte. A szakmai ranglétrán végig haladva 1994-től a Hilton Budapestben értékesítőként, majd a szálloda értékesítési i
A munkálatokat a szezonhoz igazították: az építkezések általában a téli időszakban zajlottak és főként az esztétikai megújulást, a műszaki korszerűsítést és az energiahatékonyság javítását szolgálták. A fejlesztések többsége meglévő, sok esetben történelmi épületekben valósul meg, ami műszakilag összetett feladat; mindezek

célja pedig a hosszú távon fenntartható, jövedelmező működés.

Danubius Hotels Arena lobby.
  • A projektek közül mérföldkőnek számított a belvárosi Erzsébet szálloda felújítása, amelyet a teljes zárás mellett, öt hónap alatt valósított meg a vállalat.
  • Emellett Bükfürdőn a szobák, a lobby és a wellness-részleg megújítása után az all-inclusive étterem korszerűsítése is lezárult.
  • Hévízen az Ensana Thermal Aquában a szobák, majd a gyógy- és wellnessrészlegek modernizálása zajlott le,
  • Balatonfüreden az Annabella szállodában pedig az összes szoba és a lobby is új külsővel várja a nyaralókat.
  • Budapesten a Danubius Hotel Arenában a teljes földszint átalakult, míg a Hungariában a napokban új étterem nyílik - ennek átadásával zárul az intenzív beruházási időszak.

Címlapkép forrása: Danubius Hotels. A fotó a Hotel Bük Mozaik éttermét ábrázolja.

