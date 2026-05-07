Megindult a tőke Magyarországra: 2018 óta nem látott pénz ömlött ingatlanokba

A befektetői bizalom a globális bizonytalanságok ellenére is stabil maradt a régióban, a közép- és kelet-európai piac megőrizte ellenállóképességét annak ellenére is, hogy a befektetési volumenek mérséklődtek. Az első negyedévben összesen 2,1 milliárd euró értékű tranzakció valósult meg - ez az összeg tavaly ugyanekkor 3 milliárd euró volt. A visszaesés elsősorban a cseh és a szlovák piac gyengébb negyedéves teljesítményének volt betudható. Idén a régióban 11,5-12 milliárd eurós befektetést becsül a Colliers, a tavalyi teljes 11,6 milliárd után.
Az újra erősödő geopolitikai feszültségek, a magas energiaárak és a monetáris lazítással kapcsolatos várakozások mérséklődése ellenére a tőke nem fordult el a régiótól: a befektetők inkább szelektívebbé váltak, és
egyre inkább a hazai, illetve regionális tőkére támaszkodva hajtják végre tranzakcióikat és tartják fenn a piaci likviditást.
Magyarország és Lengyelország vezeti a régiót
Magyarország erős teljesítménye egy politikailag kiemelt jelentőségű választási évben következett be, amely újra fókuszba helyezte az intézményi irányultsággal és az európai partnerekkel való kapcsolatokra vonatkozó kérdéseket. Ahelyett azonban, hogy ez a környezet visszatartotta volna a befektetéseket, inkább a szelektív kockázatvállalást ösztönözte, különösen a hazai és regionális befektetők vállaltak aktívabb szerepet, hosszú távú stratégiák mentén visszatérve a piacra, támogatva az árképzési folyamatokat és hozzájárulva a likviditás helyreállításához.
A korai jelek arra utalnak, hogy a piac egyes szereplői már a középtávú lehetőségek kiaknázására pozícionálnak, ahelyett hogy kivárnának.
Lengyelország eközben megerősítette pozícióját a régió meghatározó befektetési piacaként. Az első negyedéves volumen megközelítette az 1,1 milliárd eurót, ami éves összevetésben több mint 40%-os növekedést jelent, és 2022 óta a legerősebb évkezdetnek számít. A piac nemcsak méretében, hanem a tranzakciók sokszínűségében és minőségében is kiemelkedett. Az aktivitást itt a logisztikai ingatlanok vezették, miközben a kiskereskedelmi szegmens ismét előtérbe került nagy méretű portfóliótranzakciók révén. Az irodapiac is élénkülés jeleit mutatta, különösen a jó lokációjú eszközök esetében. Lengyelország ellenállóképességének egyik kulcsfontosságú strukturális tényezője a helyi tőke növekvő szerepe, amely stabil és megbízható keresleti forrássá vált, gyorsítva a tranzakciók megvalósulását és erősítve az általános piaci bizalmat.
A régió további piacain Bulgária számottevő élénkülést mutatott: a befektetési volumen meghaladta a 100 millió eurót, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi szintnek, és 2007 óta a legerősebb évkezdetet jelenti. Más közép- és kelet-európai piacokon ugyanakkor éves összevetésben visszaesés volt tapasztalható, különösen Csehországban és Szlovákiában, ahol a volumenek jelentősen elmaradtak a 2025 első negyedévében látott kiemelkedően magas szintektől. Ez a mérséklődés azonban elsősorban a bázishatásokkal és a tranzakciók időzítésével magyarázható, nem pedig a piaci fundamentumok gyengülésével. Romániában mindössze enyhe lassulás volt megfigyelhető.
A kiskereskedelmi szegmens vezet, de más ágazatok is aktívak
A régióban a kiskereskedelmi ingatlanok iránt mutatkozott a legerősebb befektetői érdeklődés, folytatva a 2024-ben megfigyelt trendeket, amelyeket a háztartási fogyasztás élénkülése és az ennek nyomán erősödő gazdasági növekedés is támogatott. Csak az első negyedévben közel 630 millió euró áramlott a kiskereskedelmi szegmensbe.
Ezzel párhuzamosan az irodapiac több mint 600 millió eurót vonzott, míg az ipari és logisztikai ingatlanok a teljes volumen mintegy negyedét tették ki. Az e-kereskedelem folyamatos térnyerése ellenére a fizikai kiskereskedelem továbbra is ellenállónak bizonyul: a retail parkok gyors ütemben bővülnek, miközben a régebbi bevásárlóközpontok egyre inkább újrapozicionálásra és átfogó megújításra szorulnak.
A fogyasztói preferenciák eltolódása a szolgáltatások – például a szabadidő, szórakozás, vendéglátás és sport – irányába szintén átalakítja a kiskereskedelmi piac szerkezetét közép- és kelet-Európában.
Maradnak a makrogazdasági kihívások, de a piacok alkalmazkodnak
A tágabb makrogazdasági környezet továbbra is kihívásokkal teli. A részben közel-keleti geopolitikai instabilitás által hajtott emelkedő energiaárak felfelé módosítják az inflációs várakozásokat, és késleltetik a 2026-ra várt kamatcsökkentéseket. A jegybankok kiváró, óvatos megközelítést alkalmaznak, miközben az Európai Központi Bank részéről az év későbbi szakaszában mérsékelt szigorítás lehetősége sem zárható ki.
Ugyanakkor a jelenlegi inflációs dinamika jelentősen eltér a járvány utáni időszaktól: a kereslet visszafogottabb, a monetáris kondíciók már eleve szigorúak, és a gazdasági túlfűtöttség kockázata mérséklődött. Ennek eredményeként a piacok nem megtorpannak, hanem alkalmazkodnak a megváltozott környezethez a Colliers várakozása szerint.
Óvatos optimizmus 2026-ra
A jelenlegi piaci ciklus egyik meghatározó jellemzője a hazai és regionális tőke növekvő jelentősége. A befektetők egyre inkább a hosszú távú fundamentumokra, a stabil jövedelemtermelő képességre és a tranzakciók végrehajtásának biztonságára fókuszálnak, szemben a rövid távú piaci időzítéssel.
A geopolitikai kockázatok és a gazdasági bizonytalanság nem állította meg a tőke beáramlását a közép- és kelet-európai kereskedelmi ingatlanpiacra, csupán átalakította annak szerkezetét. A régió tartós bizonytalansághoz való alkalmazkodóképessége egyre inkább kulcsfontosságú erősség lesz: az év előrehaladtával várhatóan továbbra is vonzó befektetési célpont marad, amit
az ellenálló piaci struktúrák, a javuló likviditás és az egyre érettebb, erősebben helyi alapokra épülő befektetői kör is támogat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
