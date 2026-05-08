Tíz tonna törmelék zuhant a gyanútlan járókelőkre Budapesten, megkezdődött a vádlottak büntetőpere

A vádirat szerint a vádlottak – a kivitelező, a generáltervező, a statikus és a felelős műszaki vezető – egy terézvárosi társasház tetőterének beépítésén dolgoztak. Bár az építési engedély feltétele a szabályok és a tervek szigorú betartása volt,

a munkálatokat műszaki ellenőr és megfelelő szakmai irányítás nélkül végezték.

A beruházás során nem készült bontási terv, és bontási engedélyt sem kértek. Emellett a veszélyes munkaterületet nem kerítették el, így a járókelők biztonságát sem garantálták.

A sorozatos szabálytalanságok következtében

2022. június 27-én a részlegesen visszabontott fal mintegy ötven méter hosszan, huszonöt méteres magasságból az utcára zuhant.

A nyolc-tíz tonnányi törmelék maga alá temetett egy arra sétáló gyalogost. Az áldozat életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett. A balesetben további két ember könnyebben megsérült, és nyolc parkoló autó is megrongálódott. A szakértői vélemények szerint a tragédia a munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával elkerülhető lett volna.

Az ügyészség beismerés és a tárgyalás jogáról való lemondás esetére a kivitelezőre egy év nyolc hónap letöltendő fogházbüntetést indítványozott. A másik három vádlottra másfél év – három év próbaidőre felfüggesztett – fogházbüntetést, valamint szakmai eltiltást kértek.

Mivel a bíróság előtt megjelent három vádlott tagadta a bűnösségét, az ügyben bizonyítási eljárás indul. A negyedik vádlott előkészítő ülését a tervek szerint június 15-én tartják. A tárgyalássorozat szeptember 16-án folytatódik a terheltek kihallgatásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images