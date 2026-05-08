Több mint 80 éve adták át, most végre megújulhat: nagyszabású felújítás előtt áll a főváros egyik legfontosabb hídja
Közbeszerzési eljárást indított a Budapesti Közlekedési Központ a Petőfi híd felújításának megtervezésére. A nyertes tervezőnek a teljes és a részleges felújítás terveit egyaránt el kell készítenie, kiemelt elvárásként az 1937-es megjelenés minél hűebb visszaállításával - írta meg a Magyar Építők.
A a nyertes ajánlattevővel a BKK keretmegállapodást köt majd, a munkát pedig három részre bontják, amelyek közül az első ütemre az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal.

Az ötszáz méter hosszú, több mint tizennégyezer négyzetméter felületű Petőfi híd mederhídja négynyílású, folytatólagos rácsos gerendahíd vasbeton bordás pályalemezzel. Ehhez kapcsolódik a budai oldali rakparti nyílás, a pesti parti nyílás, valamint a hídfők és a csatlakozó aluljárók, felüljárók szerkezete. A későbbi kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés is a feladat része lehet,

függetlenül attól, hogy végül teljes vagy részleges felújítás valósul meg.

Fotó: magyarepitok.hu / Andrónyi Tamás / Nagy Mihály

A tervezési feladatok az engedélyezési dokumentáció elkészítésétől a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséig terjednek. A munkák érintik az acélszerkezet teljes körű korrózióvédelmét, a saruk, a villamospálya és az útburkolat cseréjét. A feladat része

a járda szélesítésének megtervezése, valamint az elkülönített kerékpáros- és gyalogossáv kialakításának előkészítése is.

A megújuló híd díszvilágítást is kaphat, ennek tervezése szintén a megbízás része.

A terveknek ki kell terjedniük a hídfők belső helyiségeinek teljes körű felújítására is. A nyertes cég szakembereinek vizsgálniuk kell a felújítás ütemezését, valamint a forgalom fenntartásának lehetséges módjait. A megbízás az ajánlatkérési és kiviteli dokumentáció elkészítését is magában foglalja.

Az 1937-ben átadott hidat eredetileg Horthy Miklósról nevezték el. A második világháború végén felrobbantották, majd hosszas viták után újjáépítették, és 1952 novemberében már Petőfi hídként adták át a forgalomnak. Az 1960-as években, majd 1979-80-ban átépítették a hídpályát, 1996-ban pedig a nagykörúti felújításhoz kapcsolódva kicserélték a budai pillér saruit, megújították a villamosvágányokat és az útburkolatot. Két évtized elteltével azonban ismét sürgetővé vált az átfogó rekonstrukció.

