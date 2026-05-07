  • Megjelenítés
Érvénytelenítette a Pázmány Campus közbeszerzését Lázár János
Ingatlan

Érvénytelenítette a Pázmány Campus közbeszerzését Lázár János

Portfolio
Érvénytelenítette a józsefvárosi Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást az Építési és a Közlekedési Minisztérium - közölte Facebook-posztjában Pikó András, Józsefváros polgármestere. A döntés oka, hogy a projekt építési engedélyét bíróságon megtámadták, a bíróság pedig felfüggesztette azt. Ezzel a lépéssel egyelőre leáll a helyi lakosok és az önkormányzat által is hevesen ellenzett bontás és építkezés.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

Mivel az építési engedély hatályát a bírósági eljárás idejére felfüggesztették,

jelenleg semmilyen munkálat nem végezhető a területen.

A per kimenetele és időtartama egyelőre megjósolhatatlan. Emiatt az ajánlatkérőként eljáró minisztérium képtelenné vált a kivitelezési szerződés megkötésére és annak teljesítésére - írta meg a Telex.

Pikó közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ezzel véget ért egy öt és fél éve tartó folyamat, amely teljesen figyelmen kívül hagyta az ott élők érdekeit. Kiemelte, hogy a helyi közösség kitartó küzdelme nélkül már elindult volna a visszafordíthatatlan építkezés, a jelenlegi helyzetben viszont tiszta lappal kezdődhetnek meg a campus jövőjét érintő egyeztetések.

Még több Ingatlan

Szerkezetkész Budapest leendő első karbonsemleges irodaházak második fázisa

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Brutális drágulás jön a strandokon: elképesztő összegbe kerülhet idén egyetlen családi csobbanás

A beruházást megelőző közbeszerzési eljárás más okból is vitatott volt. A minisztérium korábban érvénytelenítette az egyik ajánlattevő, a Kész Építő ajánlatát, és április végén a több mint 110 milliárd forintos közbeszerzést a West Hungária Bau, a Bayer Construct és a Laterex alkotta konzorcium nyerte meg.

Az önkormányzat konstruktív és felelős párbeszédre készül az új kormánnyal, és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újratervezéséről

- írta Pikó.

A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a józsefvárosi Palotanegyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épületegyüttesét. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított projekt a régi épületek nagy részének elbontásával járt, ami komoly ellenállást váltott ki a lakosság körében. Az állam azonban a panaszok ellenére sem engedett érdemi beleszólást a tervekbe.

fortepan_56242
A Magyar Rádió Pollack Mihály téri székháza. Somogyi József szobrászművész bronz reliefjének felhelyezése (1969). Fortepan / Rádió és Televízió Újság

A folyamatos társadalmi tiltakozás, a közigazgatási perek és a tüntetések ellenére idén szeptemberben megkezdték a munkálatokat a területen. A bontás indulásakor helyi civilek és politikusok polgári engedetlenséggel próbálták útját állni a munkagépeknek. Ez az akció végül rendőri intézkedésbe torkolló, feszült konfliktushoz vezetett. A közbeszerzési eljárás mostani érvénytelenítésével ez a folyamat akad el határozatlan időre.

Kapcsolódó cikkünk

A Bayer és a WHB konzorciuma építheti a 110 milliárdos Pázmány-campust, de a minisztérium komoly büntetést kapott

Jogvita a Pázmány-beruházás körül: fellebbezni kíván Lázár János minisztériuma

Megállította a bíróság a vitatott Pázmány-beruházást a volt rádiószékház helyén

Kiírták a közbeszerzést: hamarosan megkezdődhet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának építése

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel lehet a megállapodás Iránban, jó volt a hangulat a tőzsdéken
Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban
Teljes útzár jön Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: ezeket a dátumokat minden autósnak ismernie kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility