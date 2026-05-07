Érvénytelenítette a Pázmány Campus közbeszerzését Lázár János

Mivel az építési engedély hatályát a bírósági eljárás idejére felfüggesztették,

jelenleg semmilyen munkálat nem végezhető a területen.

A per kimenetele és időtartama egyelőre megjósolhatatlan. Emiatt az ajánlatkérőként eljáró minisztérium képtelenné vált a kivitelezési szerződés megkötésére és annak teljesítésére - írta meg a Telex.

Pikó közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ezzel véget ért egy öt és fél éve tartó folyamat, amely teljesen figyelmen kívül hagyta az ott élők érdekeit. Kiemelte, hogy a helyi közösség kitartó küzdelme nélkül már elindult volna a visszafordíthatatlan építkezés, a jelenlegi helyzetben viszont tiszta lappal kezdődhetnek meg a campus jövőjét érintő egyeztetések.

A beruházást megelőző közbeszerzési eljárás más okból is vitatott volt. A minisztérium korábban érvénytelenítette az egyik ajánlattevő, a Kész Építő ajánlatát, és április végén a több mint 110 milliárd forintos közbeszerzést a West Hungária Bau, a Bayer Construct és a Laterex alkotta konzorcium nyerte meg.

Az önkormányzat konstruktív és felelős párbeszédre készül az új kormánnyal, és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újratervezéséről

- írta Pikó.

A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a józsefvárosi Palotanegyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épületegyüttesét. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított projekt a régi épületek nagy részének elbontásával járt, ami komoly ellenállást váltott ki a lakosság körében. Az állam azonban a panaszok ellenére sem engedett érdemi beleszólást a tervekbe.

A Magyar Rádió Pollack Mihály téri székháza. Somogyi József szobrászművész bronz reliefjének felhelyezése (1969). Fortepan / Rádió és Televízió Újság

A folyamatos társadalmi tiltakozás, a közigazgatási perek és a tüntetések ellenére idén szeptemberben megkezdték a munkálatokat a területen. A bontás indulásakor helyi civilek és politikusok polgári engedetlenséggel próbálták útját állni a munkagépeknek. Ez az akció végül rendőri intézkedésbe torkolló, feszült konfliktushoz vezetett. A közbeszerzési eljárás mostani érvénytelenítésével ez a folyamat akad el határozatlan időre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán