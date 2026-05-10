Nagy fordulat: 12 százalékos növekedés és öt trend, ami a magánbefektetőknek is szól

A Knight Frank évente kiadott globális The Wealth Report-ja szerint 2025-ben fordulóponthoz érkezett a világ kereskedelmi ingatlanpiaca: az irodák és a kiskereskedelmi ingatlanok újra a befektetők fókuszába kerültek, a nagy értékű tranzakciók visszatértek, és az intézményi tőke több mint 144 milliárd dollárnyi friss forrással készül a 2026-os évre. A tanácsadócég szerint a piac fordulatát öt kulcstrend mozgatja, amelyek a magánbefektetők számára is jól használható iránymutatást adnak - az erről szóló összefoglalónk után pedig a világ luxuslakás-trendjeit vesszük górcső alá, amit ugyanebben a kiadványban elemzett a Knight Frank.

A Knight Frank úgy látja, hogy

a 2025-ben felerősödő aktivitás tartós átrendeződést jelez a globális kereskedelmi ingatlanpiacon.

A Knight Frank Active Capital felmérése alapján a befektetői döntéseket ma már kevéssé a belpolitikai helyzet vagy a szabályozási változások határozzák meg: a válaszadók mindössze 15 százaléka tartja meghatározónak a politikai környezetet, és csupán 5 százalék emeli ki az adó- és szabályozási feltételeket.

Az öt trend

A legfontosabb tényező továbbra is a kamatkörnyezet, a befektetők a rövid távú piaci zajt figyelmen kívül hagyva az alapvető értéktényezőkre koncentrálnak. az Egyesült Királyság például a borús gazdasági hírek ellenére továbbra is a legnépszerűbb piacok között van. A kiskereskedelmi ingatlanok meglepő visszatérést produkáltak az elmúlt időszakban. Ausztráliában a szektor 2025-ben 9,2 százalékos teljes hozamot ért el, ami 2017 óta a legjobb eredmény. A fellendülés hátterében az egy főre jutó kiskereskedelmi alapterület csökkenése, az új fejlesztések elhúzódó hiánya, valamint az erős népességnövekedés áll, ami élénkíti a bevásárlóközpontok forgalmát, és végső soron újra vonzóvá varázsolja a szektort a befektetők számára. Emírségek. A globális tőke elsősorban az ipari és logisztikai ingatlanokat célozza meg, és kiemelt figyelmet kapnak az intézményi bérlakás-fejlesztések. Dubajban szűkös az ipari és logisztikai kínálat, és éveken át óriási volt a lakásár-emelkedés - a város pedig 2022 vége óta a világ legforgalmasabb luxusingatlan-piacának számít. Dubaj központi szerepére építve az Emírségek a régió elsődleges kereskedelmi és pénzügyi kapujaként funkcionál, az ország ingatlanpiaca pedig egyre érettebbé válik, így a korábbi periférikus befektetési célpontból fokozatosan a globális intézményi tőke egyik fő célországává lép elő. Még több Ingatlan Tíz tonna törmelék zuhant a gyanútlan járókelőkre Budapesten, megkezdődött a vádlottak büntetőpere Duna House: az elsőlakás-vásárlóké a piac, de a befektetők árszintje dominál Már a negyedik város érintett: egyre több helyen tárnak fel azbesztszennyezést nyugat-Magyarországon, azonnali beavatkozást sürgetnek Az irodapiac is egyértelmű reneszánszát éli. A Knight Frank közel háromszáz nagyvállalati bérlőt vizsgáló (Y)OUR SPACE felmérése szerint a hibrid munkavégzés mára stabilizálódott, miközben az irodaközpontú munkamodell – jellemzően heti négy napos irodai jelenléttel – egyre erősödik, különösen a pénzügyi és az üzleti szolgáltató szektorban. Ennek nyomán számos globális piacon új, a Covid utáni időszakban nem látott rekordokat döntött a bérbeadási aktivitás, ahogy a vállalatok bővítik irodaterületüket. Európában a Blackstone 820 millió dolláros párizsi Trocadéro-ügylete szimbolizálta a nagy értékű irodatranzakciók visszatérését; a magánbefektetők összesen 18,9 milliárd dollárt fordítottak az európai irodaszektorra tavaly. Nő a kockázati étvágy, új földrajzi és szektorális befektetési célpontok is formálódnak. Az Egyesült Arab Emírségekben olyan globális szereplők jelentek meg, mint a Brookfield, a Hines vagy a Blackstone, elsősorban az ipari-logisztikai ingatlanokban és az intézményi bérlakásszektorban keresve lehetőségeket. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben a magas nettó vagyonú magánszemélyek (HNWI) határokon átnyúló befektetései 2019 óta nem látott szintre emelkedtek, a kínai tőke pedig a vásárlási érdeklődés 46 százalékát adta.

Forrás: Knight Frank. A kereskedelmi ingatlanokba történő befektetések szintje 2025-ben tovább emelkedett, de még mindig jóval elmarad a 2021-es csúcsértéktől. 2025-ben az ipari, irodai és lakóingatlan-ágazatokba irányult a legtöbb tőke. Az adatközpontok esetében 36%-os növekedés volt tapasztalható az előző évhez képest.

Összességében a globális kereskedelmi ingatlanbefektetések tavaly 12 százalékkal nőttek, a fellendülés pedig valamennyi fő szektort áthatotta. A Knight Frank várakozásai szerint 2026-ban a

fő célpontok a prémium, ESG-követelményeknek megfelelő irodaingatlanok lesznek, a városközpontok üzleti negyedeiben.

Ugyanakkor az árkorrekción átesett, jó elhelyezkedésű másodlagos lokációk is kelendők lehetnek, akár felújítási. akár átárazási stratégiával párosítva.

Luxuslakások

A Knight Frank luxus-lakóingatlanokat osztályozó PIRI 100 indexe szerint a világ száz legfontosabb luxusingatlan-piacán

2025-ben átlagosan 3,2 százalékkal emelkedtek a prémium lakóingatlanok árai, ami elmarad az egy évvel korábbi 3,6 százalékos növekedéstől.

Bár a legtöbb piacon drágulás volt, a regionális különbségek rendkívül nagyok, és a felső kategória továbbra is felülteljesíti a szélesebb lakáspiacot.

A száz vizsgált piac közül 73-ban nőttek az árak, míg 24-ben csökkenés volt tapasztalható. A szóródás mértékét jól szemlélteti, hogy a tokiói új építésű prémium apartmanok ára 58,5 százalékkal ugrott meg, miközben a kínai Kuangcsouban 12,2 százalékos visszaesés következett be. A prémium szegmens 2023 óta folyamatosan felülteljesíti a teljes lakáspiacot: 2025-ben a globális átlagos lakásár-emelkedés 2,9 százalék volt. Ez részben azzal magyarázható, hogy a vagyonosabb vevők kevésbé függnek a jelzáloghitel-finanszírozástól, így a 2022 utáni kamatemelések hatásait jobban ki tudták védeni.

Tokió, Minato negyed. Fotó: Getty Images.

Regionális összevetésben

a Közel-Kelet teljesített a legjobban, átlagosan 9,4 százalékos drágulással, amelyet döntően Dubaj 25,1 százalékos áremelkedése húzott. Az emírségben 2025-ben 500 darab, tízmillió dollár feletti lakóingatlan-adásvétel zajlott le, szemben a 2021-es 113-mal. Abu-Dzabi eközben visszafogottabb, diszkrétebb alternatívát kínál az ultranagy vagyonú vevőknek.

pedig 3,3 százalékos átlagos áremelkedést ért el. Egyedül Észak-Amerikában volt negatív az átlagos árváltozás (-0,9 százalék), elsősorban a kanadai piacok gyengélkedése miatt: Vancouverben 7, Torontóban 7,8 százalékkal estek a prémium árak a magasabb hitelköltségek nyomán.

Az ázsiai nagyvárosok között éles különbségek láthatóak. Hong-Kongban ugyan 2,1 százalékkal mérséklődtek az árak, mégis kiugróan magas volt a tízmillió dollárt meghaladó tranzakciók száma: a negyedik negyedévben 81 ilyen eladás történt, amivel a város Dubaj mögött a második helyre került. A forgalmat a tőzsdei kibocsátások élénkülése, a kínai tőkebeáramlás és egy új tehetségvízum-program támogatta. Szingapúrban továbbra is rekordárakat jegyeznek – a tranzakciós négyzetméterár rendszeresen meghaladja a 65 ezer dollárt –, ugyanakkor a forgalmat a külföldiekre kivetett 60 százalékos pótlólagos illeték visszafogja. Ausztráliában a Gold Coast, Brisbane és Sydney teljesít kiemelkedően; Sydneyben az utolsó negyedévben rekordszámú, 52 szuperprémium eladást regisztráltak. Indiában, különösen Mumbaiban, a gyors belföldi vagyonosodás alakítja át a piac felső szegmensét.

Európában átmeneti időszakot élnek a luxusingatlan-piacok:

Londonban 4,7 százalékkal estek az árak, elsősorban a vagyonos rezidenseket érintő adószabály-változások miatt, amelyek a kereslet egy részét a bérleti piac felé terelik.

Apartmanházak a franciaországi Méribelben. Fotó: Getty Images

Észak-Amerikában New York a város új polgármesteréhez köthető adózási aggodalmak ellenére is mérsékelt, 0,8 százalékos drágulást mutatott, különösen az Upper East Side-on élénkült a kereslet. Los Angelesben az úgynevezett "kastélyadó" fékezte a szuperprémium szegmens forgalmát, bár az adómentes területek – például Beverly Hills – továbbra is erős pozícióban vannak. Miamiban az árak minimálisan, 0,5 százalékkal csökkentek a 2021 óta tartó erőteljes rali után, miközben a város 2025-ben 4,4 milliárd dollárnyi külföldi lakóingatlan-befektetést vonzott.

