Napi közel 700 bérlakást dobnak piacra a szigetországban: egy új törvény söpri ki a kis bérbeadókat a piacról Nagy-Britanniában

Nagy-Britanniában naponta mintegy 700 bérbeadásra szánt lakóingatlant hirdetnek meg, mivel egyre több tulajdonos vonul ki a piacról a szigorodó szabályozási és adóterhek miatt - írta meg a Financial Times. Két év alatt közel 30 százalékkal nőtt az eladásra kínált bérlakások száma a szigetországban.

A Savills ingatlanközvetítő számításai szerint a 2026 márciusáig tartó egyéves időszakban mintegy 254 ezer, bérbeadási céllal tartott lakóingatlant hirdettek eladásra, ez napi közel 700 lakást jelent, ami 9 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz, és 28 százalékos növekedés a 2024-es szinthez képest.

Az adatok azért időszerűek, mert múlt héten hatályba lépett a bérlők jogait megerősítő új törvény, a Renters' Rights Act, amely többek között eltörli az úgynevezett "indoklás nélküli kilakoltatást", megszünteti a határozott idejű bérleti szerződéseket, és azokat havonta automatikusan megújuló, határozatlan idejű megállapodásokkal váltja fel. A jogszabály nagyobb mozgásteret ad a bérlőknek a bérbeadókkal szembeni fellépéshez, és csökkenti a bérlés kezdeti költségeit is.

A Renters' Rights Act kifejezés magyarul leginkább Bérlői Jogokról Szóló Törvény, lehet, lényege

a "no-fault" (indoklás nélküli) kilakoltatások megszüntetése,

a bérlők jogainak erősítése a bérbeadókkal szemben, és

a kisállattartás lehetőségeinek bővítése.

Londonban az országos átlagnál jóval magasabb a bérlakások aránya az összes lakásállományon belül, ami a Savills adataiban is visszaköszön: a fővárosban az összes új eladási megbízás 30 százaléka bérlakás volt, szemben az országos 13 százalékkal. A bérlői érdekvédelmi szervezetek üdvözölték az új szabályozást, míg a jelzálogpiaci szereplők arra figyelmeztettek, hogy

ha a reformok megnehezítik a megbízható bérbeadók helyzetét, az hosszabb távon kevesebb kiadó lakást és magasabb bérleti díjakat eredményezhet.

A Savills szakértői szerint az új szabályozás sok bérbeadó számára egyértelmű fordulópontot jelent azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e a továbbiakban is a piacon maradniuk. A jogszabályi változások ráadásul egybeesnek azzal, hogy

számos lejáró jelzáloghitelt kell megújítani – jellemzően magasabb kamatszint mellett –, miközben

az energiahatékonysági előírások szigorítása is többletköltségeket ró a tulajdonosokra. Mindez különösen a kisebb, hitellel finanszírozott portfólióval rendelkező magánbérbeadókat készteti kilépésre.

A kutatás azt is megállapította, hogy az eladott ingatlanok mindössze 14 százalékát vásárolták meg más bérbeadók, így csak ez a hányad került vissza a bérleti piacra – döntően nagyobb portfólióval rendelkező, professzionális befektetők kezébe. A Savills szerint tehát nemcsak a kínálat szűküléséről van szó, hanem a piac szerkezeti átalakulásáról is, amelyben a kisebb magánbérbeadókat egyre inkább a céges formában működő, nagyobb szereplők váltják fel. Ezt támasztja alá egy korábbi kormányzati felmérés is, amely szerint a céges tulajdonban lévő bérbeadók több mint egynegyede tervez további ingatlanvásárlást, míg ez az arány a többi bérbeadói típusnál csupán 2-10 százalék között mozog.

