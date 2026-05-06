  • Megjelenítés
Teljes útzár jön Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: ezeket a dátumokat minden autósnak ismernie kell
Ingatlan

Teljes útzár jön Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: ezeket a dátumokat minden autósnak ismernie kell

Portfolio
Megnyílt az új gyalogos- és kerékpáros híd az M7-es autópálya felett Velence térségében, így megkezdődhet a régi felüljáró bontása. A munkálatok miatt két májusi hétvégén éjszakai lezárásokra, forgalomkorlátozásokra és éjszakai teljes útzárra kell számítaniuk az autósoknak - számolt be a Magyar Építők és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Facebook-oldala.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

Szerda reggel óta a közlekedők már az új átkelőt használhatják, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a régi híd bontása.

A munkálatok két szombatról vasárnapra virradó éjszaka zajlanak. Május 9-ről 10-re virradó éjszaka teljes pályazár lép életbe az M7-es érintett szakaszán.

A második ütemben, a május 16-ról 17-re virradó éjszakán már csak a Budapest felé vezető oldalt zárják le, a Balaton irányába tartó forgalom ekkor a tervek szerint zavartalanul haladhat.

A tényleges éjszakai bontást megelőző napokban is lesznek forgalomkorlátozások az előkészítő feladatok miatt. Ekkor alakítják ki a biztonságos emelési pontokat, elhelyezik az ideiglenes feszítőhorgonyokat, valamint összeszerelik és letalpalják a munkához szükséges autódarukat.

Még több Ingatlan

Öt év alatt 50 milliárd forintból fejlesztette szállodáit a Danubius Hotels

Lélektani határnál a magyar lakáspiac, fordulat a lakásépítésekben

Kiderült, mi lesz Budapest egyik leghíresebb történelmi fürdőjének sorsa

A lezárásokat

a korábbi évek forgalmi adataihoz igazították, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzák az utazókat.

Ennek köszönhetően a Balaton felé szombatonként 14 óráig két sávon haladhat a forgalom. A főváros irányába pedig – a teljes éjszakai zárást leszámítva – az egész hétvégén biztosított marad a kétsávos közlekedés.

Címlapkép forrása: MKIF

Kapcsolódó cikkünk

Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése

Egy évtized alatt teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon - Itt vannak a legfontosabb tervezett változtatások az úthálózatban

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Lélektani határnál a magyar lakáspiac, fordulat a lakásépítésekben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility