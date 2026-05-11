Látványos a lemaradás: a környező országok mindent visznek, hazánkat pedig elfelejtik a világmárkák

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Közép-Európában egyértelmű hierarchia alakult ki a nemzetközi márkák terjeszkedésében. A régió elsődleges belépési pontja ma már Lengyelország, amely puszta mérete és erősödő vásárlóereje miatt vonzza a jelentős volumenű befektetéseket.

A luxusmárkák számára Prága az abszolút favorit. Ezzel párhuzamosan Románia a dinamikus gazdasági növekedésnek köszönhetően egyre gyorsabban zárkózik fel. Magyarország ezzel szemben jelentősen hátrébb szorult. A nemzetközi láncok jellemzően csak a lengyel vagy a cseh piac sikeres tesztelése után lépnek be hozzánk, és ezt is gyakran óvatosabb formában, például franchise-partnereken keresztül teszik.

A statisztikák beszédesek:

míg egy átlagos évben Csehországba 47,

47, Lengyelországba pedig 26 új márka érkezik, addig

pedig 26 új márka érkezik, addig hazánkba mindössze 13.

A legnagyobb hazai ingatlantanácsadó cégek szakértői szerint a lemaradást elsősorban a régióban egyedülállónak számító állami beavatkozások okozzák. A plázastop eleve megnehezíti és bizonytalanná teszi a kiskereskedelmi fejlesztéseket. A régiós szinten is kiugró, 27 százalékos áfa, valamint a bevételarányosan számított kiskereskedelmi különadó drasztikusan rontja a multinacionális cégek jövedelmezőségét. Ezek a tényezők a gyakran változó szabályozásokkal – például az árrésstoppal és a kötelező akciózással – együtt komoly kockázatot jelentenek. Ezt a bizonytalanságot a befektetők a stabilabb szomszédos országokhoz képest jelentős felárral árazzák be. Szintén komoly hátrányt jelent

a magyar fizetőképes kereslet gyengesége, amely egyre jobban leszakad az európai átlagtól.

Bár a magyar piac összességében hátrányba került, a helyzet szegmensenként eltérő. Kifejezetten jól teljesítenek a diszkontformátumok és a kedvező ár-érték arányt kínáló üzletek. Ezek a hálózatok elsősorban a bevásárlóparkokban terjeszkednek gyors tempóban. Emellett a sport- és lifestyle márkák piaca is aktív. Ugyanakkor látványos a lemaradás a prémium szépségápolás, a luxusdivat és a nemzetközi vendéglátás területén. Miközben Bécsben, Prágában vagy Varsóban már alapvetésnek számít egy-egy ismert prémium kozmetikai márka, luxusdivatház vagy globális gyorsétteremlánc jelenléte, ezek a vállalatok Budapestet egyelőre elkerülik. A hatalmas és látványos márkaüzletek nyitása helyett

a cégek nálunk inkább a kisebb, költséghatékonyabb megoldásokat választják.

A szakmai konszenzus szerint a régiós élmezőnyhöz való gyors és teljes felzárkózás rövid távon nem reális, legfeljebb szelektív javulás várható. Ahhoz, hogy Magyarország újra vonzó célponttá váljon a globális kiskereskedelem számára, alapvető strukturális változásokra van szükség. A legfontosabb lépés egy átlátható, ad hoc döntésektől mentes, stabil szabályozási környezet megteremtése lenne. Elengedhetetlen a kiskereskedelmet sújtó különadók és a plázastop kivezetése, valamint a piaci szereplőkkel folytatott szakmai párbeszéd helyreállítása. Mindezek mellett kulcsfontosságú a hazai vásárlóerő érdemi növelése és egy erős, fizetőképes középosztály kialakulása.

A piacra lépést mérlegelő nemzetközi láncok jelenleg kivárnak. A következő időszakban dől el, hogy

az új gazdaságirányítás képes-e megteremteni azt a kiszámíthatóságot,

amely ismét felteheti az országot a nemzetközi márkák európai terjeszkedési térképére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images