Szerkezetkész Budapest leendő első karbonsemleges irodaházak második fázisa

A H2Offices három ütemben valósul meg Budapest Váci úti irodafolyosóján. A projekt ambíciója, hogy Budapest első karbonsemlegesen üzemelő irodaháza legyen, amelyet energiahatékony megoldások, többek között négy évszakos hőszivattyúk, tetőn elhelyezett napelemek és megújuló energiaforrások támogatnak.
Az épület kivitelezésének korai szakaszában már megszületett az elmúlt évtized legnagyobb spekulatív bérleti szerződése a magyar irodapiacon
– idézi a közlemény Aurelia Lucát, a Skanska kereskedelmi fejlesztési üzletágának magyarországi és romániai ügyvezető alelnökét.
„A projekt következő szakasza a kivitelezés legösszetettebb fázisa lesz, amely jelentős erőforrásokat és összehangolt munkát igényel.
Eddig több mint 600 szakember dolgozott a helyszínen, ami jól mutatja a fejlesztés léptékét
– tette hozzá Ábrahám András, a Skanska Magyarország projektigazgatója.
A karbonsemleges üzemeltetés mellett a fejlesztés kis szén-dioxid-kibocsátású anyagokat alkalmaz, valamint környezetvédelmi terméknyilatkozatokat (EPD) követel meg a beszállítóktól. A projekt részeként egy közel 3600 négyzetméteres park jön létre, amely a teljes H2Offices komplexum elkészültével mintegy 5000 négyzetméteres közösségi térré bővül.
