Már a negyedik város érintett: egyre több helyen tárnak fel azbesztszennyezést nyugat-Magyarországon, azonnali beavatkozást sürgetnek

A Greenpeace legújabb mérései szerint Sopronban is kimutatható az azbeszt-szennyezettség: két helyszínről vett mintában tremolit típusú azbesztet azonosítottak, ami arra utal, hogy a nyugat-magyarországi település mégis érintett. Korábban a polgármester úgy nyilatkozott, hogy a hivatala az önkormányzati építésű utakat ellenőrizte - ahol nem használtak fel az osztrák bányákból származó, azbeszttartalmú kőzúzalékot - a magánberuházásokat nem. A környezetvédő szervezet közleményében azonnali kormányzati beavatkozást sürget.

A Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek helyszíni szemlét és a korábbi mérési tapasztalatok alapján egyértelműnek tűnt, hogy a terület azbeszt-tartalmú anyaggal szennyezett, ezért a szervezet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivataltól a vizsgálat lefolytatását és a kármentesítés megkezdését kérte.

A soproni városvezetés közösségi médiában közzétett állásfoglalásában azt írta, hogy tudomásuk szerint a megjelölt helyszínen nem osztrák bányából származó kőzet található. A polgármester egy videóban kijelentette, hogy adataik szerint "Sopronban nincs érintett közterület", ugyanakkor elismerte, hogy a magánberuházásokról nincsenek pontos információik.

A Greenpeace-hez érkezett jelzések alapján ugyanakkor

számos magánberuházás is érintett lehet, mivel több helyen járdákat és utcákat szórhattak fel a szennyezett anyaggal.

Ezért a szervezet két soproni helyszínen is mintavétel mellett döntött. A Greenpeace-szel együttműködve Jakál Adrienn soproni önkormányzati képviselő, a Leghűségesebb Városért Egyesület elnöke mintákat küldött az MAir-Scope azbesztvizsgáló laboratóriumba, ahol mindkét esetben beigazolódott a szennyezettség gyanúja: a vizsgált anyagmintákban tremolit típusú azbesztet mutattak ki. Az eredményeket a Greenpeace eljuttatja a hatóságoknak és Sopron önkormányzatának.

Az egyik érintett helyszín a Pozsonyi úton található, egy forgalmas, nagy átmenő forgalmú kereszteződésben. Itt egy lakóautó-kereskedés működik, amelynek közelében néhány száz méteren belül lakóházak és a temető is található.

A másik helyszín az új építésű Egeredi-domb lakópark egyik utcája, ahol a mintavétel idején éppen egy társasház építése zajlott. A magánberuházásból származó, azbeszt-tartalmú kőzúzalék az aszfaltozatlan útra került, amely a helyszíni beszámolók szerint az autóforgalom miatt erősen porzik.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal a Greenpeace január végi bejelentésére reagálva korábban már kivizsgálta a bozsoki parkoló azbeszt-szennyezettségét, és megerősítette a szervezet méréseit. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint az eredmények több esetben is meghaladták az előírt egészségügyi határértéket, ezért a környezetvédelmi hatóság közigazgatási eljárást indított.

Szombathely, Zalaegerszeg és Bozsok után Sopron immár a negyedik, bizonyítottan érintett nyugat-magyarországi település. A helyzet súlyossága miatt a Greenpeace levélben fordul a kijelölt egészségügyi és környezetvédelmi miniszterekhez, és rendkívüli intézkedések mielőbbi meghozatalát kéri.

Az azonnali teendők között a szervezet a szennyezettség mielőbbi feltérképezését, az érintett területek rendszeres locsolását és lehetőség szerinti lezárását, majd az azbeszt-tartalmú kőzetek szakszerű eltávolítását jelöli meg elsődleges célként. Ahol ez rövid távon nem megoldható, ott

ideiglenes letakarásra és a szállítás előtti biztonságos izolálásra van szükség.

"Javasoljuk, hogy az érintett minisztériumok vezetői, a szakhatóságok, az érintett önkormányzatok, a helyi parlamenti képviselők, valamint az azbesztmentesítéssel és vizsgálatokkal foglalkozó cégek szakemberei hozzanak létre egy egyeztető fórumot, amelyen a helyzet rövid és hosszú távú megoldásairól is dönthetnek.

A Greenpeace felajánlja szakmai tudását, valamint magyar és osztrák kollégáinak tapasztalatait az ügy rendezése érdekében

– idézi a közlemény Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyianyag-szakértőjét.

