Teljes útzár jön Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: ezeket a dátumokat minden autósnak ismernie kell

Szerda reggel óta a közlekedők már az új átkelőt használhatják, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a régi híd bontása.

A munkálatok két szombatról vasárnapra virradó éjszaka zajlanak. Május 9-ről 10-re virradó éjszaka teljes pályazár lép életbe az M7-es érintett szakaszán.

A második ütemben, a május 16-ról 17-re virradó éjszakán már csak a Budapest felé vezető oldalt zárják le, a Balaton irányába tartó forgalom ekkor a tervek szerint zavartalanul haladhat.

A tényleges éjszakai bontást megelőző napokban is lesznek forgalomkorlátozások az előkészítő feladatok miatt. Ekkor alakítják ki a biztonságos emelési pontokat, elhelyezik az ideiglenes feszítőhorgonyokat, valamint összeszerelik és letalpalják a munkához szükséges autódarukat.

A lezárásokat

a korábbi évek forgalmi adataihoz igazították, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzák az utazókat.

Ennek köszönhetően a Balaton felé szombatonként 14 óráig két sávon haladhat a forgalom. A főváros irányába pedig – a teljes éjszakai zárást leszámítva – az egész hétvégén biztosított marad a kétsávos közlekedés.

Címlapkép forrása: MKIF