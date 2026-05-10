Nagy fordulat: 12 százalékos növekedés és öt trend, ami a magánbefektetőknek is szól

A Knight Frank úgy látja, hogy
a 2025-ben felerősödő aktivitás tartós átrendeződést jelez a globális kereskedelmi ingatlanpiacon.
A Knight Frank Active Capital felmérése alapján a befektetői döntéseket ma már kevéssé a belpolitikai helyzet vagy a szabályozási változások határozzák meg: a válaszadók mindössze 15 százaléka tartja meghatározónak a politikai környezetet, és csupán 5 százalék emeli ki az adó- és szabályozási feltételeket.
Az öt trend
- A legfontosabb tényező továbbra is a kamatkörnyezet, a befektetők a rövid távú piaci zajt figyelmen kívül hagyva az alapvető értéktényezőkre koncentrálnak. az Egyesült Királyság például a borús gazdasági hírek ellenére továbbra is a legnépszerűbb piacok között van.
- A kiskereskedelmi ingatlanok meglepő visszatérést produkáltak az elmúlt időszakban. Ausztráliában a szektor 2025-ben 9,2 százalékos teljes hozamot ért el, ami 2017 óta a legjobb eredmény. A fellendülés hátterében az egy főre jutó kiskereskedelmi alapterület csökkenése, az új fejlesztések elhúzódó hiánya, valamint az erős népességnövekedés áll, ami élénkíti a bevásárlóközpontok forgalmát, és végső soron újra vonzóvá varázsolja a szektort a befektetők számára.
-
Emírségek. A globális tőke elsősorban az ipari és logisztikai ingatlanokat célozza meg, és kiemelt figyelmet kapnak az intézményi bérlakás-fejlesztések. Dubajban szűkös az ipari és logisztikai kínálat, és éveken át óriási volt a lakásár-emelkedés - a város pedig 2022 vége óta a világ legforgalmasabb luxusingatlan-piacának számít. Dubaj központi szerepére építve az Emírségek a régió elsődleges kereskedelmi és pénzügyi kapujaként funkcionál, az ország ingatlanpiaca pedig egyre érettebbé válik, így a korábbi periférikus befektetési célpontból fokozatosan a globális intézményi tőke egyik fő célországává lép elő.
- Az irodapiac is egyértelmű reneszánszát éli. A Knight Frank közel háromszáz nagyvállalati bérlőt vizsgáló (Y)OUR SPACE felmérése szerint a hibrid munkavégzés mára stabilizálódott, miközben az irodaközpontú munkamodell – jellemzően heti négy napos irodai jelenléttel – egyre erősödik, különösen a pénzügyi és az üzleti szolgáltató szektorban. Ennek nyomán számos globális piacon új, a Covid utáni időszakban nem látott rekordokat döntött a bérbeadási aktivitás, ahogy a vállalatok bővítik irodaterületüket. Európában a Blackstone 820 millió dolláros párizsi Trocadéro-ügylete szimbolizálta a nagy értékű irodatranzakciók visszatérését; a magánbefektetők összesen 18,9 milliárd dollárt fordítottak az európai irodaszektorra tavaly.
- Nő a kockázati étvágy, új földrajzi és szektorális befektetési célpontok is formálódnak. Az Egyesült Arab Emírségekben olyan globális szereplők jelentek meg, mint a Brookfield, a Hines vagy a Blackstone, elsősorban az ipari-logisztikai ingatlanokban és az intézményi bérlakásszektorban keresve lehetőségeket. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben a magas nettó vagyonú magánszemélyek (HNWI) határokon átnyúló befektetései 2019 óta nem látott szintre emelkedtek, a kínai tőke pedig a vásárlási érdeklődés 46 százalékát adta.
Összességében a globális kereskedelmi ingatlanbefektetések tavaly 12 százalékkal nőttek, a fellendülés pedig valamennyi fő szektort áthatotta. A Knight Frank várakozásai szerint 2026-ban a
fő célpontok a prémium, ESG-követelményeknek megfelelő irodaingatlanok lesznek, a városközpontok üzleti negyedeiben.
Ugyanakkor az árkorrekción átesett, jó elhelyezkedésű másodlagos lokációk is kelendők lehetnek, akár felújítási. akár átárazási stratégiával párosítva.
Luxuslakások
A Knight Frank luxus-lakóingatlanokat osztályozó PIRI 100 indexe szerint a világ száz legfontosabb luxusingatlan-piacán
2025-ben átlagosan 3,2 százalékkal emelkedtek a prémium lakóingatlanok árai, ami elmarad az egy évvel korábbi 3,6 százalékos növekedéstől.
Bár a legtöbb piacon drágulás volt, a regionális különbségek rendkívül nagyok, és a felső kategória továbbra is felülteljesíti a szélesebb lakáspiacot.
A száz vizsgált piac közül 73-ban nőttek az árak, míg 24-ben csökkenés volt tapasztalható. A szóródás mértékét jól szemlélteti, hogy a tokiói új építésű prémium apartmanok ára 58,5 százalékkal ugrott meg, miközben a kínai Kuangcsouban 12,2 százalékos visszaesés következett be. A prémium szegmens 2023 óta folyamatosan felülteljesíti a teljes lakáspiacot: 2025-ben a globális átlagos lakásár-emelkedés 2,9 százalék volt. Ez részben azzal magyarázható, hogy a vagyonosabb vevők kevésbé függnek a jelzáloghitel-finanszírozástól, így a 2022 utáni kamatemelések hatásait jobban ki tudták védeni.
Regionális összevetésben
- a Közel-Kelet teljesített a legjobban, átlagosan 9,4 százalékos drágulással, amelyet döntően Dubaj 25,1 százalékos áremelkedése húzott. Az emírségben 2025-ben 500 darab, tízmillió dollár feletti lakóingatlan-adásvétel zajlott le, szemben a 2021-es 113-mal. Abu-Dzabi eközben visszafogottabb, diszkrétebb alternatívát kínál az ultranagy vagyonú vevőknek.
- Latin-Amerika és a Karib-térség 4,7,
- az ázsiai-csendes-óceáni régió 3,6,
- Európa pedig 3,3 százalékos átlagos áremelkedést ért el.
- Egyedül Észak-Amerikában volt negatív az átlagos árváltozás (-0,9 százalék), elsősorban a kanadai piacok gyengélkedése miatt: Vancouverben 7, Torontóban 7,8 százalékkal estek a prémium árak a magasabb hitelköltségek nyomán.
Az ázsiai nagyvárosok között éles különbségek láthatóak. Hong-Kongban ugyan 2,1 százalékkal mérséklődtek az árak, mégis kiugróan magas volt a tízmillió dollárt meghaladó tranzakciók száma: a negyedik negyedévben 81 ilyen eladás történt, amivel a város Dubaj mögött a második helyre került. A forgalmat a tőzsdei kibocsátások élénkülése, a kínai tőkebeáramlás és egy új tehetségvízum-program támogatta. Szingapúrban továbbra is rekordárakat jegyeznek – a tranzakciós négyzetméterár rendszeresen meghaladja a 65 ezer dollárt –, ugyanakkor a forgalmat a külföldiekre kivetett 60 százalékos pótlólagos illeték visszafogja. Ausztráliában a Gold Coast, Brisbane és Sydney teljesít kiemelkedően; Sydneyben az utolsó negyedévben rekordszámú, 52 szuperprémium eladást regisztráltak. Indiában, különösen Mumbaiban, a gyors belföldi vagyonosodás alakítja át a piac felső szegmensét.
Európában átmeneti időszakot élnek a luxusingatlan-piacok:
- Londonban 4,7 százalékkal estek az árak, elsősorban a vagyonos rezidenseket érintő adószabály-változások miatt, amelyek a kereslet egy részét a bérleti piac felé terelik.
- A spanyol és francia másodlakás-piacok ezzel szemben erős szezont zártak: Méribelben 9, Marbellában 8,1 százalékkal nőttek az árak. A vevők egyre inkább több generáción át használható, életstílus-orientált ingatlanokba fektetnek. Madrid (5 százalék) és Milánó (0,4 százalék) a Londonból kiáramló mobil tőke egy részét szívta fel.
Észak-Amerikában New York a város új polgármesteréhez köthető adózási aggodalmak ellenére is mérsékelt, 0,8 százalékos drágulást mutatott, különösen az Upper East Side-on élénkült a kereslet. Los Angelesben az úgynevezett "kastélyadó" fékezte a szuperprémium szegmens forgalmát, bár az adómentes területek – például Beverly Hills – továbbra is erős pozícióban vannak. Miamiban az árak minimálisan, 0,5 százalékkal csökkentek a 2021 óta tartó erőteljes rali után, miközben a város 2025-ben 4,4 milliárd dollárnyi külföldi lakóingatlan-befektetést vonzott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kell csinálni, de nem így - miért tartott a Fidesz-kormány Ursula von der Leyen évtizedekre szóló paktumaitól?
Győri Enikőt kérdeztük a leköszönő kormány EU-s kereskedelempolitikájáról.
Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra
Pakisztánon keresztül.
Váratlan fordulat a Modigliani-perben – Téves festmény a jogvita tárgya?
Ülő férfi bottal az érintett alkotás címe.
Rossz híreket kapott Trump: a fél országot magára haragította
Nem a legjobb ómen a félidős választások előtt.
Újabb ország váltotta ki a Kreml haragját
Hivatalos magyarázatot várnak.
Kemény figyelmeztetést kapott Irán: ne próbálják eszközként használni a Hormuzi-szorost!
A katari miniszterelnök jelezte.
Új utasításokat adott Irán legfőbb vezetője a hadseregnek
Találkozott a parancsnokkal.
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?