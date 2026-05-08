Már a negyedik város érintett: egyre több helyen tárnak fel azbesztszennyezést nyugat-Magyarországon, azonnali beavatkozást sürgetnek

A Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek helyszíni szemlét és a korábbi mérési tapasztalatok alapján egyértelműnek tűnt, hogy a terület azbeszt-tartalmú anyaggal szennyezett, ezért a szervezet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivataltól a vizsgálat lefolytatását és a kármentesítés megkezdését kérte.
A soproni városvezetés közösségi médiában közzétett állásfoglalásában azt írta, hogy tudomásuk szerint a megjelölt helyszínen nem osztrák bányából származó kőzet található. A polgármester egy videóban kijelentette, hogy adataik szerint "Sopronban nincs érintett közterület", ugyanakkor elismerte, hogy a magánberuházásokról nincsenek pontos információik.
A Greenpeace-hez érkezett jelzések alapján ugyanakkor
számos magánberuházás is érintett lehet, mivel több helyen járdákat és utcákat szórhattak fel a szennyezett anyaggal.
Ezért a szervezet két soproni helyszínen is mintavétel mellett döntött. A Greenpeace-szel együttműködve Jakál Adrienn soproni önkormányzati képviselő, a Leghűségesebb Városért Egyesület elnöke mintákat küldött az MAir-Scope azbesztvizsgáló laboratóriumba, ahol mindkét esetben beigazolódott a szennyezettség gyanúja: a vizsgált anyagmintákban tremolit típusú azbesztet mutattak ki. Az eredményeket a Greenpeace eljuttatja a hatóságoknak és Sopron önkormányzatának.
- Az egyik érintett helyszín a Pozsonyi úton található, egy forgalmas, nagy átmenő forgalmú kereszteződésben. Itt egy lakóautó-kereskedés működik, amelynek közelében néhány száz méteren belül lakóházak és a temető is található.
- A másik helyszín az új építésű Egeredi-domb lakópark egyik utcája, ahol a mintavétel idején éppen egy társasház építése zajlott. A magánberuházásból származó, azbeszt-tartalmú kőzúzalék az aszfaltozatlan útra került, amely a helyszíni beszámolók szerint az autóforgalom miatt erősen porzik.
A Vas Vármegyei Kormányhivatal a Greenpeace január végi bejelentésére reagálva korábban már kivizsgálta a bozsoki parkoló azbeszt-szennyezettségét, és megerősítette a szervezet méréseit. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint az eredmények több esetben is meghaladták az előírt egészségügyi határértéket, ezért a környezetvédelmi hatóság közigazgatási eljárást indított.
Szombathely, Zalaegerszeg és Bozsok után Sopron immár a negyedik, bizonyítottan érintett nyugat-magyarországi település. A helyzet súlyossága miatt a Greenpeace levélben fordul a kijelölt egészségügyi és környezetvédelmi miniszterekhez, és rendkívüli intézkedések mielőbbi meghozatalát kéri.
Az azonnali teendők között a szervezet a szennyezettség mielőbbi feltérképezését, az érintett területek rendszeres locsolását és lehetőség szerinti lezárását, majd az azbeszt-tartalmú kőzetek szakszerű eltávolítását jelöli meg elsődleges célként. Ahol ez rövid távon nem megoldható, ott
ideiglenes letakarásra és a szállítás előtti biztonságos izolálásra van szükség.
"Javasoljuk, hogy az érintett minisztériumok vezetői, a szakhatóságok, az érintett önkormányzatok, a helyi parlamenti képviselők, valamint az azbesztmentesítéssel és vizsgálatokkal foglalkozó cégek szakemberei hozzanak létre egy egyeztető fórumot, amelyen a helyzet rövid és hosszú távú megoldásairól is dönthetnek.
A Greenpeace felajánlja szakmai tudását, valamint magyar és osztrák kollégáinak tapasztalatait az ügy rendezése érdekében
– idézi a közlemény Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyianyag-szakértőjét.
