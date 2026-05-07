Szerkezetkész Budapest leendő első karbonsemleges irodaházázak második fázisa

Elérte a szerkezetkész állapotot a budapesti H2Offices irodakomplexum második fázisa, a több mint 22 000 négyzetméteres irodaépület fejlesztése a terveknek megfelelően halad a 2027 első negyedévére tervezett átadás felé. A második fázis kivitelezése 2024 végén indult, azóta befejeződtek az alapozási és mélyépítési munkák, valamint elkészült az épület szerkezete. A következő időszakban a homlokzat kialakítása, valamint a gépészeti és elektromos rendszerek kiépítése kerül fókuszba - írja közleményében a projekt beruházója, a Skanska.

A H2Offices három ütemben valósul meg Budapest Váci úti irodafolyosóján. A projekt ambíciója, hogy Budapest első karbonsemlegesen üzemelő irodaháza legyen, amelyet energiahatékony megoldások, többek között négy évszakos hőszivattyúk, tetőn elhelyezett napelemek és megújuló energiaforrások támogatnak.

Az épület kivitelezésének korai szakaszában már megszületett az elmúlt évtized legnagyobb spekulatív bérleti szerződése a magyar irodapiacon

– idézi a közlemény Aurelia Lucát, a Skanska kereskedelmi fejlesztési üzletágának magyarországi és romániai ügyvezető alelnökét.

„A projekt következő szakasza a kivitelezés legösszetettebb fázisa lesz, amely jelentős erőforrásokat és összehangolt munkát igényel.

Eddig több mint 600 szakember dolgozott a helyszínen, ami jól mutatja a fejlesztés léptékét

– tette hozzá Ábrahám András, a Skanska Magyarország projektigazgatója.

A karbonsemleges üzemeltetés mellett a fejlesztés kis szén-dioxid-kibocsátású anyagokat alkalmaz, valamint környezetvédelmi terméknyilatkozatokat (EPD) követel meg a beszállítóktól. A projekt részeként egy közel 3600 négyzetméteres park jön létre, amely a teljes H2Offices komplexum elkészültével mintegy 5000 négyzetméteres közösségi térré bővül.

Címlapkép forrása: Skanksa