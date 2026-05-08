Nem válogat, veszélybe sodorja a magyarok kedvenc adriai üdülőhelyét is az iráni konfliktus

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Horvátország számára az egyik legérzékenyebb terület a turizmus. A kerozin ára 2026 februárja óta a duplájára emelkedett, ami már a repülőjegyárakban is érezhető. A Kelet-európai Építőipari Előrejelző Szövetség (EECFA) szerint emiatt

sok turista a közelebbi úti célokat választhatja, a Horvátországba érkezők pedig rövidebb ideig maradhatnak és visszafoghatják költéseiket.

A műtrágyahiány miatt emelkedő élelmiszerárak tovább rontják Horvátország megítélését, amely eleve drága úti célnak számít. Az EECFA várakozásai szerint az iráni konfliktus feszültség eszkalációja már a következő hetekben,

legkésőbb június közepére jelentősen súlyosbíthatja a helyzetet.

A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom 97 százalékkal esett vissza. Ez nemcsak a kőolaj- és a cseppfolyósított földgáz szállítását akadályozza, hanem más nyersanyagok – például a kén, a hélium, a műtrágya és az acélpellet – kereskedelmét is gyakorlatilag megbénítja. A katari LNG-termelő kapacitás akár 17 százaléka megsemmisült vagy megrongálódott.

A válság közvetlenül sújtja az építőipart is.

A szálloda- és vendéglátóipari fejlesztések beruházói, valamint a meglévő létesítmények tulajdonosai kivárnak,

amíg pontosabban felmérhetők a konfliktus gazdasági következményei. Az elemzők szerint az ágazatra gyakorolt negatív hatások legalább tizennyolc hónapig elhúzódhatnak. Az energiaigényes építőanyagok, különösen a betonacél és a cement ára várhatóan tovább emelkedik, miközben a szállítási költségek is nőnek.

Az állami építési beruházások sem mentesülnek a következmények alól.

Az energia- és agrártámogatások felélik a költségvetési tartalékok jelentős részét,

miközben a lassuló gazdasági aktivitás az adóbevételeket is csökkenti, ami szűkíti az állam mozgásterét az új projektek finanszírozásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images