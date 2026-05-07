Magyar azbesztszennyezés-botrány: egy egész vármegyében vizsgálat indult, több településére is szállíthattak a mérgező anyagból

Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel - közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtök délután.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy

az osztrák bányákból származó, szerpentinit nevű anyagot tartalmaznak.

A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere reggel már közölte: az önkormányzat lezárta a zalaegerszegi parkolót, és vizsgálatot rendelt el.

A kormányhivatal tudatta: az utcák felmérése folyamatban van, a hivatal szakemberei is helyszíni szemlét tartottak.

A zalai kormányhivatalhoz folyamatosan érkeznek jelzések cégektől és magánszemélyektől is az esetleges szerpentinit-érintettségről. Azokon a helyszíneken, ahol felmerül, hogy az anyag az osztrák bányákból származhat, a kormányhivatal szakemberei helyszíni felmérést végeznek.

Több magánterületen is voltak helyszíni ellenőrzések, egyes esetekben a tulajdonosok saját vizsgálatot kezdeményeztek. A beérkező adatokat a kormányhivatalnál folyamatosan rögzítik és értékelik, további intézkedéseket a vizsgálati eredmények függvényében rendelhetnek el.

A kormányhivatal a bejelentések hatékony kivizsgálása érdekében arra kéri a bejelentőket, hogy megkeresésüket a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak küldjék, a zoldhatosag@zala.gov.hu e-mail-címre. A bejelentés lehetőség szerint tartalmazza a pontos helyszínt, az anyag kihelyezésének vagy lerakásának időpontját, csatolják a szállítólevelet, a minőségi tanúsítványt, amely alapján beazonosítható, hogy a zúzalék melyik bányából származik, továbbá az eladó vagy a beszállító nevét is tüntessék fel.

