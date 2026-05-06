Vitézy Dávid végleg leszámolna a Magyarország utcáit elborító óriásplakátokkal

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Épített környezetünk erősen magán viseli az elmúlt időszak megosztó politikájának és a kormányzati propaganda térnyerésének nyomait - írta Vitézy. A távozó Orbán-kabinet jogszabályokkal biztosította a számára előnyös hirdetési felületeket, aminek következtében a hazai nagyvárosok épületeinek homlokzatát óriási reklámmolinók takarják el. A telefonfülkék ma már szinte kizárólag hirdetőoszlopként funkcionálnak, az utak mentén pedig átláthatatlan óriásplakát-erdők nőttek ki - tette hozzá.

Vitézy Dávid Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A szakterület leendő vezetője hangsúlyozta, hogy minden idevágó jogszabályt és kormányrendeletet felülvizsgálnak: a tervek szerint az új kormányzati programmal összhangban

visszaadják az önkormányzatoknak a településkép alakításának és védelmének jogát.

A korábbi években ugyanis a helyhatóságok, köztük Budapest is, folyamatosan jogi akadályokba és veszélyhelyzeti rendeletekbe ütköztek. Emiatt szinte lehetetlen volt fellépniük a történelmi városszövetet elárasztó reklámözön ellen.

A jövőbeni feladat tehát kettős: egyrészt le kell állítani a közpénzből finanszírozott, túlárazott és megosztó állami kommunikációt

- írta Vitézy, hozzátéve, hogy vizuálisan is meg kell tisztítani a magyar településeket a nyomasztó reklámtömegtől.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás